Le kiosque oublié

Le manège immobile

En Orléans, tout au fond du parc Pasteur, juste à côté d’une aire de jeux et d’un joli manège à l’ancienne, se dresse un kiosque à musique qui demeure aphone. Il attend sans doute que des artistes en herbe ou en goguette se l’approprient puisqu’il semble ne pas rentrer dans les programmations officielles. C’est ainsi qu’il fut investi en ce dernier dimanche du mois août cinq heures durant par des gens ne se résignant pas à la mise sous le bâillon de la culture.

Qu’importe le vent, les bourrasques et la pluie, il s’est trouvé des curieux, des passionnés, des rebelles pour braver les éléments et surtout la terrible menace sanitaire qu’on fait peser sur nos têtes écervelées. Qui avec un parapluie, qui sous une cape qui se marie si bien avec le masque rusé, ils sont venus et n’ont pas bougé, goûtant ce plaisir rare et désormais prohibé de spectacles de rue.

Il y en avait pour tous les goûts ou presque, il n’est d’ailleurs plus possible de satisfaire tout le monde tant les expressions artistiques relèvent désormais des clans ou des tribus. Mais qu’importe, l’éventail était suffisamment large pour expliquer à lui seul les brusques coups de vent. Par ordre d’entrée sur le kiosque, un conteur flanqué d’un accordéoniste auxquels est venue se joindre une petite bergeronnette des rues puis deux demoiselles clowns sur leurs bicyclettes en quête d’un charmant coureur. Un groupe de femmes chantant à merveille des chansons délicatement drôles et féministes enchantèrent les courageux qui durent alors affronter la colère des cieux ; Dieu a toujours été misogyne. Enfin, le clou de la soirée avec un trio reprenant des succès pour le plus grand plaisir des amoureux de la chanson.

Un bonimenteur assurant les intermèdes, le temps d’installer le groupe suivant fit que la journée se déroula sans interruption tandis que le kiosque découvrait enfin qu’il pouvait être un lieu de vie et d’échanges. Il serait bien dommage qu’il retourne dans son sommeil léthargique, oublié de tous et surtout des programmateurs municipaux. Un rendez-vous hebdomadaire serait un juste retour à la grande tradition de ces édicules qui jadis firent le bonheur des promeneurs.

Les responsables ne manqueront pas de nous renvoyer des arguments économiques tandis que ce dimanche-là, les différents acteurs de cette animation n’avaient rien demandé, trop heureux de briser enfin ce silence dans lequel les a enfermés la crise culturelle de l’heure. Ayez donc le courage d’ouvrir ce kiosque à ceux qui veulent se faire entendre. La Paillotte a fermé ses portes, il ne reste plus un seul endroit ou se produire dans cette grande métropole tant que la Ruche restera fermée. Orléans est pourtant cette grande cité d’arts et d’histoire comme l’affirment les panneaux de promotion sur les grands axez routiers.

Ne les faites pas mentir et osez cette culture qui naturellement ne sera pas toujours tendre avec le pouvoir en place. Les artistes ne sont pas des valets sinon ils ne sont d’aucune utilité. L’irrévérence est de mise tout comme remise en cause des valeurs de la société. C’est le propre de la création de moquer l’ordre établi. Avoir peur de ces trublions serait un bien mauvais calcul, ils sont le nécessaire aiguillon pour que la société ne se sclérose pas.

Jamais la culture n’a été aussi indispensable pour contrer ce marasme abominable dans lequel un virus et ses conséquences désastreuses ont plongé tout le corps social. Les gestes barrières ont voulu briser le lien social, les artistes sont là pour redonner de la cohésion, des perspectives et du bonheur tout simplement. Le kiosque ne demande qu’à remplir ce rôle qui doit sans doute vous effrayer, vous les tenants de la coercition et de l’effroi.

Si tel est le cas, il n’est rien à espérer de vous. Si par contre, il vous reste un peu d’humanité sous le masque de l’ordre établi, ouvrez l’esprit de vos concitoyens en libérant le kiosque du parc Pasteur et tous ses homologues de par notre pays. La France a besoin de culture plus que de tests médicaux éphémères par essence.

Saltimbranquement vôtre.