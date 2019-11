Le Point sur : Socrate, le socratisme platonicien, sa situation historique en philosophie

En grec ancien, sophia, la sagesse, réfère à l'habileté, la sagacité, aux compétences, aux savoirs (savoir-comprendre, savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être), aux prudences dans la démarche (prudence, dite aussi phrônesis, sagesse quotidienne). Aussi bien, on a parfaitement raison de signaler la fusion des sciences et des philosophies, même si elles se distinguent, sciences qu'on nommait jusqu'au XIXème siècle à l'ère industrielle : philosophie naturelle. D'ailleurs, le doctorat anglo-américain se nomme toujours PhD quelle que soit la discipline, y compris physique, et signifie Philosophiae Doctor (Docteur en Philosophie de telle discipline). Situons alors "Socrate" face à ça.

Socrate, du moins Platon qui l'a relayé, introduit une forme de phrônesis, précisément, qu'on a appelé la maïeutique, l'art d'accoucher des idées, et qui, comme phrônesis, est une prudence conversationnelle à faire émerger des problématisations-questionnements-raisonnements. Néanmoins, tout comme chez les présocratiques, et de même ensuite avec toute la tradition postsocratique, il appert que les philosophies accouchent d'idées, à la manière des présocratiques. La maïeutique, comme méthode, est littéralement dans la veine présocratique : c'est une technique ! Socrate était un technicien !

Toute une technique, donc, comme je disais de sa sophia, relayable à une forme d'expériencialisme. En effet, Jusqu'à preuve du contraire, seule l'espèce humaine philosophe, et précisément quelques un(e)s de ses spécimens ... Reste que cet expériencialisme lui-même, en-deçà du projet philosophique platonicien, est problématisable-questionnable-rationnalisable.

Socrate, en son temps, jugeait raisonnablement que l'état des sciences n'était pas sidérant, tandis qu'il se demandait bien comment connaître les dieux - tout en prétendant être inspiré par un daïmon delphique d'Apollon visionnaire, comme en aiguillon surnaturel de sa démarche, typiquement de société grecque ancienne. C'est pour cela que Socrate en revenait doucement à tel expériencialisme, avec modestie. Il n'y a pas à en faire quelque chose de si étonnant, encore que ce fut un coup de génie alors.

La maïeutique de Socrate consiste en cela qu'elle "défait", "déconstruit" tout élément se référent au "savoir" car ce qui importe est l'expérience. La maïeutique consiste donc à examiner un instant d'expérience pour en sortir ce qu'il appelle le Bien, le Beau et le Vrai. S'il contient ces trois caractères, alors il a les éléments requis pour ne plus être un savoir-reçu, mais un savoir-examiner. Une fois ce travail fait, la maïeutique consiste à dire à ce savoir : "Oui, d'accord, c'est judicieux, mais je n'oublie pas que tu n'es pas la vérité." C'est la première règle pour accéder à la connaissance. (Source.)

Néanmoins, de là à le relayer à une sagesse du cœur - comme il fut comparé à Bouddha et Jésus-mêmes ! - cela est confus, ou plutôt il faut que l'on s'entende bien sur ce cœur. S'il est vrai qu'il est dans une forme d'écoute active, comme on dit dans le commerce, cela peut aussi bien se passer dans les conditions de la lecture à froid. Socrate est un habile conversateur, plus sorcier encore que les sophistes, dans la mesure où il escompterait - dans sa version platonicienne, seul héritage conséquent au sujet de Socrate - le Bien, le Beau, le Vrai. Cela est déjà un projet qui se discute ! ...

... et il se discute d'ailleurs d'autant mieux, si on le transcrit un peu différemment que d'habitude, en l'Excellent, l'Exquis, l'Essentiel, comme les termes grecs anciens ont un écho. Bref, le socratisme platonicien est soi-même une philosophie précise, bien qu'il impressionna. Platon s'inspire des présocratiques Parménide et Héraclite ! La conversation socratique est fort érudite, fort au faîte de ce qui se disait philosophiquement, à l'époque, pour pouvoir en discuter. Socrate n'était pas innocent en vérité, il suffit de lire le texte de Platon avec un œil d'aigle. Rien n'est pur, mais l’œuvre de Platon étant magistralement bien conservée rapport à d'autres d'époque, nous faisons une focale rétrospective erronée sur "Socrate". Un Martin Heidegger, par exemple, prétendit ainsi reprendre toute l'Histoire de la philosophie avant Socrate, depuis Parménide, en ontologie notoirement.

D'autres projets de ce type deviennent possibles dont, toutes proportions gardées, ma critique de "Socrate" ici présente. Enfin "Socrate", ça reste toute une exigence philosophique, clairement.

