La haine de soi présidentielle et autres francités

Il était courant, avant l'actuelle présidence, de dire que « les Français ne s'aiment pas eux-mêmes », de parler de French Bashing. C'était sempiternel. Et si monsieur le président était en fait l'incarnation de cette francité dans son trait le plus pur, dans la haine de soi ?

L'image est tirée de Newsweek

Monsieur le président est français

Comme toute l'oligarchie qu'il représente, monsieur le président est français. Il n'aurait légalement pas pu être élu sans cette condition sine qua non, que seuls les idiots jugeront raciste ⸺ si vous me suivez.

Aussi, lorsque l'on dit qu'il incarne un « mépris de classe », on dit bien que toutes ses vaines considérations sur la France, les Français et autres francités, s'adressent aussi à lui-même. C'est récursif.

Quand monsieur le président cherche à cliver au fond « les cyniques, les fainéants », tout ce dont il informe, c'est qu'une part de lui-même accuse les autres de cynisme et de fainéantise, pour couvrir le cynisme et la fainéantise de sa propre personne pour commencer, suivie par le cynisme et la fainéantise de tous ceux qu'il couvre avec lui.

Quand il dit « qu'ils viennent me chercher », ceux-là « qui ne sont rien » (et le pire, c'est qu'il l'a dit comme dans un accès de tendresse, ce deuxième terme, tandis que l'autre n'est que fausse provocation), il dit tout aussi être pris en étau par le néant, par le vide qu'il n'a de cesse de faire autour de lui.

Quand enfin il balance que « ils me tueront peut-être d'une balle, mais pas d'autre chose » ⸺ certes il fait semblant d'avoir à craindre quelque chose qui ne viendra de toutes façons jamais pour que d'aucuns s'imaginent qu'une menace pourrait survenir d'on ne sait où ... certes il dit n'importe quoi comme si on ne pouvait pas être tué, je ne sais pas moi, par un poison ... certes il fanfaronne encore comme s'il portait des idéaux énormes, vous savez, à la V for Vendetta genre ... ⸺ mais en plus il énonce explicitement un fantasme de mort narcissique, et pour ainsi dire de suicide. C'est énorme.

La haine de soi présidentielle et autres francités

Tandis que donc, monsieur le président devait surmonter la si fameuse « morosité française » dont on nous rebat les oreilles depuis des décennies ... il n'a fait que l'entériner. Mais il n'était pas seul, puisque, l'entérinant, il a entériné toutes les bouffées délirantes d'une oligarchie complètement tarée de s'être crue non-française de s'être internationalisée, comme si on pouvait être « plus ou moins français ».

Français, on l'est ou on ne l'est pas, c'est inscrit sur la carte d'identité aurait-on plusieurs nationalités et aurait-on une origine générationnelle issue de l'immigration. A ce niveau ⸺ et puisque madame Schiappa n'a pas peur de dire des conneries en comparant la Manif Pour Tous avec le terrorisme islamiste ⸺ notons que les Français qui se « djihadisent » sont du même niveau que l'oligarchie qui s'internationalise : dans un mensonge adressé à soi-même.

Les symboles, le symbolisme, sont plus forts que toutes les manigances, c'est ainsi, et quand vous avez inscrit « nationalité française » sur votre carte d'identité, que l'administration vous reconnaît pour français au national comme à l'international ⸺ passeriez-vous votre temps à voyager ⸺ vous êtes Français. Les Français de l'étranger le sentent mieux que quiconque.

La haine de soi : francité depuis Louis XIV

S'il fallait donner une idée de la haine de soi française, je dirais qu'elle surgit manifestement avec les Maximes de François de La Rochefoucauld. Ce Français ressort d'une aristocratie déçue et malmenée par Louis XIV.

A l'époque, il y avait eu la régence d'Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin, Louis XIII étant mort avant que le futur Louis XIV soit bien en âge de gouverner. Cela avait déplu aux aristocrates, qui jouent ici un rôle intermédiaire entre populisme et élitisme ⸺ peuple et oligarchie, si vous préférez. Ils organisèrent une Fronde, qui échoua, et c'est bien pour cela que Louis XIV fit construire Versailles, pour ne plus avoir à supporter Paris et « les risques » qu'elle contient, notamment de la part des aristocrates ! ...

Enfin, le mal était fait, puisque d'une part l'aristocratie allait être réduite à courtiser à Versailles sous l'oeil paranoïaque du nouveau roi, d'autre part elle allait avec lui fusionner dans une déconnexion totale des réalités populaires jusqu'à subir la Révolution française à cause de sa décadence, et enfin elle allait faire sienne la mauvaise humeur de cet aristocrate déçu : François de La Rochefoucauld, tout comme le peuple qui lira volontiers ses Maximes en le prenant pour un grand moraliste, surtout après la Révolution française sous la IIIème République et l'école obligatoire de Jules Ferry (à ne surtout pas confondre avec Luc, qui n'a certainement dû son ministère qu'à son nom en vérité, pour faire écho ... résonnant creux ... sous Nicolas Sarkozy. Passons).

Ce que mettait François de La Rochefoucauld au principe des moeurs, c'était l'amour-propre, quitte à le déplorer. Il le déplorait d'autant plus qu'il le mettait au principe des moeurs. Ce qui, au fond, est complètement masochiste, dans l'idée : on place au principe ce qu'on déteste le plus. Faut-il vouloir s'arracher les cheveux à ce point ...

Bref

La haine de soi est au sommet de l’État, francité à l'état pur, qu'elle le veuille ou non, et justement parce qu'elle se prend pour autre chose que la France ! Au hasard, et par exemple, avec arrogance : une start-up ... C'est bien connu des psys, de savoir qu'on est arrogant qu'en compensation d'énormes doutes quant à sa valeur propre. Ainsi s'en prend-on au monde en y surseyant, de se sentir hideux au possible.

Et de fait, monsieur le président présente beaucoup de hideur, dans ses maternages théâtraux dépourvus de véritable chaleur, dans ses tendresses feintes.

Si j'étais d'extrême-droite, moi, je voterai LREM aux Européennes, pour sûr.

