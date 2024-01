« La Folle Journée » de Nantes fête ses 30 ans

Comme son nom ne l’indique pas, La Folle Journée durait, lors de sa première édition en 1995, le temps d’un week-end et de 37 concerts. Le succès de cette idée folle, immédiat, n’a jamais été démenti. Au point qu’au fil des années la durée du plus grand festival populaire de musique classique s’est étirée pour compter 5 journées, du mercredi au dimanche. Le temps d’offrir au public la possibilité de voir et d’entendre plus de... 250 concerts ! Il en ira de même cette année, pour le plus grand bonheur des amateurs...

Si l’on en croit les prévisionnistes de Météo-France, c’est un temps maussade, mais très doux pour la saison, qui attend les amateurs de musique classique dans la belle ville de Nantes pour la 30e édition de La Folle Journée. Un détail car, quelles que soient les conditions météorologiques, les mélomanes seront présents, qu’il s’agisse d’habitués qui ne manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous devenu incontournable au fil des ans, ou de nouveaux venus impatients de se plonger pour la première fois dans cette ambiance festivalière à nulle autre pareille. Organisée depuis 1995 dans l’ancienne capitale du Duché de Bretagne, La Folle Journée se déroulera cette année du mercredi 31 janvier au dimanche 4 février dans les 7 salles de la Cité des Congrès*.

René Martin, créateur et directeur artistique de La Folle Journée, et les organisateurs du festival proposeront au public 256 concerts pour cette édition du 30e anniversaire. Ils seront interprétés, pour la presque totalité d’entre eux, par des formations et des artistes de réputation internationale. Figurent également au programme 18 conférences et ateliers qui seront animés par des musicologues et des historiens de renom, ainsi qu’une quarantaine de prestations musicales gratuites planifiées au cœur de la Grande Halle de la Cité des Congrès. Une Grand Halle d’où seront également diffusées en direct d’un studio temporaire des émissions de France Musique : 30 heures d’antenne, consacrées notamment à des concerts, des reportages ou des interviews, sous la houlette d’experts en musicologie.

En cette année 2024, le thème de La Folle Journée ne sera pas, comme lors des précédentes éditions, centré sur un compositeur ou sur un groupe de créateurs représentatifs d’une époque, d’un pays ou d’un domaine d’inspiration particulier. Le thème retenu par les organisateurs pour cette édition anniversaire est en effet celui, plus large, des Origines de la musique : les écoles nationales, l’évolution des formes musicales (y compris celle des instruments qui les mettent en valeur) et les œuvres fondatrices des grandes évolutions de la musique classique. L’objectif poursuivi, nous dit René Martin, est de « rassembler tous les compositeurs présentés depuis 1995 ». Et de fait, il s’agit, souligne encore le directeur artistique, d’« un thème très riche permettant de mettre en lumière les traditions musicales qui ont nourri l’inspiration des compositeurs au fil des siècles et dans tous les pays du monde. »

Un défi de taille

Musique de chambre, concertos, symphonies, musique sacrée, tous les genres seront une nouvelle fois proposés au public de La Folle Journée. On pourra même entendre de la musique klezmer et tzigane ! Parmi les œuvres majeures figurent notamment des concertos pour violon de Bach, Beethoven, Brahms et Glazounov, le concerto pour trompette de Haydn, le concerto pour clarinette de Mozart, les concertos pour piano n°5 « L’empereur » de Beethoven, n°9 « Jeunehomme » de Mozart, n°1 de Tchaïkovski, n°3 de Rachmaninov et n°2 de Saint-Saëns. Sans oublier les symphonies « Les Adieux » de Haydn et « Du Nouveau monde » de Dvořák. Ou bien encore des mazurkas de Chopin, le Sacre du printemps de Stravinsky, le Boléro de Ravel, et même... West Side Story de Bernstein...

