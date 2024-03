La modernité de Péter Eötvös, le sourire en coin

« Par ma formation, je suis d’abord compositeur. Je suis devenu chef d’orchestre par hasard, mais cela fonctionne bien, car j’ai une bonne communication avec les musiciens. Au pupitre, je m’évertue à créer les œuvres de mon temps. Sur ce terrain, je suis le meilleur ! J’ai eu le privilège de fréquenter Messiaen, Stockhausen et Boulez, parmi beaucoup d’autres compositeurs du siècle dernier. J’ai également rencontré [Elliott] Carter [1908-2012], dont j’ai créé un concerto alors qu’il avait 103 ans ! Mon vécu de chef d’orchestre d’avant-garde a nourri mon expérience de compositeur, et vice versa. » '(Péter Eötvös, le 15 octobre 2019 pour "Crescendo Magazine").

Le lendemain de la disparition du grand pianiste Maurizio Pollini, un autre très grand musicien, d'origine hongroise, jeune octogénaire, a également tiré sa révérence. Péter Eötvös, qui est mort le dimanche 24 mars 2024, était un compositeur et un chef d'orchestre, il venait d'avoir 80 ans il y a trois mois, le 2 janvier 1944.



Né dans un village de Transylvanie qui est maintenant roumain, Péter Eötvös a fui l’avancée des Soviétiques jusqu’en Allemagne. Après la guerre, il est retourné en Hongrie où, fils d’une pianiste qui l’emmenait dans de nombreux concerts à Budapest, il s’est inspiré de Bartok, Kodaly et Ligeti, les deux derniers qu’il a rencontrés et qui l’ont formé. Comme Kurtag et Ligeti, il quitta Budapest pour l’Allemagne et s’est installé à Cologne en 1970 où il rencontra Stockhausen qui le recruta. En 1978, alors que Péter Eötvös est déjà renommé, Pierre Boulez l’appela pour qu’il fût auprès de lui à Paris. Dans ses compositions, Péter Eötvös a en particulier rendu hommage à des metteurs en scène comme Jacques Tati, Peter Brook et Patrice Chéreau. Parmi ses œuvres, il a composé six opéras.



Je reviendrai probablement sur ce grand musicien. Je voudrais d'abord seulement évoquer le concert auquel j'ai eu la chance d'assister il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Il s'agissait clairement d'une Carte blanche donnée à Péter Eötvös, organisée par la direction de la musique de Radio France qui voulait célébrer (avec un peu de retard) à la fois le soixante-dixième anniversaire du compositeur et chef d'orchestre, et l'inauguration du Grand Auditorium de la Maison de la Radio, troisième nouvelle salle de concert à Paris (dans le cadre de la rénovation gargantuesque de la Maison de la Radio) avec la Philharmonie de la Villette et la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, sur une île anciennement usine de la régie Renault. À cette double occasion, France Musique a organisé deux concerts exceptionnels le 21 et 22 novembre 2014, dont l'enregistrement a donné lieu à un disque.



Je suis allé au second concert, celui du samedi 22 novembre 2014, où Péter Eötvös a dirigé trois de ses concertos avec des solistes extraordinaires ainsi qu’une œuvre de Pierre Boulez dont il a dirigé, de 1979 à 1991 (il avait alors 35 ans) l’Ensemble Intercontemporain qui est un orchestre très réputé créé par Pierre Boulez en 1976 et qui fut également dirigé (juste avant Péter Eötvös) par Michel Tabachnik de 1978 à 1979, le chef d’orchestre (et aussi compositeur) qui a été impliqué dans le massacre de l’Ordre du temple solaire (il a été relaxé car il a été considéré comme sans influence dans la secte).



Si le concert du 21 novembre 2014 était produit par l’Ensemble Intercontemporain, celui du 22 l’était par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l'un des deux grands orchestres de l'audiovisuel public.



Comme écrit précédemment, les lieux étaient nouveaux puisqu’il s’agissait de l’un des tout premiers concerts qui se sont déroulés dans cette nouvelle salle. En général, le Philharmonique jouait à la Salle Pleyel. Ce serait à partir de cette date "at home".



Malgré le tarif unique de quinze euros, la salle était loin d’être remplie, parce que c’était de la musique moins conventionnelle que celle habituellement écoutée par le grand public. Néanmoins, le rez-de-chaussée et les balcons du premier étage étaient quasiment pleins, ce qui était déjà pas mal.



Il y a même eu la queue dans le hall, à l’entrée de la salle, vers dix-neuf heures. Il faut dire que c’était placement libre et que la société des hôtesses qui accueillaient le public n’était pas encore très habituée aux lieux. Qu’importe, j’avais largement le temps de m’installer après une dizaine de minutes d'attente et j’ai pris le risque de me retrouver tout devant, dans la deuxième rangée. L’estrade était à un mètre de mes yeux.



À vingt heures pile (à l’heure !), le directeur de la musique de Radio France (je crois qu'il s'agissait de Jean-Pierre Rousseau, mais je n'en suis pas certain) a fait un court speech pour présenter ses meilleurs vœux à Péter Eötvös. Le concert serait rediffusé sur France Musique ultérieurement.



