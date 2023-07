Il n’y a rien qui ne soit langage ou qui ne soit écoute dans l’univers. Sur Terre, chacun cherche sa voix – ou son aisance vocale. Chaque note de la voix humaine, qu’on la recoive ou qu’on l’émette, résonne de la tête aux pieds dans une forgerie fragile. Si nous sommes à la fois des émetteurs et des récepteurs de la vibration sonore, il nous reste peut-être à naître à notre voix véritable dans toute son étendue – forcément inexploitée... Le phoniatre Jean Abitbol rappelle tout ce qui est en jeu dans l’écho de notre voix.

Qu’est-ce que la voix, au juste ? Pour les chanteurs ou parleurs professionnels, c’est avant tout de l’air sonorisé : « Chanter, c’est d’abord savoir respirer ». Une bonne ventilation constitue l’énergie de base pour la parole. C’est bien la respiration qui donne la pression expiratoire nécessaire pour engendrer le son émis par le larynx, l’entretenir et le propager dans les cavités de résonance. Notre voix, « pulsation de l’âme », est le baromètre de notre manière d’être au monde comme de notre énergie. Jean Abitbol, médecin ORL et pionnier de la chirurgie au laser des cordes vocales, prête une oreille attentive tant à ses troubles qu’à ses amplitudes, à la coordination harmonieuse de tous ses paramètres – et au code lingual de chacun : « Notre voix est notre signature. Il y a huit milliards d’êtres humains et huit milliards de voix différentes, uniques, personnelles. Comme nos empreintes digitales, notre empreinte vocale est l’entrecroisement interminable d’ondes, une combinaison unique de multiples paramètres. »

Cette empreinte vocale moule-t-elle notre corps, notre âme et notre esprit ? Pour les praticiens, la voix peut être considérée comme un véritable carrefour entre le corps et le langage, entre le conscient et l’inconscient, entre soi et l’autre. Elle peut être pensée comme un reflet sonore qui nous confronte à notre image - et un message destiné à notre environnement... Avant d’ouvrir la bouche, chacun est-il vraiment conscient de ce qu’il est, de l’état de son corps comme de son état d’être présent à ce qu’il veut exprimer, selon son tonus et l’intensité de ses convictions ? Justement, s’il suffissait d’apprendre à parler avec conviction pour surmonter certaines difficultés vocales ? Après tout, on contrôle son poids, on corrige sa vue, alors pourquoi ne pas améliorer sa voix et rééquilibrer son moi en la travaillant ?

La voix parlée ou chantée résulte des mises en tension respectives des muscles respiratoires, du larynx et de ceux de la cavité bucco-pharyngée : « La voix est un instrument de musique unique, le seul qui soit à la fois à cordes et à vent. Pour que les vibrations deviennent voix, il faut un voyage du souffle pulmonaire aux lèvres, en passant par les cordes vocales. L’onde sonore devient le mot, la mélodie, l’empreinte vocale de chacun. » Ainsi, « lorsque nous parlons ce sont plus de 4OO muscles qui poussent la chansonnette ». Si le corps est un instrument à vent, vibrant et composé de multiples petites caisses de résonance, une discipline respiratoire complète est de rigueur pour en extraire des sons mélodieux. L’art du souffle est vieux comme la « civilisation » - ou remonte sans doute bien avant à ce qui nous tient simulacre de "civilisation"...

Si la voix est au corps ce que la sève est à l’arbre, elle vibre et circule dans toutes les ramifications du vivant et « elle crée la réalité, elle anime le vivant et l’accompagne dans son dernier voyage »... Dès notre conception, la vie est rythme et vibration, elle est musique primordiale : le coeur bat, le cosmos bat et respire à travers nous...

Les voix du monde

Charles de Gaulle, alors jeune lieutenant se sentant déjà appelé à une destinée au service d’une « certaine idée de la France », a apprivoisé son organe vocal en allant écouter Jean Jaurès toutes les semaines à Lille, jusqu’à l’assassinat du tribun socialiste en juillet quatorze – ainsi a-t-il suivi sa voix intérieure et entendu la voix du destin ... Car nous avons deux voix : « la voix émise par les autres et la voix intérieure » - cette dernière, appelée également endophasie (« la parole dedans »), est « produite et écoutée par notre cortex cérébral » - une fois enracinée, elle agit comme un « coach intérieur » des créatifs, décideurs et autres compétiteurs, mettant en place une autostimulation qui renforce la confiance en soi.

Jean Abitbol rappelle que la voix humaine ne s’inscrit qu’au présent : « C’est un grain de sable unique et propre à chacun qui s’envole. Et pourtant, elle nous donne l’impression d’être éternelle et d’exercer un pouvoir sur le temps qui passe. » Les voix du passé résonnent encore, selon la qualité des moyens d’enregistrement, à travers celles des disparus, ces corps à cordes retournés à la Source dont l’empreinte sonore demeure...

Pour les vivants, trouver sa voix est dans les cordes de chacun...

Si la résonance naturelle du son dans les grottes n’est pas un secret pour les arpenteurs familiers de ces lieux, l’emplacement des fresques pariétales laissées par les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique interpelle les ethno-musicologues : selon eux, il correspondrait aux endroits où la résonance est la plus importante, là où la voix est amplifiée – et où les voix des dehors, comme le cri des bêtes représentées, arrive le mieux.... En d’autres termes, la créativité se serait déclenchée là où l’écho atteignait une résonance de cathédrale, en des lieux s’avérant être non un habitat primitif mais une « source de vibrations créatrices ». Le dessins des fresques auraient suivi le son : « Ces vibrations vocales ont dirigé et influencé les choix des hommes du Paléolithique dans la création de ces fresques fascinantes au fond des grottes ».

Jean Abitbol invite à une promenade dans tous les règnes du vivant, jusqu’à la limite terminale du savoir humain au-delà des réponses techniques : « La germination, la croissance, la résistance et la survie des végétaux sont influencées par certaines fréquences acoustiques, leur puissance et la durée d’exposition à ces vibrations ». Car les plantes parlent et écoutent, elles sont sensibles à la voix humaine comme à la musique – ce que n’ignorent pas jardiniers et maraîchers attentifs...

Bien évidemment, « nos voix cohabitent avec celles de la nature ». Savoir les écouter, c’est ressentir cet « équilibre des vibrations du monde du vivant », de ses mélodies voire le décoder comme un langage universel en ce point de jonction et de devenir où le soi vivant accorde son intériorité à son environnement dont il dépend à travers des échanges métaboliques variés. La conscience de cette interdépendance de l’humain à son cosmos environnant permet d’envisager une communication plus intime encore voire une communion jusque là où la notion de matière tend à son évanescence : « Si la lumière est un ensemble de particules (les photons) se comportant comme une onde, l’espèce humaine obéit également à cette dualité onde particule. Nous sommes composés d’atomes qui forment la matière visible de notre corps. Mais nous sommes également une voix, une onde qui traverse la nature et le cosmos. »

Matériau résonnant, l’humain est aussi comme une antenne oscillante immergé dans un bain acoustique universel. Il est l’expression individualisée et verbalisée d’une modulation vitale, d’une vibration fondamentale. En germe d’univers énergétisé, il se fait dynamique de conscience et d’incarnation à mesure qu’il trouve sa voix et devient un bon émetteur dans l’échelle des sons, à l’écoute des voix de l’univers.

Qu’est-ce qui soulève l’humain ? se demande-t-on. L’allégresse de participer à l’immensité, en petite note ténue mais insistante du chant universel ?

Jean Abitbol, Les voix de notre vie, Grasset, 240 pages, 20 euros