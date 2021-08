« La Traversée d’ALICE » fait Merveille à Champagnac-la-Noaille

'' La Traversée d'Alice '', un texte de Marion Guilloux, librement adapté de l'oeuvre emblématique de Lewis Caroll, a été présentée par la fidèle troupe du Festival de la Luzège dans de nombreux sites de Corrèze en se clôturant comme à l'accoutumée, à la mi-août, au pittoresque Roc du Gour Noir.

C'est dans le cadre bucolique du charmant village de Champagnac-la-Noaille que le spectacle se produisait lors d'une douce soirée estivale.

La Traversée d’ ALICE © Theothea.com

En marge de la Salle des Fêtes, la scène rectangulaire et nue autour de laquelle le public s'était assis ouvre sur la perspective d'un champ verdoyant qui offre une échappée providentielle aux acteurs de ce périple au pays des Merveilles.

Ainsi, Alice verra-t-elle un lapin blanc qui passe près d'elle en courant et s'écriant ''Je suis en retard ! En retard !"... lequel prendra la poudre d'escampette en quittant la scène pour détaler dans le pré adjacent.

La Traversée d’ ALICE © Theothea.com

En entrant derrière lui dans son terrier virtuel, celle-ci fait une chute interminable qui l'emporte dans un monde original aux antipodes du sien. Elle rencontrera une galerie de personnages retors et se trouvera confrontée au bizarre, à l'absurde, surprise par les réactions de ces hôtes souterrains à ses questionnements et à sa curiosité insatiable.

Coralie Leblan empoigne avec beaucoup d'énergie ce rôle d'une petite fille audacieuse qui ne cesse d'interroger et se cogne sans cesse à des incompréhensions.

La Traversée d’ ALICE © Theothea.com

Après le lapin joué par Vincent Pouderoux qui accompagne de temps à autre au clavier électronique Tata Castañeda Hincapié, musicienne colombienne, chargée de la partition musicale de ce spectacle, Alice va se frotter à un étrange oiseau loufoque qui se met à chanter d'une voix éraillée.

Fabrice Henry, emperruqué, fera rire le public en s'égosillant sur une chanson de Piaf ou en beuglant à tue-tête un air d'Opéra.

La Traversée d’ ALICE © Theothea.com

Elle croisera un chat malicieux et manifestant une bonne humeur permanente qui fera piquer quelques fous rires avec son ''dicta dur'' induisant le binôme sémantique "diktat / dictature" sous accent enrhumé dû au talentueux Maxime Bonnant.

Les nombreux jeux de mots chez tous ces uluberlus illogiques et poétiques sont source de malentendus et introduisent l'humour dans le récit.

La Traversée d’ ALICE © Theothea.com

Dans un tourbillon de paroles farfelues parfois prophétiques et philosophiques, de chansons braillées pleines de non sens, les comédiens très farceurs se mettant dans la peau des différents animaux - souris, chenille, tortue, etc... entraînent Alice dans un monde parallèle étonnant et déjanté dont elle ne saisit pas les codes.

Elle demande toujours des explications, pose sans cesse des questions en se montrant toujours très polie, s'offusque des mauvaises manières et cherche l'équilibre entre les facéties burlesques et sa propre logique.

La Traversée d’ ALICE © Theothea.com

Elle finira par tomber sur la Reine de coeur et son jeu de cartes qui règne en tyran sur le pays des Merveilles et n'hésite pas à faire décapiter le moindre sujet désobéissant.

Romane Ponty Béranger en compose une rockeuse aux longs ongles noirs qu'elle manie avec une dextérité diabolique. Dans un moment de répit, après avoir poursuivi cruellement Alice, elle saisit une guitare et chante avec juste à propos ''Je suis malade'' de Serge Lama.

La Traversée d’ ALICE © Theothea.com

Une scène sans décor, parfois un élément vient s'interférer, une table couverte de lampes, un parapluie retourné en guise de barque, un cône d'ampoules allumées, sert de terrain de jeux aux élucubrations, aux galipettes, aux courses débridées de tous ces folâtres personnages.

La mise en scène de Clémentine Haro est tonique, jubilatoire et les comédiens s'en donnent à coeur joie dans un engagement euphorique prodiguant de nombreux rires dans le public très réceptif à cet état d'esprit spirituel et espiègle... comme enivré de bulles de Champagne.



photos © Theothea.com



LA TRAVERSEE D' ALICE - ***. Cat’S / Theothea.com - de Marion Guilloux - mise en scène Clémentine Haro - avec Maxime Bonnand, Tata Castañeda, Emmanuel Demonsant, Fabrice Henry, Coralie Leblan, Vincent Pouderoux & Romane Ponty-Bésanger - Festival de La Luzège / Champagnac-La-Noaille



La Traversée d’ ALICE © Theothea.com