Certes, au titre de « Lawrence d'Arabie » résonnant dans les esprits comme le chef-d'œuvre cinématographique ultime de David Lean, place à l’incomparable Peter O'Toole imprimant l'écran onirique bien au-delà de son regard bleu en focal sur l'infini !

Mais, désormais, place également à la créativité théâtrale d’Eric Bouvron ne cherchant aucunement à rivaliser avec ce prodigieux patrimoine mais bel et bien à se mesurer à une non moins magnifique histoire d'hommes dont les conséquences sociopolitiques sont plus que jamais d'actualité dans notre monde globalisé.

Que ce soit en disciple de Mnouchkine ou en émule de Michalik, ce sont bien entendu les palpitations de son récit qui serviront de fil conducteur en temps réel pour élaborer le découpage en de multiples scènes se succédant à vue sur le plateau dans la perspective de stimuler l'imaginaire du spectateur toujours prêt à suivre et à poursuivre les images suscitées grâce à la pluralité d'évocations sensibles.

C'est d'abord et avant tout la musique qui prendra la direction de cette épopée : Violon, accordéon et chant présideront de concert aux percussions et autres bruits d'ambiance en créant d'emblée depuis la première seconde du spectacle jusqu'à sa dernière, un véritable envoûtement procédant par vagues successives et récurrentes tout en distillant au cœur de la perception du public de mystérieuses vibrations spatiales venues d'un impalpable néoromantisme oriental.

En leader de ces psalmodies lancinantes faisant écho aux envolées chorales, s'élève la voix mélancolique et déchirante de Cecilia Meltzer emportant toutes les réticences à résister à l'appel du grand large désertique… ou peut-être à celles d’une aspiration universelle.

Ces mélopées agissant telles le métronome du show, le choeur des comédiens accompagnés des musiciens apparaît comme emporté dans une chorégraphie céleste du verbe et du geste par des fils invisibles les reliant à une sensuelle magie métaphysique.

Au centre de l'action et de la réflexion, se dresse évidemment Lawrence toujours au plus près de la cause humaniste briguée affirmant ses choix citoyens et politiques.

Mais si l'Ambition et l'Idéal seront sans cesse convoqués en ambassadeur de l'éthique identitaire et culturelle, c'est aussi le mensonge et la trahison qui vont avoir rendez-vous avec la « parole donnée » au risque de piéger à son insu toute « noble cause » dans l'abîme de la mauvaise conscience.

C'est, en effet, par-dessus les engagements de Lawrence vis-à-vis des tribus arabes que s'est négociée, en sous-main au sein des grandes puissances occidentales, une répartition des zones d'influence et de domination qui se concluera en 1919 lors de la signature du traité de Versailles à Paris en mettant ainsi à mal jusqu'à nos jours, la création d’une grande nation arabe unie et indépendante.

Telle est donc, de facto, la réalité de l'enjeu avec laquelle l'ensemble des Etats mondiaux auront dû composer, par la suite, pour tenter de gérer leur stratégie géopolitique.

Le choix artistique de réunir sur les planches les deux musiciens aux huit comédiens, tous mâles, jouant quelque quatre-vingt-dix personnages incluant notamment des chameaux mais également quelques rares rôles féminins est, sans doute, à inscrire dans la cohérence esthétique délibérée d’une mise en scène dont il est manifeste que, face à Kevin Garnichat (Lawrence) et en soutien autant qu’en contraste à ses acolytes, la présence charnelle, dansante & vocale de Cecilia Meltzer est en soi la tête d’affiche charismatique de cette magnifique réalisation… dont la mémoire acoustique peut se prolonger quasi ensorcelante.

LAWRENCE D'ARABIE - ***. Theothea.com - de Eric Bouvron & Benjamin Penamaria - mise en scène Eric Bouvron - avec Kevin Garnichat, Alexandre Blazy, Matias Chebel, Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize, Julien Saada, Ludovic Thievon et musique live Julien Gonzales, Raphaël Maillet, Cecilia Meltzer - Théâtre Le 13ème Art

