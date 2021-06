La divine diva Ella Fitzgerald

« En toute chose inutile, il faut être divin ou ne pas s’en mêler. » (Paul Valéry, 1930).

La divine diva américaine Ella Fitzgerald est morte il y a exactement vingt-cinq ans, le 15 juin 1996 à Los Angeles après avoir vécu ses dernières années très diminuée, aveugle et amputée des deux jambes. Elle avait 79 ans (née le 25 avril 1917). Elle était avant tout une voix exceptionnelle qui a fait résonner la planète entière, et aussi une joie de vivre, une détermination incroyables. L’amour incarné dans une femme.



Durant sa soixantaine d’années de carrière, elle a enregistré plus de soixante et onze disques. Elle a eu à la fois un énorme succès populaire, un succès durable, car elle a touché de nombreuses générations d’auditeurs, et donc un succès commercial, elle a vendu plus d’une quarantaine de millions d’exemplaires de ses disques, et aussi un succès critique, elle a reçu notamment quatorze Grammy Awards dont le dernier, en 1967, fut pour l’ensemble de son œuvre.



Elle a par ailleurs reçu de nombreuses reconnaissances comme une étoile au Hollywood Walk of Fame en 1960, une autre au National Women’s Hall of Fame en 1995, également deux prestigieuses médailles remises par les Présidents Ronald Reagan en 1987 et George H. W. Bush en 1992, etc. Elle est même un astéroïde, (découvert en 1979) et le thème d’une très belle chanson d’un de ses grands admirateurs français Michel Berger, chantée par France Gall (sortie le 24 août 1987, du vivant de la chanteuse : "Ella, elle l’a").







Mais pourquoi écrire sur une chanteuse ? Il vaut mieux l’écouter, c’est plus efficace pour la découvrir ou la redécouvrir. Je voudrais rendre hommage à Ella Fitzgerald avec trois chansons que j’adore beaucoup. La première que je propose ici est une chanson de et avec Louis Armstrong : "Basin Street Blues". La deuxième : "Starlit Hour". La troisième : "Chewing Gum".



Sur le Web, j’en ai trouvé de belles versions, elles sont pérennes (c’est-à-dire que les ayants droit ont accepté leur diffusion) et par voie de conséquence, je regrette la présence de publicité en introduction (je regrette mais comprends).



























Et pour avoir une vision d’ensemble plus large de l’œuvre vocale d’Ella Fitzgerald, je propose quatre recueils de chansons, parfois, là aussi, avec de regrettables publicités dont il ne faut pas négliger l’aspect positif : sans cela, sans ce modèle économique, pas de diffusion gratuite à tous et pas de joie à réécouter cette majestueuse chanteuse qui transcende allègrement les unités de temps et de lieu.

































Allez, je n’ai pas résisté, je termine sur cette chanson de Michel Berger chantée par France Gall qui a eu un très beau succès populaire (disque d’argent, Victoire de la musique, etc.) : « C’est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire "Viens !" ». Ce succès impressionnant se reflète aussi sur cette vidéo montrant aussi beaucoup d’images d’Ella Fitzgerald, issue d’une chaîne Youtube avec plus de 74,3 millions de vues depuis le 28 juin 2012 et 12 260 commentaires !













Sylvain Rakotoarison (12 juin 2021)

http://www.rakotoarison.eu





