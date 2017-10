La Révolution russe expliquée par Jean-Jacques Marie

Il y a 100 ans, les ouvriers et les paysans russes ont renversé une société patriarcale.

Beaucoup de penseurs et d’analystes socialistes pensaient et expliquaient qu’aucune révolution socialiste n’était possible dans un pays où la révolution démocratique bourgeoise n’avait pas eu lieu.

Alors que nombre de "théoriciens" du socialisme en renvoyaient la perspective - et donc la prise du pouvoir par la classe ouvrière - à des lendemains très lointains les ouvriers et les paysans de Russie sont passés des mots aux actes.

Les femmes et les hommes, exploités sont descendus dans la rue et ont, les armes à la main, déclenché une révolution qui ébranla le monde.

Avec les soldats qui n’oubliaient pas qu’ils étaient des ouvriers et des paysans obligés de combattre « pour les marchands » de canons, ils ont fait « la guerre à la guerre »…

Alors que les peuples du monde entier ont été enthousiasmés par cette éruption des sans rien sur la scène politique, les bourgeoisies de nombreux pays se sont unies pour combattre cette révolution qui risquait de s’étendre.

"Cette année-là… 1917

Mercredi 11 octobre à 20h00, Grange de la Ferme des Jeux à Vaux-le-Pénil

Conférence de Jean-Jacques Marie 1917-2017 : il y a 100 ans la révolution russe. Historien, russophone et auteur de nombreux ouvrages, Jean-Jacques Marie est un spécialiste reconnu de l’Union soviétique et du communisme. Il est notamment l’auteur de La guerre civile russe 1917-1922, de biographies de Lénine et Staline, et vient de publier au Seuil Les femmes dans la révolution russe. En amont de la conférence, la chorale Chanterelle interprètera un chant de la révolution russe. Entrée libre."

Il s’agit non seulement de mieux connaître la révolution russe mais aussi de débattre pour comprendre comment cette révolution qui a généré tant d’espoirs a été confisquée par Staline et ses épigones

Certains commentateurs confondent la révolution russe et ce qu’elle a apporté et la confiscation du pouvoir avec l’établissement d’une dictature bureaucratique.

Tout le monde n’est pas d’accord avec cette « analyse » mais justement la conférence débat est le lieu des échanges contradictoires.

Jean-François Chalot