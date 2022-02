Nous sommes souvent confrontés à la question suivante : que devrait être un conte de fées moderne ? Quelle est sa signification et son sens ? Jusqu’où nous sommes-nous éloignés des trésors que nous a légués le grand Hans Christian Andersen ? Il a été l’un des premiers à découvrir le pouvoir unique du conte de fées : ne pas fournir de réponses toutes faites, ne pas transformer un conte de fées en une lecture facile et divertissante. Un conte de fées acquiert une valeur indéniable si le jeune lecteur accepte d’en parcourir lui-même les méandres. Et il répondra lui-même aux questions difficiles qui s’y cachent, se demandera s’il peut choisir une voie parfois difficile, mais la seule qui soit juste.

« Le monde qui n’existe pas » est une sorte de conte, à la fois frais et jeune, plein d’une vive spontanéité. Parfois un peu naïf. C’est tout à l’honneur de la jeune auteure Faina Savenkova, qui vit sur la terre héroïque de Lougansk, et qui, du haut de ses treize ans, a connu un grand nombre d’épreuves qu’il n’est pas facile de supporter même à l’âge adulte. En même temps, la conception de ce conte – complet, cohérent et strictement vérifié – est renforcée par la participation d’un deuxième auteur, Alexandre Kontorovitch, un écrivain expérimenté, auteur de nombreux livres. Ce projet commun créatif organique est devenu un succès rare. L’association de deux individualités créatives si différentes a donné naissance à ce conte de fées surprenant, plein d’aventures fascinantes et d’un jeu brillant de fantaisie, à la fois fascinant et philosophique.

Tout commence très simplement. Deux enfants, un frère et une sœur, Lera, et Anton, partent en vacances dans la petite ville accueillante de Borovsk. Comme ces frère et sœur sont différents l’un de l’autre ! Anton, douze ans, est un rêveur et un romantique qui, parfois, cherche dans l’ordinaire une seconde vie, profondément cachée et mystérieuse. À l’opposé de lui, Lera est sa jeune sœur. Elle est raisonnable, on pourrait même dire qu’elle a les pieds sur terre. Ses impressions de la vie sont précises et logiques. Pour elle, seuls les faits comptent, et ce n’est que sur la base de ceux-ci qu’elle reconnaît le monde qui l’entoure comme crédible et convaincant.

Sans surprise, les enfants sont attirés par tout ce qui est inconnu. C’est ainsi qu’ils montent dans le grenier abandonné d’une vieille maison et pénètrent dans la chambre mystérieuse de leur grand-père. Il faut dire que leur grand-père était autrefois l’horloger le plus célèbre de Borovsk.

Et voici enfin que le conte de fées, avec ses possibilités secrètes et ses fantasmes, entre avec assurance et force. Pour commencer, le grand-père disparaît soudainement et inexplicablement. À partir de là, tout devient étrange et inhabituel.

En pleine nuit, le lugubre Horlochef, le souverain tout-puissant et impitoyable du « Monde qui n’existe pas », apparaît et kidnappe Lera. Connaissant le caractère d’Anton, il n’est pas surprenant qu’il parte à la recherche de sa sœur disparue. Après une aventure périlleuse, Anton se retrouve dans le mystérieux pays des horloges.

Heureusement, Anton rencontre toute une famille de nobles réveils. Ils risquent leur vie pour l’aider à échapper aux impitoyables serviteurs d’Horlochef. Mais ses espions l’ont déjà informé qu’un invité indésirable est entré dans son royaume. Horlochef envoie un garçon appelé Rouage à la recherche du dangereux étranger. Il s’avère que Rouage est en fait son grand-père mystérieusement disparu, transformé en enfant par dérision par la volonté maléfique d’Horlochef. D’autres événements se développent rapidement et de manière inattendue et l’imagination vraiment sans limite des auteurs en est la clé.

Anton se retrouve dans un espace mystérieux appelé l’espace sans temps, où il est attiré par les pièges insidieux du redoutable Horlochef. Il s’échappe de justesse. Heureusement, au dernier moment, nos amis parviennent à trouver un trésor inestimable : le sablier, car c’est lui qui a créé le Pays des horloges dans l’ancien temps. Il s’agit maintenant de retrouver Lera, car elle se morfond dans le palais imprenable d’Horlochef. Avec difficulté, ils pénètrent dans le palais froid et lugubre du suzerain.

Mais ici, ils sont confrontés à une profonde déception inattendue. Jouant sur la vanité de la jeune fille, le maléfique et rusé Horlochef la persuade de rester au Pays des Horloges pour toujours. Là-bas, son pouvoir sera illimité, elle sera la souveraine de tout le pays. Et donc Lera fait son choix. Avec l’aide du sablier, Anton et Rouage trouvent l’unique moyen de sortir du pays des Horloges et de la magie noire. Ils sont ainsi de retour dans leur, si chère, vieille maison. C’est ici que Rouage retrouve sa véritable apparence. Celle du vieil homme sage aux cheveux gris. Ce conte est une grande réussite des deux auteurs. Je pense qu’ils nous feront encore plaisir avec de nouvelles créations marquantes.

Sofia Prokofieva

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider