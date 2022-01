« Le Petit Coiffeur » de Daguerre en « Parabole » au Rive-Gauche

Il est des états de grâce dont aucune altération ne saurait venir affecter les approches théâtrales que l’air du temps aurait décidé de privilégier par la magie d’un auteur ou metteur en scène sachant susciter dans la perception des spectateurs cette aptitude à viser juste sur des sentiments que, précisément, ceux-ci ont envie de ressentir avec intensité à une époque donnée dans une situation ambiante spécifique.

LE PETIT COIFFEUR © Fabienne Rappeneau

Alors bien sûr, « Adieu Monsieur Haffmann » avec ses quatre Molières 2018, ressemblerait déjà à une autre époque, celle d’avant le Covid mais surtout celle où la renommée de Jean-Philippe Daguerre faisait éclosion au Théâtre Montparnasse dans une remarquable évocation de montée du Nazisme au début de la guerre en 40 alors que l’étau Juif se resserrait autour d’un artisan bijoutier contraint de vivre reclus de son métier et des siens.

Cette pièce qui donna lieu ensuite à un film eut un formidable impact sur l’imaginaire du public fort reconnaissant d’accéder ainsi à une création tellement sensitive et puissante.

LE PETIT COIFFEUR © Fabienne Rappeneau

Deux années plus tard, en 2020, après avoir effectué le détour de « La Famille Ortiz » fort appréciée dans son style différencié, Daguerre revenait à nouveau sur le devant de la scène surfant entre les confinements successifs pour continuer actuellement les prolongations de « Le petit coiffeur » rédigé conjointement durant l’élaboration de « …Haffmann ».

Cette fois-ci dans le contexte d’après-guerre, l’auteur emmène ses personnages dans la période dite de « L’épuration » très peu présente dans la production théâtrale contemporaine.

LE PETIT COIFFEUR © Fabienne Rappeneau

C’est en s’intéressant à la célèbre photo de Robert Capa révélant au monde une jeune femme tondue portant dans les bras son bébé sous les clameurs hostiles de la foule après la libération de Chartres que le metteur en scène eut la prémonition de son nouveau projet d’écriture et de mise en scène.

Cette thématique le reliait directement à celle d’« Haffmann » mais allait prendre une dimension psychosociale universelle en s’articulant autour d’une famille constituant une sorte de microsociété représentative des contradictions idéologiques, éthiques, citoyennes mais aussi affectives dont le peuple français est en soi porteur à l’occasion de tels événements douloureux où les convictions, les partis pris et la partialité ont quelques difficultés à rejoindre l’objectivité.

LE PETIT COIFFEUR © Fabienne Rappeneau

En effet, la liaison amoureuse de Lise avec l’occupant allemand serait au centre du bouleversement surgissant dans ce foyer où se côtoient une mère, Marie grande résistante, son compagnon Léon membre FFI et deux frères, Jean à tendance autiste, Pierre coiffeur et parallèlement artiste peintre de « nues » selon des modèles « vêtues ».

Cette famille Giraud à la fois donc originale et disparate sera la proie tout à la fois de tensions intérieures que de pressions extérieures qu’il lui faudra gérer au mieux des circonstances aléatoires mais également de la volonté d’empathie et de bienveillance que l’auteur souhaite apporter à la réflexion collective circulant de la scène à la salle du Rive Gauche dans laquelle son directeur Eric-Emmanuel Schmitt est fier d’accueillir avec grande ferveur cette création.

LE PETIT COIFFEUR © Theothea.com

Si donc le public plébiscite avec empressement cette pièce, c’est bien sûr parce qu’il reconnaît à JP. Daguerre ce talent d’émouvoir et de rendre sensible des pulsions contradictoires qu’il serait indispensable d’apprendre à maîtriser… mais cela, sans doute, d’autant plus que la conjoncture virale actuelle est elle-même source de polémiques radicales dont il serait pragmatique d’en tirer des leçons vertueuses de coexistence apaisée.





Photos 1 à 4 © Fabienne Rappeneau

Photos 5 & 6 © Theothea.com



LE PETIT COIFFEUR - ***. Theothea.com - de & mise en scène Jean-Philippe Daguerre - avec Felix Beauperin, Arnaud Dupont, Brigitte Faure, Romain Lagarde & Charlotte Matzneff - Théâtre Rive Gauche