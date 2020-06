Le chaudron de l’Estaque...

@blablablietblabla

Dans ma famille, on disait : « ravauder... »

L’Estaque plus joli ? Le port était autrefois plus accessible... la promenade sur le port était plus sympa. Mais les paysages alentour restent magnifiques...

http://rosemar.over-blog.com/article-le-pays-d-ou-je-viens-l-estaque-107333063.html