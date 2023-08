Le grand William Friedkin (1935-2023), cinéaste américain, n’est plus

Le réalisateur culte William Friedkin, connu notamment pour ses mises en scène nerveuses, son goût pour la provocation, ses castings solides, ses courses-poursuites motorisées endiablées ainsi que pour son attirance pour le Mal, auteur de deux triomphes au box-office international qui furent chacun dans leur genre deux longs métrages-étalons, le thriller policier French Connection (1971) et le film d’horreur L’Exorciste (1973, le film le plus effrayant de tous les temps - entre nous, qui pour oublier la tête de la jeune fille possédée par Satan tournant à 360 degrés ?), est mort lundi 7 août dernier, dans sa villa de Bel Air à Los Angeles, il avait 87 ans. Décès annoncé par sa femme Sherry Lansing, qui fut un temps présidente de Paramount, ainsi que par un ami de la famille, Stephen Galloway, ancien salarié du Hollywood Reporter, précisant que « sa santé était déclinante depuis quelques semaines. »

Gene Hackman dans « French Connection », 1971

Ce metteur en scène à la renommée mondiale, qui dans les années 1990 s’était tourné vers la mise en scène d’une demi-douzaine d’opéras de Berg, Puccini et Strauss avant de revenir au cinéma en 2011 avec l’enthousiasmant Killer Joe, devait présenter en avant-première son dernier film, un remake d’Ouragan sur le Caine (1954, Edward Dmytryk) avec Kiefer Sutherland, à la prochaine Mostra de Venise.

Né à Chicago en 1935 de parents juifs ukrainiens qui avaient fui les pogroms dans leur pays au début du XXe siècle (©photos V. D.), sa mère était infirmière et son père joueur de softball et vendeur de prêt-à-porter (« Mon ADN ne suggérait aucune promesse de réussite »), ce grand movie maker qu’était Friedkin, ayant connu des hauts et des bas, à l’image de sa filmographie éclectique alternant documentaire et fiction tout en oscillant entre grandeur et démesure, auteur de films, fleurons du septième art, ô combien mémorables, de French Connection à Killer Joe en passant par L’Exorciste, Le Convoi de la peur, La Chasse (Cruising), Jade, Traqué et Bug, et d’autres avouons-le un peu plus oubliables, tels La Nurse, Blue Chips (où transparaît tout de même son amour du basket, il mesurait 1m83, ayant même un temps envisagé de pratiquer professionnellement ce sport-roi aux States) et autres L’Enfer du devoir, était une figure marquante de ce qu’on appelle le Nouvel Hollywood, à savoir le cinéma américain prolifique des années 1970 qui, avec des réalisateurs d’importance (Friedkin, mais également Altman, Boorman, Cassavetes, Cimino, Coppola, De Palma, Hellman, Hopper, Peckinpah, Penn, Romero, Scorsese, Schatzberg…), visait à proposer au public jeune de cette époque-là, épousant souvent les mouvements contestataires de son temps (dont une opposition farouche à la guerre du Vietnam), des films audacieux libertaires, à l’instar d’Easy Rider, Un après-midi de chien, Taxi Driver, French Connection, Délivrance, Les Dents de la mer, Apocalypse Now et Voyage au bout de l’enfer, misant sur un irrespect des règles classiques de la narration (la citadelle hollywoodienne aux majors toutes-puissantes était attaquée de l’intérieur par ces créateurs, souvent torturés, fascinés par le mal intérieur), une méfiance à l’égard de toutes les formes d’autorité, aussi bien parentales qu’institutionnelles, un rapport frontal au sexe et à la violence, une sympathie pour les marginaux ainsi que sur un doute constant maintenu sur les frontières du bien et du mal (le film L’Exorciste de Friedkin, adapté du roman éponyme de William P. Blatty et narrant une histoire de possession au réalisme quasi documentaire nous saisissant à la gorge, étant certainement celui répondant au mieux à cette déclaration de Friedkin himself entendue dans Friedkin Uncut (2018), un doc consacré à sa longue carrière, « Les deux personnages les plus intéressants de l’histoire sont Hitler et Jésus », poursuivant « Il y a du bon et du mauvais chez tous les gens »), productions puissantes d’une époque révolue, mille coudées au-dessus du cinéma ricain actuel, lorgnant ouvertement, sur fond de pessimisme, du côté du relativisme moral, du cynisme et de la misanthropie.

