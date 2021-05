Le Nordicisme vient de l’antique Méditerranée, et de penseurs récents

Il existe dans les milieux païens, et pas que les milieux païens, un courant de pensée parfois assumé, et plus souvent agissant comme une influence inconnue sur les amateurs.

Ce courant, c'est le nordicisme, qui s'imagine le Nord comme mythique, légendaire, voire historique, pour expliquer le peuplement de la péninsule eurasiatique (qui n'est nommée Europe que depuis l'époque moderne).



L'Europe, c'est moderne

Europe, c'est une construction politique aujourd'hui (Union Européenne) avant tout. Elle est inspirée par l'empire de Rome à l'exclusion du Nord, suivie par l'empire de Charlemagne tout sauf païen, ainsi que par l'empire de Napoléon qui lui aussi mourut bon catholique. Pendant l'Antiquité, la zone se découpait au mieux entre Romania, Germanie et Scythie ; au Moyen-Age elle était nommée chrétienté à l'exclusion de l'Espagne du Sud musulmane ; et ce n'est qu'à la Renaissance que l'idée d'unité continentale sous le nom d'Europe fait son chemin. Reste que, au fond, seul Napoléon permet de comprendre l'Europe contemporaine, puisqu'il rationalisa l'administration que l'on nomme aujourd'hui volontiers "technocratie".

Ainsi, l'idéologie selon laquelle l'Europe vient du Nord - le nordicisme - part sur de mauvaises bases. Et ce n'est pas tout.

Un rêve du Sud

Le mythe de Borée et Hyperborée (la Borée au-delà de Borée), ainsi que de l'île de Thulé comme une singulière Atlantide, est inspiré par des Méditerranéens grecs.

A l'époque, la cartographie n'était pas aussi habile que de nos jours. Il arriva aux Romains, de situer le pays basque au Nord, à hauteur de la Belgique. Autant vous dire que pour les peuples méditerranéens, "le Nord", c'est beaucoup plus vaste qu'on ne pense. Peuplées par des "Barbares", c'est-à-dire des étrangers ne parlant pas la langue grecque ou romaine, ainsi que pratiquant des usages différents (encore que proches en ce qui concerne les Ibères, les Ligures, les Celtes, les Illyriens et les Thraces) les régions boréennes font rêver.

Elles font rêver mais, à mesure qu'on les découvre, les découvreurs veulent aller toujours plus loin, vers "Hyperborée", dont nous savons aujourd'hui que ça mène au pôle arctique.

Tout ceci fait rêver, et inspire la créativité autant que cela anime des aspirations. Ainsi, Pytheas le Massaliote part à la recherche de l'île de Thulé, qu'on situe volontiers aujourd'hui en Islande. Tout cela est aventurier, intrépide et épique, mais ça ne veut rien dire sur l'Islande, surtout pas en termes d'origines européennes. D'ailleurs, Pytheas le Massaliote n'en parle jamais dans le détail.

Les Grecs ont certes rêvé venir du Nord à travers la civilisation dorienne. Mais le Nord, pour la Grèce, peut être vite atteint dans ce qu'on nomme aujourd'hui la Bulgarie. Le vent du Nord, Borée, vient des massifs montagneux de là-bas, pour les Grecs, et les Doriens en viennent aussi.

Définition de Thulé

Thulé, c'est plus que probablement un nom celtique évoquant "le peuple valeureux" (Thuat Wal, Tud Wal). On en retrouve d'ailleurs des variantes en Thual et Tudal, entre l’Écosse et le Danemark, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait là-bas un peuple mythique. C'est un nom pour se donner du courage, et cela aussi est aventurier, intrépide et épique. Et, étant donné qu'on les retrouve aujourd'hui par là-bas, on peut supposer qu'il y en avait plus au Sud, parmi les thuats gaulois.

Tout cela reste donc réjouissant, mais n'a rien à voir avec un Nord mythique, légendaire, voire historique. Ce sont les peuples du Sud, qui ont rêvé le Nord, et parce qu'ils l'ont rêvé et qu'ils l'ont écrit, et que ces écrits nous sont parvenus, il nous est permis aujourd'hui de rêver avec eux. Seulement qu'on ne nous vende pas du rêve : si Apollon, le dieu solaire, vient d'un tel Nord, ce n'est pas aussi resplendissant ; le soleil brille au Sud, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest. L'association du Nord avec le soleil est un juteux paradoxe, qui l'associe à part égale avec l'obscur, voire qui symboliquement rend l'obscur primordial sur la lumière.

Un rêve réapproprié par les païens contemporains

Le plus cocasse, c'est que bien des païens aujourd'hui s'imaginent provenir d'un tel Nord mythique, légendaire, voire historique, ce qui signifie en fait qu'ils reprennent à leur compte le rêve des Antiques Méditerranéens, en l'enrichissant des séries et des découvertes modernes concernant l'aire géographique dite aujourd'hui "Nordique", entre l’Écosse et les pays baltes, en passant par l'Allemagne et la Pologne littorales, Scandinavie au centre.

Le délire d'Atlantide

Pire encore, concernant la notion d'Atlantide : Atlantide signifie littéralement "en face des monts Atlas", c'est-à-dire une chaîne de montagnes nord-africaine aujourd'hui maghrébine, mais certainement pas nord-européenne.

Si l'Atlantide correspond à quelque chose, c'est factuellement à l'archipel des Açores, au mieux, et pour rêver encore avec d'Antiques Méditerranéens.

Mais figurez-vous qu'en Espagne et au Portugal, ils adorent diffuser l'idée des Açores concernant l'Atlantide : on les comprend d'autant plus quand on est un nordiciste qui veut la rêver comme Ultima Thulé : comme les nordicistes, ces ibéricistes tirent la couverture à eux. Et ce sont encore les ibéricistes, qui sont les plus logiques ...

Des penseurs récents opèrent un syncrétisme

Enfin, il faut dire qu'à l'époque contemporaine depuis le XIXème siècle, les savants européens étaient friands d'exotismes, de cultures du monde, de façon totalement bourgeoise coloniale. Ces savants, tels que René Guénon qui s'est converti à l'islam, ou bien Carl Gustav Jung qui voulait d'un christianisme alchimiste, se sont appliqués à synthétiser, recouper et comparer les mythes, légendes, voire histoires du monde.

Ils ont délibérément gommé les différences, pour ne retenir que les points syncrétiques. Or, ce syncrétisme était déjà porté par les rêves de la littérature romantique auparavant, qui nous a légué l'image de Gaulois bouffeurs de sangliers animés d'un seul élan derrière Vercingétorix, ou encore de grudus vikings, faisant partie d'une seule et même engeance. On sait bien que c'est faux.

C'est sans parler de toute l'adoration pour les fééries du merveilleux chrétien, et des petits malins entre les ésotéristes qui mélangent tout en croyant rencontrer le secret de l'univers. On n'a jamais eu aucun résultat de leur part, qui préfèrent se cacher sous un voile hermétique.

Au final, cela donne le New Age et le folklore contemporain, et c'est vachement rentable en librairie, sinon ça n'aurait pas supplanté les rayons de philosophie. Je conseille plutôt la lecture des philosophes.

Mais bon, ça fait rêver, et on adore ça, rêver. Vous en reprendrez bien une petite bouffée ?



