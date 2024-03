« Le prix de l’ascension » : drôle, féroce, et d’un étonnant réalisme

Créée lors du Festival d’Avignon où elle a connu un très grand succès, cette pièce – actuellement à l’affiche de la Comédie de Paris* – est de loin la meilleure satire des mœurs politiques françaises que l’on ait vu au théâtre depuis longtemps...

La pièce met en scène deux énarques dont on suit le parcours politique...

L’un, Laurent, est le fils d’un haut fonctionnaire. Il est arrogant et cynique, parfaitement ignorant des conditions de vie de ses compatriotes des classes populaires, et peu porté sur les efforts, ce qui ne l’empêche pas d’être dévoré d’ambition. Très vite devenu un expert en langue de bois, il fera de manière contre-intuitive une carrière à gauche après avoir débuté comme élu local parachuté dans la Creuse où il peaufine sa duplicité naturelle en inaugurant des évènements d’intérêt purement local.

L’autre, Brice, est le fils d’un modeste assureur. Il est travailleur, pragmatique et brillant. Lui aussi est ambitieux mais, contrairement à son camarade de l’ENA, il s’appuie sur une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge pour gravir les échelons. Sorti de la prestigieuse école d’administration en très bon rang, il intègre la Cour des Comptes où il découvre, impuissant, le maquis des subventions de l’État au monde la Culture. Lui fera carrière à droite, de manière tout aussi contre-intuitive.

Tous les deux vont montrer de redoutables aptitudes à nager au milieu des crocodiles qui s’ébattent dans le marigot politique avant de devenir eux-mêmes de redoutables prédateurs. Mais l’ascension a un prix : il leur faudra, pour s’élever toujours plus haut et servir leurs intérêt personnels – pardon, ceux de leurs compatriotes –, privilégier les coups de couteau dans le dos à la pérennité de l’amitié et de la loyauté. Ils n’hésiteront pas pour cela à utiliser l’arme la plus efficace qui soit : la manipulation des médias et des réseaux sociaux.

Deux formidables – et désopilantes – tirades, émaillées de citations empruntées à quelques-unes des grandes personnalités politiques comptent parmi les moments les plus réjouissants de cette satire mordante des mœurs politiques de notre temps. Difficile de peindre de manière plus réaliste les parcours de ceux qui prétendent nous gouverner. Sans le moindre temps mort, cette pièce est assurément l’un des meilleurs et des plus intelligents spectacles qui sont actuellement à l’affiche dans la capitale**.

C’est au talent de Victor Rossi et Antoine Demor que l’on doit ce texte savoureux de causticité, qui dépeint avec tant de justesse la réalité des mœurs politiques des élites de notre pays. Auteurs, mais également acteurs, les deux comédiens sont épatants de brio au service de cet affrontement de deux ambitions, émaillé pour le plus grand plaisir des spectateurs de tant de bons mots, de tant de situations criantes de vérité. Puissent-ils à l’avenir nous offrir de nouveaux spectacles de cette qualité !

* La Comédie de Paris est située rue Pierre Fontaine (9e arrondissement), à 150 mètres de la station de métro Blanche (ligne 2).

** Avec, notamment, Edmond, La Machine de Turing et Le repas des fauves.