Les musiciens portaient plutôt des habits décontractés, tout en noir ; les hommes, avec une chemise noire, ne portaient pas de cravate ni nœud papillon, mais col ouvert. Ce qui est très rare dans les concerts de ce style.



Péter Eötvös semblait particulièrement humble et bienveillant, esquissant souvent de grands sourires pendant qu’il jouait, au point que beaucoup de musiciens souriaient aussi, franchement, c’était très joyeux. Avec toute sa prévenance, je l’imaginais mal engueuler les musiciens lors des répétitions (mais je peux me tromper, les apparences peuvent être trompeuses). Malgré sa renommée, il ne semblait pas se prendre pour une star capricieuse. Ainsi, lors du troisième concerto, il s’est aperçu que sa partition n’était pas la bonne, il n’a rien dit, a juste quitté la scène pour aller chercher la bonne, et à la fin de ce concerto, comme c’était l’entracte, il est retourné sur la scène alors que les techniciens s’affairaient pour y placer lui-même les bonnes partitions pour la prochaine partie. D'autres que lui auraient pu pousser, à sa place, des cris enragés contre un malheureux assistant.



S’il était joyeux et souriant, Péter Eötvös montrait aussi qu’il était assez fatigué physiquement, ne marchant pas trop vite, bougeant assez lentement, alors que j’ai connu des chefs d’orchestre bien plus âgés que lui avec une énergie physique incroyable et débordante (entre autres, Pierre Boulez).



Et je me suis régalé pendant cette soirée. Pourtant, je l'appréhendais un peu ; je ne connaissais pas Péter Eötvös, ni sa musique, et c’était justement parce que je ne le connaissais pas que j’avais la curiosité d’aller l’entendre (et puis, comme il proposait du Boulez, je n’avais pas eu trop d’hésitation !).



La première partie avant l’entracte était la plus longue, avec trois concerto de Péter Eötvös. Puis, une œuvre de Boulez pour la fin.





1. Le premier concerto (vingt-quatre minutes).



"Péter Eötvös : Speaking Drums, concerto pour percussions (2012-2013)"



Ce n’est peut-être pas celui que j’ai le plus aimé, mais c’était le plus percutant, euh, le plus fascinant. Et j’étais vraiment heureux d’avoir été tout devant car entre le pupitre du chef et le public, il y avait de la grosse artillerie, un ensemble d’une dizaine ou quinzaine d’instruments de percussion assez originaux joués par le même soliste, l’autrichien Martin Grubinger (31 ans à l'époque), lui habillé d’un tee-shirt noir.



Né à Salzbourg, Martin Grubinger est un petit génie de la percussion puisqu’il a commencé à 4 ans, a participé à ses premiers concerts à 5 ans et soliste à 10 ans. Il a créé aussi une œuvre de Tan Dun spécialement composée pour lui, "Tears of Nature", en 2012. Il y avait quelque temps, j’avais écouté Tan Dun diriger un orchestre.



Tout de ce premier concerto de la soirée reposait donc sur ce percussionniste performant (et impressionnant), à tel point que je me suis demandé à quoi servait le chef tant le rythme de la percussion dirigeait l’ensemble. Il s’agissait de poèmes hongrois.



Très rapidement le soliste s’est mis à crier, à parler devant le public avec un grand sourire peut-être niais, les yeux très fixes, répétant certains mots qu’il martelait. Et un rythme incroyable à la baguette. Sur plein d’instruments parfois très surprenants. Juste devant moi, je m’étais dit, en attendant le début du concert, que j’avais deux abat-jour. C’étaient deux instruments qui faisaient un bruit assez grave lorsque le soliste, après avoir mouillé ses mains, a serré une corde au niveau du cylindre et est descendu lentement (cela me faisait penser à de la sonorisation pour film).



L’un des derniers instruments était assez extraordinaire : deux techniciens sont venus entourer le soliste, l’un présentant une petite poêle et une casserole, l’autre un casque de travaux (clin d’œil au grand auditorium et à la Maison de la Radio encore en travaux ?) et il y avait un autre instrument (que j’ai oublié). Le batteur a joué dessus avec ses baguettes. Je venais pour la première fois d’écouter de la musique de casseroles, et ce n’était pas pour me déplaire !



L’énergie incroyable de Martin Grubinger a vraiment frappé le public, et c’était lui qui avait créé ce concerto de ces quatre poèmes pour percussion solo et orchestre. D’ailleurs, dans le programme, il était expliqué qu’il avait créé ce concerto en 2014-2015, donc, peut-être même qu’il venait de créer ce concerto devant mes yeux ! J’imagine en fait mal "Speaking Drums" joué par un autre percussionniste tant son agilité, sa dextérité, son expression (c’était presque de la danse), sa concentration étaient exceptionnelles. Renseignement pris, le concerto a été créé le 27 septembre 2013 à Monte Carlo.