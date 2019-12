La neige était sale ou Le dur métier d’homme

Dans ce policier, le narrateur est au plus près du héros, à la fois observateur et observé. Il montre le monde tel qu'il le voit, le sent, le devine, l’imagine.

Simenon décrit la société dans laquelle vit Frank : les habitants de l’immeuble où sa mère tient un bordel et lui assure un bien-être financier et quelques facilités ; le bistrot louche où il rencontre son aîné de quelques années et où il veut conquérir sa place. Le tout, dans une ville où cohabitent, se mélangent ou se combattent de dangereux réseaux plus ou moins puissants : résistants, trafiquants, policiers… Un univers extérieur, dominé par les apparences où tout le monde soupçonne tout le monde. Mais derrière ce monde des apparences, en existe un autre, discret, occulte, anonyme, violent. Puissant.

Le jeune Frank, sans père, sans réelle éducation, sans scrupules, déterminé, arrive à se faire, seul, une place dans cette société régie par la méfiance, par la peur, par une police discrète qui relève d’un autre monde. Son amoralité voulue, sans surmoi, mépris des hommes et, encore plus, des femmes, son refus de toute sentimentalité apparente, amour ou pitié, ni pour lui, ni pour les autres, lui permettent de devenir unique, à ses propres yeux, supérieur à tous ceux qu’il côtoie. Mais seul.