Le jeu avec la morale

Le nom du camion, « Sorcerer » (sorcier ou magicien), est en hommage au disque éponyme de Miles Davis

Pour l’anecdote, face à l’échec cuisant de son Convoi de la peur (1977) éclipsé en salles par les sabres laser du blockbuster La Guerre des étoiles de George Lucas sorti au même moment, William Friedkin précisera en 2015 au Monde lors de la ressortie en France de ce long-métrage longtemps maudit : « J’ai bien senti que le ‌"Zeitgeist" [esprit du temps] avait changé. Sorcerer est à l’opposé de Star Wars. L’un vend de l’espoir, de l’optimisme, des héros et des méchants bien définis, et à la fin les gentils gagnent. Dans Sorcerer, personne ne gagne : ce n’est pas un film sur la Force, mais sur les forces qui nous gouvernent. » Nuance de taille. Et nul doute que Friedkin, franc-tireur allergique au manichéisme et cinéaste des fonds ténébreux adepte de la réversibilité des contraires, cochait, sous ses airs de virtuose du film d’action répondant aux normes de l’efficacité du cinéma commercial (alors qu’il était devenu depuis quelques années un vieux sage hollywoodien invité dans tous les festivals, il fut longtemps dénigré ou tout juste aimé du bout des lèvres ; au sujet de French Connection, Louis Marcorelles écrivait dans Le Monde en novembre 1971, « Le génie des commerçants qui ont fabriqué The French Connection est d’avoir su traiter une actualité scandaleuse avec les recettes du meilleur cinéma de consommation »), toutes les cases de cette tendance du Nouvel Hollywood, voire lame de fond, lancée par des cinéastes cinéphiles cultivés comme lui (francophile, ce fan avéré de Proust, tout en étant amateur d’Edmond Rostand, de Debussy, de Ravel et des peintres impressionnistes, fut marié pendant deux ans (1977-1979) à Jeanne Moreau), grandement influencés par les nouvelles vagues des années 60.

Ashley Judd dans « Bug », 2006

En mars 2021, William Friedkin, avec possiblement une pointe d’amertume, se souvenait de son background européen, qui rend d’ailleurs ses films si personnels, souvent atteints de claustrophobie (cf. la chambre étouffante d’une fillette de 12 ans supposée ingénue habitée par un démon (Pazuzu dans les parages), Regan campée par Linda Blair, blasphémant et éructant avec un crucifix dans son sexe dans L’Exorciste, via la ritournelle obsédante de Mike Oldfield, et le huis clos poisseux truffé d’insectes de Bug, 2006, avec une installation en papier alu hallucinante digne de l'expérimental Warhol de la Factory, plasticien américain aux racines ukrainiennes), derrière leur apparence spectaculaire : « Mes films reflètent la vie autour de moi. Mais ils ne reflètent pas qui je suis. Quand j’ai commencé dans le cinéma, au début des années 1960, aux États-Unis, les cinéastes qui m’intéressaient s’appelaient Alain Resnais, Antonioni, Costa-Gavras ou Fellini. Voilà le genre de films que je souhaitais faire. Mais ils n’auraient jamais été commercialisables aux États-Unis. »

Al Pacino dans « Cruising » (La Chasse, 1980)

