Le bonheur par le plaisir (Epicure, lettre à Ménécée)

Voici un texte fondamental de l'épicurisme, bien plus complexe qu'il n'y parait au premier abord : la Lettre à Ménécée.

Epicure, Lettre à Ménecée, a écrit : Il faut, en outre, considérer que, parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres vains, et que, parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires, les autres naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns le sont pour le bonheur, les autres pour l'absence de souffrances du corps, les autres pour la vie même. En effet, une étude de ces désirs qui ne fasse pas fausse route, sait rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de troubles de l'âme, puisque c'est là la fin de la vie bienheureuse. Car c'est pour cela que nous faisons tout : afin de ne pas souffrir et de n'être pas troublés. Une fois cet état réalisé en nous, toute la tempête de l'âme s'apaise, le vivant n'ayant plus à aller comme vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose par quoi rendre complet le bien de l'âme et du corps. Alors, en effet, nous avons du plaisir quand, par suite de sa non-présence, nous souffrons, <mais quand nous ne souffrons pas>, nous n'avons plus besoin du plaisir.Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Reprenons : Reprenons :

Epicure a écrit : Il faut, en outre, considérer que,

D'où vient l'impersonnalité commanditaire de ce il faut ? ... De l'argumentation d'ensemble, assurément ; de l'intentionnalité philosophique d’Épicure, traduite esthétiquement toutefois par ce verbe impersonnel d'aspect injonctif & nécessitariste. Rhétoriquement, il y a certes art d'agréer (démonstration argumentaire d'une part, persuasion de l'interlocuteur épistolaire d'autre part). Mais, métaphysiquement, il y a moralisation injonctive & nécessitariste, comme provenant d'une impersonnalité commanditaire, donc, qui ne saurait chez Épicure avoir jamais que le caractère de la raison. Soit donc sa rationalité, ou raisonnement philosophique spécial (épicurien), comme Vérité ... C'est que, dirais-je simplement, dans l'ordre du tetrapharmakon, Épicure prescrit une pharmacie philosophique comme médication, qui pourtant est très-perspective.

Epicure a écrit : parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres vains, et que, parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires, les autres naturels seulement.

La métaphysique dite se concrétise, en s'affinant de l'opposition naturel/vain, où donc quelque naturalité préférentiellement bonne (Bien), s'oppose à quelque vanité référentiellement mauvaise (Mal). - Ceci étant dit, ce moralisme est très-subtil, tenant même d'un hygiénisme pharmaceutique-médicinal, de telle sorte qu'on aurait tort de l'associer à un moralisme pur & dur. Mais, de deux choses l'une : ou bien cette atténuation ne le rend jamais que plus intense par dénégation, ou bien il s'agit belle et bien d'une atténuation comme légèreté matérialiste du réel épicurien - sinon que se-nourrir-de-perspective ("légèreté matérialiste") me laisse soupçonneux quant à la démoralisation de la chose. Tout comme avec le bouddhisme.

Au reste, on peut s'interroger sur cette dichotomie du naturel & du vain et, pour en donner une brève idée : pour Georges Bataille (les Part maudites) la nature est d'une prodigalité gaspilleuse, profuse, efflorescente, débordante, pour ainsi dire vaine, en regard de l'économisme ; inversement, la vanité se retrouve-même chez les animaux, qui ont leurs susceptibilités égotiques.

Je n'ai pas commenté-là la subdivision des désirs naturels, mais on sent bien qu'elle tombe sévèrement sous le coup de ma critique.

Parmi les désirs nécessaires, les uns le sont pour le bonheur, les autres pour l'absence de souffrances du corps, les autres pour la vie même.

Trois nécessité submoralistrices-hygiénistes épicuriennes : l'eudémonisme, l'aponisme, la prozootisme.

Quant à l'eudémonisme, je ne contesterai pas l'aspiration au bon-heur nous faisant bien-heureux : l'aspiration à ce qu'adviennent de bonnes choses pour nous. Mais tout réside alors dans la détermination du souverain bien, qui varie tempéramentalement (alter-épicuriennement).

Sur l'aponisme, on voit bien qu'il est partie-intégrante de l'eudémonisme, et en constitue une détermination du souverain bien. Mais, non contente d'émerger dans la douleur de l'accouchement, la vie se poursuit dans la douleur du développement (la frustration œdipienne, la mutation pubertaire, les frictions, conditionnements voire harcèlements sociaux - dont les deux premiers éléments ne sont que des variantes développementales, - le devenir-senescent, l'agonie - sans parler des vulnérabilités maladives, infectieuses, climatiques, inter-spécifiques, etc.). On peut alors comprendre l'épicurisme comme contraction face à cela, comme velléité d'oubli, voire de dénégation, encore que ça soit largement intégré à la réflexion épicurienne générale, mais pour aboutir à la vita philosophica comme transpersonnelle & intemporelle, sorte d'éternisation transcendante de soi comme philosophant. N'est-ce pas se-nourrir-de-perspective ? Et pourquoi pas ? L'Homme met en perspective & projette/projectionne les choses.

Enfin, au sujet du prozootisme, il ne s'agit évidemment pas des "pro-vie" actuels dans l'idéologie, mais bien de répondre à ses besoins premiers, en dehors de la sexualité donc considérée comme non-nécessaire quand bien même naturelle, voire vaine ? bien qu'elle réjouisse son Homme normalement.

