Le grand Alain Delon

Ouf ! J’ai craint le pire.

Je m’abstiendrais de donner mon avis sur le « grand acteur » qui à part son joli minois n’avait pas grand chose à vendre et qui n’a pas trouvé d’autre chose en fait de talent sa carrière durant.

Alors bien sûr chose, machin et Visconti... il y a eu aussi Berger dans le même genre pour Visconti et ensuite du sur mesure pas trop difficile et nuancé pour un qui n’a jamais appris le métier d’acteur, à la différence notable de Belmondo, il faut bien que quelqu’un les oppose...

On dit qu’il a tripatouillé avec le Milieu, il y a eu la fameuse affaire Markovitch, etc, etc, la faute à France Dimanche sans doute qui s’intéressait aussi aux mamours, Schneider, Darc et Cie...



Du succès pour avoir joué des bandits auxquels les concierges s’identifiaient et qui faisaient mouiller les dadames. Du très ordinaire bien franchouillard en somme.

En bref RIP mais c’était pas ce qu’il y avait de mieux en fait d’acteur mais comme la descendance (guère brillante non plus) se prend aux cheveux depuis un certain temps, on devrait avoir du croustillant genre jauni à venir.