Le critique Jean-Baptiste Thoret, auteur de l’excellent essai Le cinéma américain des années 70, paru en 2006 aux éditions des Cahiers du cinéma, décrit très bien, dans son chapitre consacré au grand Friedkin (Le mal intérieur, p. 278 et 280), les caractéristiques de l’univers de ce réalisateur à part, au croisement de Faulkner et Ellroy avec un soupçon de Kafka pour son extra-lucidité concernant sa désillusion sur les motivations réelles des gens de pouvoir : « De tous les cinéastes américains ayant émergé à la fin des années soixante, William Friedkin est sans doute celui qui a poussé le plus loin la réversibilité des positions, le jeu avec les limites morales. Tout le cinéma de Friedkin consiste en un glissement brutal vers l’informel, le magmatique, l’originaire des hommes (les pulsions, l’instinct, l’animalité) et des villes (terrains vagues, carrières boueuses, porches aux relents d’urine, ruelles envahies de poubelles, etc.). Ces films ne racontent d’ailleurs que des histoires de chute, dans des milieux (trafiquants de drogue dans French Connection, homosexuels tendance SM dans Cruising, faux monnayeurs dans Police fédérale, obscurantisme dans L’Exorciste), dans le vide (saut à l’élastique pour William Petersen dans Police fédérale), à l’intérieur de soi, toujours, et c’est l’inclinaison de la pente, qui détermine les récits. »

Courses-poursuites d’anthologie

« Police fédérale, Los Angeles », 1985

Eh, oui, les films de Friedkin, en général, vont vite, affirmant un style sec, âpre et réaliste, le cinéaste manipulateur – il est admiré par David Fincher - aimant tirer sur l’élastique du fil narratif pour tenir le spectateur captif comme en otage et le lâcher, en habile stratège, au dernier moment, pour notre plus grand plaisir. Ne pas oublier, par ailleurs, qu’il est issu, en matière de vérisme accrocheur, du documentaire, son premier film The People vs. Paul Crump (1962) était un doc sur un condamné à mort en attente de son exécution, ne s’embarrassant ni de fioritures ni de répétitions (« Les répétitions, c’est pour les poules mouillées, (…) je ne cherche pas la perfection mais la spontanéité ») qui pourraient gêner, selon lui, son objectif : traduire à l’image la sensation et parvenir à capter le choc immédiat du réel. Par exemple, pour French Connection, polar rugueux porté par un détective obtus, brutal et raciste (Gene Hackman, alias Popeye Doyle) même pas beau !, ce cinéaste était parti d’un scénario inspiré d’une enquête menée par deux policiers du New York City Police Department, Popeye et Buddy (Roy Scheider), qui investiguaient sur les réseaux de la « French connection », organisation criminelle qui importait depuis Marseille la majeure partie de l’héroïne consommée à l’époque aux States : « Ce qui m’a décidé à faire le film, précisait Friedkin en 2021, c’est ma rencontre à New York avec les deux véritables flics de l’affaire, qui sont au centre du démantèlement de ce trafic de drogue passant par la France. J’ai tout de suite été fasciné par la dynamique de leur tandem », soulignant (cette fois-ci à l’occasion d’une interview accompagnant la sortie de Killer Joe en 2011) en matière toujours de quête de réalisme : « C’est après avoir vu Z de Costa-Gavras que j’ai compris comment j’allais réaliser French Connection. C’était une fiction, mais on aurait dit un documentaire, comme si la caméra ne savait pas ce qui allait se passer. »

Tommy Lee Jones dans « Traqué »