Lors de l’édition 2023, 130 000 billets ont été vendus pour un taux de remplissage de plus de 90 %. Nul doute que, cette année encore – le volume des réservations en témoigne d’ores et déjà –, le succès sera au rendez-vous du festival nantais, eu égard à la richesse et à la diversité du programme proposé. Et cela tant auprès du public que des 2 000 concertistes, ravis de participer à cet évènement atypique. Et pour cause : les musiciens trouvent là l’occasion d’échanger, non seulement avec des collègues qu’ils rencontrent très rarement lors de leurs tournées, mais également avec des spectateurs aux profils infiniment plus variés que le public des prestigieuses salles de concert de Berlin, Londres, New York, Paris, Tokyo ou Vienne. Ce n’est pas là le moindre charme de La Folle Journée.

Satisfaire les attentes des festivaliers est, depuis la première édition en 1995, un objectif constant des organisateurs. Aujourd’hui comme hier, ils ont à cœur de faire entendre « des œuvres portées par la plus haute exigence artistique », comme le soulignait en 2020 Johanna Rolland, la maire de Nantes. Désireux d’ouvrir le festival à tous les publics, les organisateurs se sont tout particulièrement attachés à mettre en place une politique tarifaire adaptée pour favoriser l’accès des salles de concert aux scolaires et aux personnes handicapées. Comme l’an passé, plus de 10 000 places à tarif très réduit leur ont été réservées, et leur accès à des ateliers dédiés sera favorisé. Pourront également bénéficier d’une tarification préférentielle les personnes éligibles aux minimas sociaux ainsi que les demandeurs d’emploi, les jeunes de moins de 30 ans et les « tribus » familiales (deux adultes et de 2 à 6 enfants).

Laissons pour terminer la parole à Johanna Rolland à l’aube de ce 30e anniversaire : « Je veux saluer le fait que jamais l’ambition première qui présidait à la création de La Folle Journée n’a été dévoyée : faire partager la musique au plus grand nombre. (...) Le défi était de taille, tant cette esthétique musicale peut souffrir d’être jugée inaccessible, réservée aux seuls connaisseurs. (...) Le défi a été relevé. » Et de bien belle manière !

Lien : le site de La Folle Journée

* Quelques concerts seront également donnés à l’Espace CIC Ouest.

Précédents articles sur la musique classique :

Vivaldi et les prodigieuses demoiselles de la Pietà

Il y a 200 ans mourrait l’astronome et compositeur William Herschel

Mozart et Beethoven risquent-ils de payer le passé colonial et esclavagiste européen ?

Salieri a-t-il assassiné Mozart ?

Berlin, les concerts historiques du 12 novembre 1989

L’étonnant destin du Chevalier de Saint-George

Le « Poilu », un violoncelle dans l’enfer de 14-18

Grande symphonie caractéristique pour la paix avec la République française

Gottschalk : du piano romantique aux sources du ragtime

Beethoven et la 5e symphonie

22 décembre 1808 : un concert de légende !

Incontournable : le concert du Nouvel An

Les grands concertos pour basson

Les grands concertos pour hautbois

Les grands concertos pour flûte

Musique classique : promenade au pays de la danse

Les grands concertos pour clarinette

Les grands concertos pour violoncelle

Louise Farrenc, un grand nom de la musique classique

Les grands concertos pour piano

« Eroica », ou la révolution symphonique

Les grands concertos pour violon

Sorciers, elfes, lutins, trolls et fées dans la musique classique

Musique : de Sones de Mariachis à Huapango

La musique classique dans la publicité

L’injuste destin de Fanny Mendelssohn

« Les Adieux » ou la musique au service des revendications

Élisabeth Jacquet de la Guerre, première femme compositeur

Padre Davide, rock-star du 19e siècle

Du tuba au bouzouki : des concertos... déconcertants

Les Folies d’Espagne : un thème intemporel

La symphonie concertante : de Stamitz à... Sarkozy

Le siècle d’or de la musique tchèque

Musique : le crescendo rossinien