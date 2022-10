« La Mégère apprivoisée » de Shakespeare mise en abîme entre Théâtre & Cinéma

Créée début 2020 juste avant les interruptions pour cause de Covid, La Mégère de Frédérique Lazarini s'est ensuite installée au Chêne noir lors du Festival d'Avignon affichant ainsi tour à tour Sarah Biasini & Delphine Depardieu dans le rôle titre... assumé désormais par Alix Bénézech lors de cette reprise d'octobre 22 dans ce même Artistic Théâtre avant que de poursuivre la tournée hexagonale débutée le mois précédent qui se prolongera durant la saison 2023.

Le ton est à la farce burlesque car la metteuse en scène a souhaité rassembler tous les éléments qui président à la Comédie Italienne et, plus précisément, celle qui a constitué l'originalité, le charme et l'efficacité du cinéma italien en noir & blanc dans les années 50-60.

En effet, faisant lien métaphorique entre les personnages fantasques, bouffons et truculents des Vittorio de Sica, Monicelli, Comencini, Risi, Fellini... d'avec ceux de Shakespeare en l'occurrence pour sa "Mégère", l'idée aurait été de télescoper Théâtre et Cinéma en les rendant dialectiques, complémentaires et donc créatifs d'une expression artistique à part entière pour laquelle de la scène à l'écran pourrait s'exprimer le jeu de l'observation, du dialogue et de la séduction réciproques.

En répartissant ainsi les protanogistes de part et d'autre du miroir virtuel qu'est l'objectif de la caméra, ceux-ci auraient la faculté de pouvoir focaliser l'intrigue sur ses lignes de force qui relieraient en priorité Catarina à Petruchio projetant à leur tour en toile de fond l'imaginaire cinéphile des grandes stars de l'époque comme Sophia Loren, Monica Vitti, Gina Lollobrigida, Anna Magnani, Silvana Mangano... dont l'apparition sur l'écran tels des clones mémoriels ciblerait le véritable enjeu de la représentation à savoir l'émancipation de la "Mégère" face à son mentor, lui étant sans doute davantage bienveillant que les apparences pourraient le laisser supposer.

Cependant c'est au terme du processus de conquête menée par ce prétendant parvenant à obtenir l'acquiescement de sa future épouse que Frédérique Lazarini va lancer son prodigieux bouquet final réunissant en un coup de baguette magique le point de vue de la sœur présupposée de Shakespeare qui, s'associant à Virginia Woolf (extrait d' "Une chambre à soi"), contournera habilement et neutralisera ainsi la déclaration de soumission nuptiale absolue prônée par le dramaturge anglais alors qu'aucun adepte des messages sibyllins cachés sous la caricature patriarcale ne pourrait de nos jours recevoir celle-ci sans s'offusquer... bien que Catarina soit pleinement libre de commencer son plaidoyer en prononçant ironiquement ces paroles devenues désuètes et caduques.

Face aux spectateurs, les cinq comédiens prennent grand plaisir à interpréter cette scénographie décalée s'organisant autour des bancs d'un cinéma itinérant en plein air.

Cette adaptation ingénieuse pourrait aisément faire florès et inciter d'autres projets permettant de rendre l'accessibilité de Shakespeare aussi féconde que le sont ses écrits.



LA MEGERE APPRIVOISEE - ***. Theothea.com - de William Shakespeare - mise en scène Frédérique Lazarini - avec Alix Benezech, Cédric Colas, Hugo Givort, Bernard Malaterre & Guillaume Veyre - Film de Bernard Malaterre avec Charlotte Durand-Raucher, Didier Lesour & Jean-Marc Boissé - Artistic Théâtre & Tournée