Autre exemple, mais ce coup-ci en termes de rapidité, d’énergie cinétique et de chute libre, son rude, animal et mutique Traqué (2003), une chasse à l’homme avec Benicio del Toro et le charismatique Tommy Lee Jones revisitant avec brio de par sa lutte sans merci entre un pygmalion et sa créature le tout premier Rambo, film haletant – à réévaluer ! certains plans lovés dans une nature sauvage sont d’une beauté quasi abstraite admirable - finissant par un combat sanguinaire de durs à cuire, magistralement filmé (avec cette illusion prenante que les deux acteurs se castagnent devant la caméra dans le moment présent sans qu’ils aient connaissance des actions à venir), au sein de chutes d’eau aux alentours de rives rocheuses : chez Friedkin, c’est tout un art du mouvement déployé à l’écran, marqué non seulement par un montage sonore abrupt et des variations rythmiques soudaines mais également par des courses-poursuites hyper impressionnantes, aussi percutantes que celle, cultissime, de Bullitt (1968) par Peter Yates avec l’acteur pilote chevronné Steve McQueen, star au charisme fou que Friedkin hélas ratera dans sa filmographie : il fut un temps pressenti pour Le Convoi de le peur (Sorcerer, pour son titre original, c’est le nom du camion-vedette du film, Sorcier), mais l’acteur y renoncera ne voulant pas tourner hors des États-Unis et loin de son épouse Ali McGraw, le tournage mouvementé, voire infernal, se fera in situ en République dominicaine et au Mexique. Que l’on se souvienne de la poursuite trépidante de French Connection (cinq Oscars à la clé dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, pour ce thriller basé sur un véritable trafic de drogue entre Marseille et New York) avec Gene Hackman et Fernando Rey : une voiture contre un métro. De celle, pareillement électrisante, de son polar stylé des années 80 à la griffe inimitable Police fédérale, Los Angeles (1985) : deux voitures, un train et des tireurs embusqués. Ou bien encore de celle, crispante, de son bide au box-office et pourtant grand film, Le Convoi de la peur, remake du Salaire de la peur de Clouzot, avec Roy Scheider (déjà présent dans French Connection) et Bruno Cremer : la traversée, pendant douze minutes de tension et de bataille contre les éléments, par deux camions chargés de nitroglycérine, avec des acteurs non doublés, d’un pont de lianes précaire, pièce maîtresse d’un long-métrage fascinant parce que jusqu’au-boutiste.

Friedkin, en 1973, sur le tournage de « L’Exorciste »

Un auteur arrogant

« Police fédérale, Los Angeles », générique du début

D’ailleurs, Friedkin, golden-boy connu pour ses lubies et son arrogance (« Vous aimez ma cravate ? », avait-il lancé à Hitchcock toujours tiré à quatre épingles pendant la remise des prix aux Oscars pour French Connection parce que ce dernier, sept ans auparavant l’avait tancé sur le tournage de sa fameuse série télé, Alfred Hitchcock présente, car il ne portait pas de cravate), n’était pas peu fier de l’efficacité de ces séquences cultes. Dans un Mad Movies hors-série récent (mars 2023), focalisant sur un best of célébrant, en 50 films choisis (dont le trop méconnu Traqué), 100 ans de cinéma d’action, le cinéaste notait : « Ma meilleure séquence d’action reste celle du pont dans Sorcerer, C’est même la meilleure scène que j’aie jamais tournée. Elle a demandé près d’un mois de travail, rien qu’aux prises de vues. Et nous avons dû tout faire pour de vrai, car il n’y avait pas d’images de synthèse pour l’époque. »

