« La Tempête » au Festival de La Luzège en dépit des « Vents contraires »

LA TEMPÊTE © Theothea.com

Le Festival de la Luzège est en tournée itinérante à travers 16 villes et villages de Corrèze dans une version écourtée à un spectacle unique compatible avec les mesures de protection imposées.

Cette édition particulière ingénieusement nommée ''Vents Contraires'' a débuté le 31 juillet 2020 à Lamazière-Basse pour s'achever le 16 Août 2020 dans le site pittoresque du ''Roc du Gour Noir'' à Saint-Pantaléon-de-Lapleau.

Et pour mieux défier la morosité de cette période ébranlée par les affres du confinement, elle nous offre la magie d'une histoire fantastique, ''La Tempête'', d'après William Shakespeare, la dernière pièce du dramaturge qui fait la part belle à l'imaginaire.

Dans une mise en scène allégée de Fabrice Henry et Romane Ponty-Bésanger, en ce délicieux soir du 2 Août 2020, la pièce se jouait dans le décor naturel du village de Lafage-sur-Sombre, entre, à jardin, son église romane Saint-Jean-Baptiste aux 4 cloches et, à cour, l'un des derniers oratoires à 4 pans de la région.

Dès qu'elle débute, les comédiens tractent une corde entre les rangées bifrontales des spectateurs afin de tracer ainsi au sol le plateau sur lequel ils vont donner libre cours au texte et aux jeux d'acteurs dont ils pourront néanmoins transgresser les limites spatiales balisées en prolongeant "à l'infini" le champ visuel et l'acoustique.

Ils sont 7 comédiens et une musicienne colombienne, Tata Castañeda qui assure en direct l'ambiance sonore et musicale. Elle interprète également Ariel, esprit positif de l'air et du souffle de vie qui aide à provoquer le naufrage commandité par Prospéro (Vincent Pouderoux), ancien duc de Milan, détrôné par son propre frère, Antonio (Maxime Bonnand) et condamné à l'exil sur une île avec sa fille, Miranda (R. Ponty-Bésanger).

Des cris stridents et des bruits assourdissants déchirent l'air et suffisent à imaginer le fracassement du navire qui transportait le roi de Naples, Alonso (Emmanuel Demonsant), son fils Ferdinand (Fabrice Henry) ainsi qu'Antonio, le frère parjure.

Usant de la magie grâce à son bâton et de l'illusion grâce à son livre de sorts, Prospéro fait subir aux hommes échoués sur l'île diverses épreuves destinées à les punir de leur traîtrise tout en cultivant en arrière-plan une ambition initiatique.

D'autres personnages ou esprits interviendront, comme Caliban, être négatif qui est plein de haine contre Prospéro mais est obligé de le servir. Ici, les mêmes comédiens jouent souvent 2 rôles. Ainsi, Emmanuel Demonsant est Caliban en plus du roi.

Maxime Bonnant joue également Trinculo, bouffon truculent et ami de Stéphano, lequel est travesti par Clémentine Haro, cocasse à souhait quand elle parodie l'ivrogne. Elle tient un autre rôle masculin, celui de Sébastien, frère d'Alonso. Pour finir, Coralie Leblan est tantôt Gonzalo, un conseiller du roi et tantôt un esprit féminin.

Après maintes péripéties, en fin de compte, Prospéro se réconciliera avec son frère et le roi, il mariera sa fille avec Ferdinand. A tous, il leur racontera l'histoire de ses années d'exil. Il renoncera à toute magie et conclut généreusement la pièce en invitant le public à le libérer de l'île en l'applaudissant.

Bien que la jauge fût réduite pour respecter la distanciation préventive, le public était présent en nombre, preuve qu'il y a plus que jamais soif de Spectacle vivant. Les spectateurs ont manifesté un chaleureux accueil à cette troupe fort sympathique.

L'organisation de l'événement s'est avérée particulièrement bien gérée à la fois sur le plan sanitaire, convivial et artistique. Enfin, se positionnant dans la simplicité, le "vivre ensemble" du Théâtre se conjugue en ces circonstances dans la gratuité du geste et celui du don spontané réciproque.

Tous nos encouragements au Festival de La Luzège, leurs représentations apportent une véritable légèreté tellement bienfaisante et salutaire.



Photos 1 à 8 © Theothea.com



LA TEMPÊTE - ***. Cat’S / Theothea.com - d'après William Shakespeare - mise en scène Fabrice Henry & Romane Ponty-Bésanger - avec Maxime Bonnand, Tata Castañeda, Emmanuel Demonsant, Clémentine Haro, Fabrice Henry, Coralie Leblan, Romane Ponty-Bésanger & Vincent Pouderoux - Festival de La Luzège / Edition « Vents contraires » du 31 juillet au 16 août 2020