Épicure a écrit : En effet, une étude de ces désirs qui ne fasse pas fausse route,

Il y a donc les viae bona & mala, fondées manichéennement (nous avons d'ailleurs déjà assisté à une arborescence manichéenne, à l'instant) en la rationalité épicurienne submoralistrice-hygiéniste, où Épicure "fait bonne route", soit donc est dans ladite Vérité. Il y a donc de l'absolu dans tout cela, qui renvoie de proche en proche au Il faut initial. En fait, cette rationalité est très-mécanique : une rhétorique pouvant faire passer pour orgueilleux (quand on est peut-être juste très-sûr de soi, ou formel dans son ordre d'idées).

Épicure a écrit : [une étude de ces désirs] sait rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de troubles de l'âme, puisque c'est là la fin de la vie bienheureuse.

Voici donc "la santé du corps" clairement hygiéniste-matérialiste, mais "l'absence de troubles de l'âme" apathique n'avait pas encore été évoquée.

Pour l'instant, remarquons qu’Épicure dit de ces deux éléments qu'ils sont "la fin de la vie bienheureuse", qui comptait donc pour item précédemment, dans l'eudémonisme, pourtant mis côte-à-côte avec l'aponisme et le prozootisme. Or, nous venons d'apprendre que c'est "la santé corporelle" et "la paix animique" qui comptaient téliquement. De sorte que l'aponisme et le prozootisme appert désormais logiquement comme moyen, mais qu'illogiquement l'eudémonisme de même, quand il est pour "la vie bienheureuse"-même "à la fin", qui de toutes façons doit être entretenu.

Où le bonheur est le moyen et la fin ? Kézako ? Épicure, comme la majorité des philosophes, place-t-il "la charrue avant les bœufs", de ce que seul comptait pour lui "le bonheur", et que très vite il se sentit de le définir comme aponisme, prozootisme, santé corporelle & paix animique ? ...

Permettez-moi "d'emmêler les pinceaux" mais, plus j'aligne ces éléments, plus je les trouve redondants, pouvant être autant des moyens que des fins indistinctes. Mais c'est que l'épicurisme est une école d'éthique phronétique, dont la rationalité n'a de limite que la dérationalité du réel, mais que cela ne pose aucun problèmes en termes praxéologiques. Et puis, c'est une lettre, un échange épistolaire, pas un traité rigoureux non plus. Néanmoins, la rigueur-même n'aurait aucun intérêt dans la démarche, de ce qu'elle vise défensivement le bonheur : soit donc, en prescrivant de se défendre des susceptibilités corporelles & animiques, avec certes ce dualisme du corps & de l'âme, quand même réunis matérialistement, mais dont on pose la différence structurelle comme entour-extérieur & for-intérieur, dualistement, intra-matérialistement. C'est assez contradictoire, et paralogique-même, de ce que le monisme retrouve le dualisme, comme en préfiguration spinozienne, où le corps & la pensée sont des modes de la substance ?? ...

Reste que l'on voit bien que l'épicurisme se présente comme discours expériencialiste, dans la processualité des choses rapport à ses attentes philosophiques, moins que comme discours rationaliste, ni même empiriste : son matérialisme est pré-rationaliste comme pré-empiriste ! encore qu'il se veut rationnel comme empirique.

Épicure a écrit : Car c'est pour cela que nous faisons tout : afin de ne pas souffrir et de n'être pas troublés.

Une fois cet état réalisé en nous, toute la tempête de l'âme s'apaise, le vivant n'ayant plus à aller comme vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose par quoi rendre complet le bien de l'âme et du corps.

On avait bien compris, donc, mais cela m'appert comme une philosphie de ... chat dans l'eau ! où donc le réel & la vie sont vécus comme passant dans lesquels nous pataugerions sans pharmacie-médecine épicurienne.

Épicure a écrit : Alors, en effet, nous avons du plaisir quand, par suite de sa non-présence, nous souffrons, <mais quand nous ne souffrons pas>, nous n'avons plus besoin du plaisir. Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse.

La "non-présence" en question, est celle du "bien de l'âme et du corps", sans lequel Épicure signale que nous pouvons très bien éprouver du plaisir, pour ainsi dire "dans la douleur et la tourmente" : principe des junkies, par exemple ? du moins, certainement en stéréotypant la chose pour illustration.

Ce "bien de l'âme et du corps" (souverain bien épicurien) une fois atteint, Épicure nous dit que "nous n'avons plus besoin de plaisir", et en effet, puisqu'il n'est plus besoin de compenser quelque "douleur & tourmente" : c'est un état longanime & équanime, pareil à une mer d'huile, pour ainsi dire neutranime. "Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse", soit donc "tout ce qui va lui donner quelque réanimation, après extinction des "douleur & tourmente".

Un peu comme si le plaisir était une monade indépendante des "douleur & tourmente" (comme si le plaisir ne dépendait pas de quelque aptitude contrastive), il faut alors que, une fois cet état d'équilibre pur & parfait soit atteint comme en centre de gavité (relativement morbide, quand on y pense), pour recréer une nouvelle vie de born again, in the land plenty of milk and honey, où nous n'avons plus qu'à nous repaître & autosatisfaire de notre resurrection !



Il semble assez évident (?) pour ce que j'en sais, qu’Épicure emploie la notion de désir à la croisée de l'instinct, de la pulsion, du souhait & de l'aspiration, interchangeablement.