« Le Muguet de Noël » Jean-Luc Moreau booste la Comédie en Boulevard... au Montparnasse

Si un patron précurseur, succédant à son paternel traditionaliste, décidait, sur un coup de tête illuminé, de remplacer à Noël la vente de sapins par celle du muguet, bien moins encombrant et beaucoup plus facile d'entretien, l'on pourrait comprendre que l'encadrement directorial de la boîte botanique puisse avoir quelques états d'âme et manifeste en retour une certaine inquiétude commerciale.

Ainsi lorsque François (Lionnel Astier), ce cadre à l'enthousiasme professionnel en berne, accueille à domicile Pierre (Frédéric Bouraly), son grand ami de toujours, la pudeur lui dicte une ouverture sans réserve à l'égard de ce pote chômeur dont l'appartement vient d'être détruit dans un incendie alors que son épouse s'est expatriée en Alaska pour une longue mission.

Faisant ainsi profil bas devant les vicissitudes de la vie, François attend de surcroît la visite de sa fille dont il se trouve que Pierre est le parrain.

Marion (Alexis Ribes) est donc sur le point de présenter à son père son nouveau fiancé, sachant pertinemment que d'autres prétendants n'ont pas été accueillis à bras ouverts précédemment.

La surprise, cette fois-ci, dépassera toutes les configurations envisageables et c'est dans un rapport de forces multidimensionnel que les protagonistes vont se livrer à fleurets mouchetés à une bataille où les postes stratégiques du management se trouveront suspendus au diktat du grand Amour selon le point de vue adopté dans cet improbable jeu de rôles.

Voici donc Serge (Jean-Luc Porraz), le big boss de l'entreprise horticole, introduit à domicile dans les convenances traditionnelles, prenant d'emblée en tenailles le cadre supérieur et sa fille alors même qu'il vient faire sa visite maritale préliminaire au sein de sa future belle famille.

Dans cette perspective, Pierre pourra-t-il s'offrir en sacrifice expiatoire au bûcher des embrouilles, moyennant une compensation existentielle à la mesure de son handicap sociétal ?

A vrai dire, les options de sortie de crise vont valser à qui mieux mieux trouvant à chaque fois sur leur chemin l'obstacle rédhibitoire remettant les compteurs de conflits d'intérêts en position nominale.

Et l'Amour dans tout çà, aura-t-il une destinée aussi prometteuse que celle escomptée pour le "Muguet de Noël" mis ainsi sur le marché par Sébastien Blanc & Nicolas Poiret à la suite de leur triomphal "Deux mensonges et une vérité" ?

Les quatre comédiens s'emploient à merveille à sublimer ce vaudeville contemporain avec la force de conviction qui sied à la passion de croire en sa chance... faisant fi de tout détour ou compromis pour parvenir à ses fins.



LE MUGUET DE NOËL - ***. Theothea.com - de Sébastien Blanc & Nicolas Poiret - mise en scène Jean-Luc Moreau - avec Lionnel Astier, Frédéric Bouraly, Jean-Luc Porraz et Alexie Ribes - Théâtre Montparnasse