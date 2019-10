La réputation de politesse et de diplomatie françaises : « Fais ce que voudras » (François Rabelais)

La France, et de proche en proche la Francophonie, sont réputées pour leur sens voire leur instinct, de la politesse et de la diplomatie. Ceci, même si la langue diplomatique n'est plus le français : l'idée demeure.



Extrait du film Ridicule, de Patrice Leconte

C'est au point où l'étranger peut railler les Français pour leur supposée vanité, leur éventuelle arrogance (le parisianisme y est certes pour quelque chose, mais ... ) ainsi que leur superfétation : les Français seraient tout entiers dans leurs manières, à jouir improductifs de la vie. Alors, dans ce cadre, je me demandais si c'était à cause de cela, que même entre Français voire Francophones, nous répugnions autant à affirmer quoi que ce soit, et pour tout dire à faire preuve d'assertivité, d'assurance.

En effet, même si l'humiliation et la soumission ecclésiale catholique y sont pour quelque chose dans nos habitudes aussi, tout se passe comme s'il fallait toujours que nous laissions à autrui la possibilité de croire que nous n'assurons pas ce que nous énonçons, ou bien si nous le faisons - si nous assurons ce que nous énonçons - nous passons aussitôt entre Français voire entre Francophones, à un mode confrontationnel ... chacun défendant ses quatre vérités ou tançant et faisant la morale, comme quoi chacun doit pouvoir vivre comme il l'entend, comme si nous appliquions abusivement cette maxime rabelaisienne de l'abbaye de Thélème : Fais ce que voudras.

Vous savez tous comme moi, que le champ politique et idéologique français y est particulièrement sujet au point que les gens ne se parlent parfois plus pour cela ; les Français voire les Francophones sont d'ailleurs réputés, pour leurs passions politiques. Mais, à la fin, c'est comme si formuler que 2+2=4 heurtait le bon goût, à moins qu'autrui nous dédaigne aussitôt d'avoir énoncé une vérité en nous refoulant, comme si la vérité était impolie, justement d'avoir heurté le bon goût en vérité ... car il est encore préférable que chacun puisse croire la maxime Fais ce que voudras. La frivolité est là une affaire extrêmement sérieuse en France voire en Francophonie, qui effectivement peut passer pour vaine, arrogante et maniérée à l'étranger.

A la fin, concrètement, rien ne peut jamais vraiment se passer, tout est toujours ralenti voire tout simplement interdit, par une résistance instinctive au nom du bon goût rabelaisien. La maxime Fais ce que voudras.

