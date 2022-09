Le Prix Joséphine des Artistes annonce son lauréat

Nouveau prix musical, il prône l’ouverture d’esprit, la pluralité des styles et la représentativité des artistes issus de tous les horizons.

Lancé le 31 mars de cette année par Christophe Palatre et Frédéric Junqua, anciens patrons de labels musicaux, le Prix Joséphine des Artistes répondait à un manque. Il manquait en effet un Prix décerné par ceux qui sont au plus proche de la création : les artistes eux mêmes. Il fallait un Prix qui reflète la pluralité des scènes musicales, qui représente tous les talents et qui récompense une œuvre dans sa sincérité et dans sa prise de risque. Enfin, un prix doit vivre comme les gens aujourd’hui : au rythme des nouveaux médias et du dialogue sur les réseaux sociaux.

Parmi les nombreux inscrits, 40 albums remarquables ont été sélectionnés par dix journalistes musicaux issus de la presse écrite, de la radio et du web, seulement guidés par la qualité artistique. Ces albums seront ensuite soumis à un jury d’artistes, de créateurs et créatrices qui sélectionnera les dix meilleurs albums et distinguera le ou la lauréate de l’année selon le seul critère de l’excellence artistique. Les membres du Comité de sélection et du jury seront renouvelés au minimum d’un tiers chaque année.

L’album lauréat de la première édition du Prix Joséphine sera révélé le vendredi 23 septembre en présence des artistes qui joueront un ou plusieurs titres de leur album pour lequel ils ont été nommés. La cérémonie se déroulera à la Maison de la Radio et de la Musique à partir de 21h et sera diffusée en direct sur FIP.

Le Prix Joséphine de l’album de l’année sera remis par Keren Ann, Présidente du Jury, en présence des membres du Comité de sélection, et de Sandra Nkaké, artiste pluridisciplinaire et maîtresse de cérémonie, qui co-animera la soirée avec Kenza Naaimi de Fip.

Découvrez ici une vidéo de chacun des 10 albums du palmarès 2022 du Prix Joséphine des Artistes

Prix Joséphine des artistes, le 23 septembre en direct sur FIP à partir de 21h.