Friedkin, toujours enthousiaste, ajoutant dans le même article, concernant cette fois-ci la course-poursuite pétaradante de huit minutes qui clôt le second acte de son bolide filmique qu’est Police fédérale Los Angeles, qui ira jusqu’à influencer Drive sorti en 2011 (lettrage rouge vermillon et vert pomme pour le générique du Friedkin, rose pop pour celui du film estampillé Nicolas Winding Refn), connu aussi sous le « nom de code » Live and Die in Los Angeles (titre original bien plus fort), polar inoubliable des eighties bénéficiant d’une BO diablement rythmée signée par le groupe new wave Wang Chung et d’une photographie superbe conçue par le chef op néerlandais fétiche de Wim Wenders, Robby Müller, toujours doué, dixit Friedkin, pour recomposer les grands espaces californiens avec « son grand œil d’étranger pour la côte ouest » (mon film favori de cet auteur majeur, orchestrant autour d’un méchant parfait incarné par Willem Dafoe, contrebandier arty, une histoire de faux billets à la fabrication si réaliste que trois agents du FBI de Washington viendront carrément interroger pendant le tournage les membres de l'équipe chargés du travail d'impression ainsi que le réalisateur qui, pour la démonstration si authentique de fausse monnaie à l’écran, avait consulté des contrefacteurs réels !, sans oublier bien sûr son incontournable et toujours flippant Exorciste qui déplacera les foules en 1973, entraînant du fait de son succès inattendu colossal – c’est l’un des films les plus rentables de toute l’histoire du cinoche, ayant coûté 12 millions de dollars pour en rapporter plus de 402 au box-office mondial - une pléiade de succédanés sans jamais égaler l’original) : « Je suis aussi très fier de cette poursuite. Ça a été très dur à chorégraphier, croyez-moi ! Je pense notamment au plan qui monte le long de l’échangeur et rattrape la voiture principale, ou à celui où un bad guy apparaît au premier plan et tire – on voit ensuite l’impact de la balle à l’horizon. À mon avis, la scène mélange de façon équilibrée action et drame. Il y a un passage où le personnage de Petersen a une vision fugace : j’ai beaucoup expérimenté avec ça. Il y a des images qui nous viennent à l’esprit quand on est en pleine action et j’ai essayé de le traduire de façon cinématographique. »

Et, pour la petite histoire, c’est le vétéran Howard Hawks (que Friedkin avait alors pour beau-père puisqu’il avait épousé Kitty Hawks, la fille du réalisateur culte du Port de l’angoisse), fin limier de l’âge d’or d’Hollywood, qui conseilla au jeune Friedkin, âgé alors de 36 ans, qui lui demandait son avis pour dynamiser son récit, d’intégrer une course-poursuite à son histoire de French Connection : « Réalise une bonne poursuite. La meilleure qu’on ait jamais tournée. » Un conseil avisé qui, visiblement (on connaît la suite), n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

La vision subjective du traqueur Tommy Lee Jones sur le traqué Benicio del Toro dans « Traqué »

Au final, de French Connection à Traqué en passant par son insolent et punchy Police fédérale, Los Angeles, William Friedkin a créé des pépites filmiques renversantes – merci à lui, donc, pour toutes ces émotions cinématographiques distillées au fil des ans : ou quand le cinéma américain bigger than life, captant au plus près et sans illusion la noirceur de l’humaine condition, est à son meilleur, s’avérant alors des plus irrésistibles. Le concernant, je n’ai qu’un seul regret, quel dommage que ce cinéaste, par orgueil, ait « manqué » le si magnétique et combatif Steve McQueen (1930-1980) pour son dantesque Convoi de la peur au casting certes tout à fait acceptable : Roy Scheider, succédant à Yves Montand, et Bruno Cremer, y jouant talentueusement Victor Manzon, un banquier fraudeur vétéran de la Seconde Guerre mondiale, font le job comme on dit. Mais, à coup sûr, l’acteur follement attachant de Papillon et de Guet-apens aurait donné une dimension plus légendaire à ce film mal aimé, son retrait du projet - le comédien trouvait le script excellent mais refusait de tourner dans la jungle pendant six mois – entraîna l’effondrement du reste d’un casting s’annonçant de rêve (Marcello Mastroianni et Lino Ventura) : « J’étais très arrogant, a reconnu l’intéressé auprès d’Olivier Père dans un entretien sur son blog en 2014 et de nouveau au Figaro en 2021. Pendant des années, je m’en suis voulu parce que je n’avais pas compris l’importance des gros plans sur un acteur de la trempe de Steve McQueen. J’ai fait une erreur : je n’avais pas compris que les gros plans à Hollywood étaient plus importants que les plans d’ensemble. Le visage de Steve McQueen sur grand écran valait mieux que tous les paysages du monde ! »