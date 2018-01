La douleur

@C’est Nabum





Sept éditions originales. J’ai commencé à le lire à Paris. Et y ai vu d’étranges liens avec ma vie. L’internat. Sa mère belge et actrice un peu « trouble ». Accident Nocturne ma beaucoup remuée. si je puis dire. Plusieurs films en sont sortis : « Bon voyage » avec Adjani" qui pourrait faire lien avec ce film, Lucien Lacombe, le parfum d’Yvonne,...En même temps, je lisais Weyergans (dont le père à écrit un livre sur la forge que je possède) et Jacques Sternberg (Toi MA NUIT). Ce qui m’a donné l’occasion de rencontrer Topor qui l’a beaucoup illustré,....