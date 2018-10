« La Légende d’une Vie » Nathalie Dessay & Macha Méril rivalisent au Théâtre Montparnasse

@Theothea.com

Ne me remerciez pas, il est normal de donner une chance aux jeunes et de laisser sa chance à une oeuvre dramatique majeure et méconnue par un public blasé.

Osons, que diable !

Renversons toutes ces idées reçues !

Transgressons les tabous !

La voilà la génération qui va tout bouleverser.

Merci de nous avoir fait découvrir cette fraicheur que tant tant de capitales culturelles vont nous envier !