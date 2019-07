Le regard africain sur l’Europe

@foufouille

Pourquoi dit tu cela ?

L’article est en partie vrai (Le Franc CFA, Le dumping et d’autres trucs),

meme si certains bouts en sonts plutot dans des généralités bien trop simplistes.

je vais etayer avec quelques exemples et c’est plutot destiné à l’auteure cad à mme ou mlle Charlotte Mondo

Je vous cite

« Retrait des troupes militaires étrangères du territoire africain ? »

Certes, et pour le Mali a votre avis ?



Nous les abandonnons auxs Chébabs et auxs islamistes du cru qui sement la terreur sur place ?



Auriez vous oublié les « tirailleurs Sénégalais » qui vous ont aidés dans votre passé ?



A votre tour les abandonneriez vous tant que la coalition militaire de groupement de défense n’est pas assez structurée ?

Expliquez moi ceci m’interesse, on s’en va c’est bien cela ?



Idem en Cenrtrafrique, on se barre et on laisse les gens s’exterminer ?



Que pensez vous de la Chine aussi qui y dresse sa toile ?

Vous n’en parlez pas, ni de leur grandes responsabilités,

C’est bien de tirer à boulets rouges sur l’Europe...



Pensez vous aussi que si l’Europe ne faisait aucune ingérance en Afrique cela irai mieux, pensez vous que les problèmes insolubles de l’éducation du aux 7.6 enfants / femme et ou la moyenne d’age de la POPULATION est de 15 ans du Niger p ex c’est aussi la faute de l’Europe et de la France et l’Afrique et ses coutumes ne peut cette fois etre exonérée de ses propres turpitudes ?

Cad la relation des Femmes et du nombre d’enfants ou plus celui ci est élevé plus la position « sociale » de celle ci est haut ?

Et qu’une éducation est possible dans de telles conditions ?



J’aurai encore des tonnes de questions, je vais rester sur celles-ci.