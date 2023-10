Le gardien de Téhéran

Salut !

J’ai connu Agoravox il y bien longtemps ... À l’époque on pouvait même poster des photos là où en ce moment même nous écrivons nos coms ... Avant l’élection de 2007 tu avais ici des photos ou images de Sarko avec des pots de vaseline et etc qui envahissaient les coms ... Mais on se marrait bien ... Tu avais Imhotep (Imopète c’est comme ça que l’appelait Calmos) et Rakotoarisson qui étaient à cette époque là

à font derrière Bayrou ... Je me rappelle oui des Calmos/Garance/Stern avec son diable de Tasmanie et aussi Le Chat, Joker qui étaient à l’opposée de mes idées mais qui avaient un humour bien à eux ... Je me fendais bien la gueule ... Il y avait aussi John Loyd que j’appréciais pour ces commentaires et d’autres .comme parfois Gazi borat ou Cosmic Dancer et son avatar d’une célèbre aviatrice, il y avait aussi Italia sempre avec son radeau de la mésuse puis Emile Red avec son caractère bien trempé et tant d’autres ... Il y avait aussi Shaw et Vili avec qui j’aimais bien souvent déconner .... Enfin bref il y avait du monde ... J’en ai des bons souvenirs !

Chanteclerc salut ! Je me rappelle aussi des délires de Vili tu croyais à l’époque que c’était elle qui avait le compte Апач « Apache en Russe » ... Mais ce n’était pas elle, c’était moi ... À l’époque j’avais créé ce compte pour faire le con chez Morice ... Chez Morice les soirs c’était bistro ... Comme j’ai pu rire parfois ... C’était vraiment du gros délire ... Tall mais aussi Snoopy et d’autres savaient bien animer les soirées ... Il y avait du spectacle tous les soirs chez Morice ... ( Tu t’en rappelle Pyra ... Tu as bien changé depuis ... Momo ne te reconnaitrait pas !) ...



Voilà !