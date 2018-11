En cette période de tensions sociales, économiques et politiques, sourions un peu en (ré)écoutant cette chanson qu’interprétait Paul Lack à la Belle Époque. Le texte a été écrit les pieds dans l’eau en 1910, année d’inondation catastrophique où, comme aurait pu le chanter ce comique de café-concert très apprécié de son public, « la Seine s’est désseinée »...

1910 : la fosse aux ours inondée

Le Jardin des Plantes aquatiques ne fait pas dans l’humour raffiné, c’est un fait, mais à la Belle Époque, l’on aimait s’amuser de tout sans se prendre la tête, s’esclaffer sans manières aux facéties des artistes populaires, et même rire « à s’en tordre les boyaux » des prestations gazeuses de Joseph Pujol alias « Le pétomane ».

Paul Lack réjouissait le public venu l’écouter dans les cafés-concerts – les « caf’ conc » comme on disait alors – pour « se détendre après l’turbin », à l’image de ses contemporains Charlus (Viens Poupoule ; La Malakoff ; Le petit panier), Dranem (Ah ! les petits pois ; Le trou de mon quai ; Tu sens la menthe) ou Polin (La caissière du Grand café ; L’anatomie du conscrit). Et de fait, Paul Lack – de son vrai nom Louis Callamand – connut un franc succès avant que la Grande Guerre ne vienne jeter un voile tragique sur la vie des Français et qu’il ne se lance dans une carrière cinématographique.

Outre Le Jardin des Plantes aquatiques, quelques autres titres de Paul Lack ont résisté au temps et sont parfois repris dans des florilèges discographiques et radiophoniques puisant dans le répertoire populaire. Parmi ces titres : Elle avait une jambe de bois, Il a tout du ballot et, sur un sujet toujours d’actualité, La polka des pauvres contribuables. Mais revenons à Paris dans le 5e arrondissement. Paul Lack nous y invite pour une visite humide et ruisselante de la ménagerie du Jardin des Plantes submergée par les eaux lors de la célèbre crue de janvier 1910. Une visite en musique sur l’air de La Paimpolaise emprunté à Théodore Botrel :

Lorsque la Seine débordante

Un beau matin quitta son lit

Elle alla au Jardin des Plantes

Les fauves en furent tout surpris

Ce fut parmi eux

Un vrai "fauve-qui-peut"



Les lions s'agitant dans leur cage

Rugissaient pleins d'indignation

"Dire qu'on n'a même pas un garage

Quand en face c'est la gare des Lyon"



Les pauvres ours, comme l'on pense

Dans leur bain de siège tout trempés

Pensaient "Notre fosse manque d'aisance

Va falloir nous carapater

Et chercher en chœur

Une foss'...oyeur"



Les serpents dans leur maisonnette

Agitaient sans interruption

Avec désespoir leur sonnette

Comme à la Chambre monsieur Brisson



Plus loin on entendait les plaintes

Des zèbres qui trempant dans l'eau

Voyaient toutes leurs couleurs déteintes

Y avait plus une raie sur leur dos

I' s' plaignaient entre eux

En langage zébreux



Un éléphant d'un air très grave

Offrit sa trompe à son gardien

Pour lui pomper l'eau dans sa cave

Mais i' s' trompa et pompa l' vin



Les crocodiles versant des larmes

Augmentaient le niveau de l'eau

Mais les phoques crièrent pleins d'alarmes

"Si vous pleurez comme des veaux

On n' verra ici jamais l'eau... tarie"



Les canards dirent "Faut qu'on s' cavale"

Et prenant leur cane à la main

Ils s 'dirigèrent en file spéciale

Vers la rédaction du Matin



L'hippopotame eut une joie vive

Car il se trouva transporté

En s'en allant à la dérive

Jusqu'au faubourg Saint-Honoré

D'une chic maison

Il tira l' cordon



Comme c'était la d'meure de Fallières

Le concierge, myope, dit-on

Salua c't animal jusqu'à terre

En croyant qu' c'était son patron



Bref, la Société Protectrice

Mit les animaux rescapés

Dans un vaste local propice

Que sans doute vous devinez

Ils sont pour l'hiver

Logés à Chantecler



Pour les voir au Jardin des Plantes

Autrefois ça ne coûtait rien

Aujourd'hui Rostand fait des rentes

En les faisant voir chez Coquelin

L’anticlérical Henri Brisson, ancien président du Conseil, était effectivement président de la Chambre des députés lorsque fut composée la chanson. Quant au « canard » Le Matin, il soutint Alfred Dreyfus, employa Colette et Albert Londres, puis disparut en 1944 pour cause de « collaboration » durant l’Occupation. La « chic maison » est évidemment le palais de l’Élysée dont le locataire était alors le président de la République Armand Fallières, précurseur de l’abolition de la peine de mort et fervent partisan de la Triple-Entente. Enfin, Chantecler fait référence à la pièce « animalière » d’Edmond Rostand créée en 1910 avec le concours de... 70 acteurs au théâtre de la Porte-Saint-Martin que dirigeait Jean Coquelin. Une pièce au texte étonnant dont voici un extrait :

« Oui, Coqs affectant des formes incongrues,

Coquemars, Cauchemars, Coqs et Coquecigrues,

Coiffés de cocotiers supercoquentieux…

– La fureur comme un Paon me fait parler, Messieurs ! J’allitère !… –

Et s’amusant à les étourdir d’une volubilité caquetante et gutturale

Oui, Coquards cocardés de coquilles,

Coquardeaux Coquebins, Coquelets, Cocodrilles,

Au lieu d’être coquets de vos cocoricos,

Vous rêviez d’être, ô Coqs ! de drôles de cocos !

Oui, Mode ! pour que d’eux tu t’emberlucoquasses,

Coquine ! ils n’ont voulu, ces Coqs, qu’être cocasses !

Mais, Coquins ! le cocasse exige un Nicolet !

On n’est jamais assez cocasse quand on l’est !

Mais qu’un Coq, au coccyx, ait plus que vous de ruches,

Vous passez, Cocodès, comme des coqueluches !

Mais songez que demain, Coquefredouilles ! mais

Songez qu’après-demain, malgré, Coqueplumets !

Tous ces coqueluchons dont on s’emberlucoque,

Un plus cocasse Coq peut sortir d’une coque,

– Puisque le Cocassier, pour varier ses stocks,

Peut plus cocassement cocufier des Coqs !

– Et vous ne serez plus, vieux Cocâtres qu’on casse,

Que des coqs rococos pour ce coq plus cocasse ! »

Le Jardin des Plantes aquatiques et une trentaine d’autres chansons de cette époque sont à retrouver dans ce florilège : La chanson française à la Belle Époque (juin 2012). Deux autres florilèges suivent : Chanson française : de la Grande guerre aux Années folles (novembre 2012), puis Chanson française 1930-1939, ou l’insouciance aveugle (septembre 2013).

