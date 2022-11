« Le Principe d’Incertitude » Laura Smet & Jean-Pierre Darroussin Transfert amoureux au Montparnasse

Certes le hasard est à l'origine de la rencontre de ces deux entités "complexes" présentes simultanément dans cette gare ferroviaire londonienne mais qui, a priori, n'avaient pas de détermination spécifique ou objective pour susciter l'approche mutuelle ; toutefois le fait est là... que, déjà, ils se parlent ou plus exactement que spontanément elle, Georgie, cherche à en savoir davantage sur lui, Alex, qui l'écoute attentivement.

Comme si, d'emblée, avait été trouvé un terrain d'entente incertaine, la parole circule mais dans une asymétrie confondante où Georgie mène l'enquête d'apparence journalistique et Alex répond de façon lapidaire mais néanmoins intrigué.

Comme dans un jeu de rôles dont les modalités préexisteraient à leur insu, la voilà qui prend l'initiative d'une dualité s'esquissant dans un étrange ballet dialectique sans autre fondement que celui de se perpétuer par interrogations et répliques successives... entre vérités & mensonges jusqu'au point de rupture où, selon sans doute une fausse note de trop, Alex décidera de mettre un terme à cette valse à deux temps.

Cependant, auparavant il aura eu l'opportunité de révéler à cette "apparition troublante" que son métier de boucher était largement suffisant à lui occuper l'esprit et à nourrir sa motivation pour vivre au quotidien.

Et pourtant quelque temps plus tard, voilà Georgie qui débarque inopinément dans la boutique qu'elle aura réussi à localiser... et maintenant la voici à s'extasier sur la créativité induite pour réussir à mettre en valeur ce commerce passionnant... mais attention ici, point de place au cynisme ou à la fourberie, c'est effectivement sur le ton de l'enthousiasme et de la sincérité que Georgie exprime son intérêt à l'égard de tout ce qui lui paraît important pour Alex.

De fait, cette prise en considération d'abord unilatérale va indéniablement contaminer Alex qui, donc en retour, s'intéressera davantage à cette jeune femme si interventionniste en découvrant notamment qu'elle est en quête d'un fils adoré mais parti ailleurs sans laisser aucun lien de contact.

Pénétrant ainsi peu à peu dans l'intimité respective de l'autre, s'initiera une sorte de solidarité bienveillante dont le moteur en sur-régime sera conduit par Georgie mais dont le frein en position d'urgence restera l'apanage d'Alex.

Cependant dans ce conte à la modernité tout autant imaginaire qu'hyperréaliste signé Simon Stephens, les deux faces d'apparences opposées se rapprocheront sensiblement en estompant leurs différences au point de tenter d'échanger leurs spécificités aussi bien formelles qu'intrinsèques.

C'est ainsi que de super sexy Georgie (42 ans) deviendra peu à peu plus classieuse alors qu'Alex (74 ans) sans fantaisie ostentatoire ira jusqu'à arborer une paire de tennis et un blouson en jean.

Bref, leur cheminement réciproque l'un vers l'autre est à l'image d'une prise de conscience relationnelle sur le mode du parce que c'était elle & parce que c'était lui... en partance pour le transfert affectif voire à la recherche de l'amour perdu !

Que Jean-Pierre Darroussin soit raccord avec l'évolution de son personnage, nul n'en douterait vu la qualité de ce comédien fort expérimenté dans la composition psychologique de ses interprétations souvent à vif.

En outre, si celui-ci a de surcroît la responsabilité professionnelle de veiller aux premiers pas de sa partenaire sur les planches alors que le charisme de Laura Smet est déjà pleinement légitimé au cinéma, c'est en situation de mentor potentiel que la faculté est offerte à J-P d'observer que la comédienne s'est emparée de son rôle avec une détermination stupéfiante.

L'aplomb artistique transparaît dans toutes les qualités de jeu qu'elle peut proposer sur une palette allant de la décontraction juvénile à l'implication dans l'engagement existentiel.

Elle sait instinctivement être drôle, spontanée et pétillante à l'instar d'une Marlène Jobert jeune à qui elle pourrait faire penser ; d'ailleurs à défaut des tâches de rousseur, c'est l'adoption d'une chevelure de panthère qui lui octroie de s'apparenter à merveille au feeling sensitif de Tina Turner.

Bref, Laura a tout d'une grande et cela lui présage forcément plein d'autres fabuleuses aventures théâtrales.

En outre, avec cette relativité situationnelle, Louis-Do de Lencquesaing livre à cet étonnant duo un champ propice aux expérimentations potentielles que les deux interprètes peuvent subtilement infléchir selon les états d'âme de chacun et l'humeur des spectateurs présents.

Comme s'il s'agissait d'un happening "gagnant-gagnant" en quelque sorte !

photos 1 à 4 © Fabienne Rappeneau

photos 5 & 6 © Theothea.com



