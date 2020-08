Le jardin du Musée de la Romanité à Nîmes...

Le nouveau musée de la Romanité a ouvert ses portes au début de mois de Juin 2018, à Nîmes... ce musée moderne a été construit en face des Arènes, près des vestiges de l'ancien rempart Augustéen qui date de 2000 ans.

Ces vestiges ont été intégrés dans le jardin qui jouxte le musée...

Composé d’acanthes, de cyprès, de lauriers, de buis, de romarins, de myrtes… et plus généralement d’espèces à feuillage persistant, le jardin garde, ainsi, un aspect immuable été comme hiver.

On peut y admirer l'épaisseur impressionnante du rempart romain, à la fois défensif et élément d'apparat, son revêtement de pierres régulières.

Au bout du rempart, la base d'une tour circulaire, imposante, elle aussi.

Le jardin met en valeur différentes plantes...

On sait que les Romains étaient de grands amateurs et consommateurs d'épices et d'aromates, ils possédaient une excellente connaissance des plantes médicinales.

Les vins comme les plats étaient ainsi souvent parfumés avec des aromates...

La ciboulette utilisée comme condiment était appréciée pour ses propriétés médicinales et gustatives.

De la même façon, l'ail servait à assaisonner les plats, était employé aussi comme fortifiant naturel.

La sauge officinale était considérée comme une plante sacrée : le nom vient du latin "salvare", "sauver"...

Le myrte était un symbole de pureté, de grâce et d'amour... associé à la déesse Vénus, il servait à la préparation d'onguents et de parfums...

L'acanthe, plante méditerranéenne dont les feuilles sont très découpées, a inspiré les artistes Grecs et Romains pour le décor des colonnes de style corinthien. Belles feuilles d'acanthe qui composent de véritables motifs, en volutes, sur les chapiteaux ! Des retombées de feuilles, pleines d'élégance, s'épanouissent, en haut des colonnes.

Le noyer était associé au Dieu Jupiter, qui gouverne la terre et le ciel.

Le romarin tenait une grande place dans les cérémonies, on appréciait aussi ses vertus aromatiques.

La lavande permettait de parfumer les bains...

Le néflier originaire d'Asie mineure était apprécié pour ses fruits.

Le thym, quant à lui, était utilisé dans les habitations, il servait à purifier l'air, on l'employait aussi bien sûr comme aromate en cuisine.

Ce jardin offre aux visiteurs un cadre apaisant... la poésie des ruines contribue à lui donner une douce mélancolie, et les différentes variétés d'arbres et de plantes viennent composer un décor harmonieux pour ces vestiges du temps passé.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/06/le-jardin-du-musee-de-la-romanite-a-nimes.html

Vidéo : Les fouilles du jardin du musée de la Romanité...

Photos : rosemar