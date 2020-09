« Le plus grand défi de l’humanité Face à la catastrophe écologique et sociale »

Faut-il continuer à produire plus, au détriment de la qualité de vie de millions, voire de milliards d’être humains ?

Poser la question c’est y répondre : c’est NON !

Comment peut-on ignorer que les 9/10ème de la population mondiale n’a pas accès aux besoins les plus élémentaires : alimentation, santé, sécurité, éducation... Et voilà que des enfants gâtes de cette société honnis par ceux qui en sont les premiers bénéficiaires, prônent la décroissance.

Allez expliquer aux africains, indiens, chinois qui représenteront dans les prochaines années la quasi totalité de la population qu’il ne faut plus « produire ». :plus pour nourrir, plus pour soigner, plus pour sécuriser, plus pour éduquer ...