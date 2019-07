Le monde burlesque de Claude Zidi

« Tous mes tournages ont été relativement joyeux. L’ambiance d’un film souvent, c’est le metteur en scène du film qui l’installe. S’il est tendu, ben, tout le monde va être tendu. S’il est décontracté, cela décontracte un peu tout le monde, à moins de tomber sur quelqu’un... Enfin, j’ai quand même tourné avec énormément de comédiens, cela s’est toujours très bien passé. C’est une question de personnalité du metteur en scène. Et moi, je n’aime pas les conflits, j’aime bien détendre l’atmosphère, j’aime bien résoudre les problèmes (…). J’essaie de trouver la solution sur le tournage, et de respecter la durée… les huit heures , je n’aime pas les heures sup., de respecter la durée prévue pour le tournage, et le budget. » (Claude Zidi).