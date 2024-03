La vie de ma mère

roman de Magyd Cherfi

Editions Acte sud

270 pages

janvier 2024

Une histoire féministe tendre et originale

Slimane est un kabyle de la deuxième génération.

Il n'est pas plus que d'autres attaché aux traditions et dans sa famille, fratrie comprise, certains croient, d'autres moins ou pas mais tous sont libres de leurs choix et pas enfermés dans une obéissance dogmatique.

Il y a la foi, la religion, sa pratique mais aussi la question de la place de la femme et là ce n'est pas si simple.

Les « progressistes » ne s'avèrent pas prêts à laisser leur mère voler de ses propres ailes....

Ce n'est d'ailleurs pas un « privilège » détenu par telle ou telle communauté !

Slimane comme ses deux frères et ses deux sœurs n'a pas un contact très proche avec sa mère, veuve, vivant toute seule.

Alors qu'il boude sa mère depuis huit mois, l'enterrement du père d'un de ses amis lui fait réfléchir à sa situation et à ses rapports avec sa « génitrice ».

Il décide de faire le saut et part à la découverte de sa mère, malade.

Rien n'est facile, la tendresse d'avant qui n'a jamais duré longtemps n'existe plus et cette femme semble enfermée dans le passé et les reproches qu'elle fait à ses enfants.

Elle n'a pas été heureuse avec son mari quelque peu violent mais s'est toujours accupé de ses enfants qui aujourd'hui sont partis vivre leurs vies.

Peu à peu des liens vont se reconstruire entre cette femme et son fils, père lui-même de deux fils dont l'un adolescent est gay – cette orientation sexuelle ne le choque pas car comme d'autres il a avancé avec son siècle.

La mère de Slimane revit subitement avec des envies et des choix qu'elle assume :

elle « ne croyait pas pas tant en Dieu que ça » et pensait « qu'il fallait pas croire ce que dit la télé, qu'il existait des musulmans alcoolos, des lecteurs de Charlie, des obsédés du derrière.... »

Une renaissance à 70 ans, c'est inespéré et merveilleux mais ses fils, même Slimane ne sont pas convaincus du tout. Pour eux une femme a une place à part qu'elle doit tenir, quant à devenir amoureuse à son âge....c'est impossible !?

Je ne vous raconte pas la fin.

C'est comme je l'ai indiqué dans le titre de ce texte : une histoire féministe tendre et originale !

Jean-François Chalot