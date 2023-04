Pièce de théâtre (vu au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar, Sénégal ; organisé par l’Institut français) Metteur en scène : Djibril GOUDIABY Comédiens : Paul François COLY ; Khadidiatou BA ; Ibrahima FAÏKE ; Anaël Moïse NKEOUA ; Insa BODIAN ; Sidoine BIAGUI ; Sadio BODIAN ; Anne Marie DOLIVEIRA ; Fanta SANE ; Agnès DIEDHIOU. Technique : Boubou Hamet DIAKHATE

La Compagnie théâtrale Bou-Saana, qui existe depuis 1995, est située à Ziguinchor (en Casamance, une région du sud du Sénégal). Boo-Saana est le nom du fromager, ou bentenier, un arbre immense, considéré comme sacré. Il est utilisé pour faire des pirogues, c’est-à-dire pour aller à la rencontre de l'autre, et le caractère sacré du bois marque le respect dû aux peuples et à leurs cultures. La compagnie mène des actions d’animation/formation en théâtre et de professionnalisation de comédiens. Elle crée des spectacles sur des sujets de société, parfois graves (corruption, mariage forcé, la grossesse précoce, despotisme, exploitation des enfants, immigration…). Ce n’est pas du théâtre militant, plutôt un regard sérieux, plein humour et de rires parfois, plein et de tendresse pour ses personnages, même quand il les éreinte rudement.

Parmi leurs nombreux spectacles, Boo-saana a adapté « Allah n'est pas obligé » d’Amadou Kourouma, a créé « destin d'un clandestin », spectacle dans lequel Djibril Goudiaby était seul en scène… qui font des tournées internationales en Europe…

Leur dernier spectacle est né d’une résidence de recherche, en 2020. Après une semaine d’échanges et de travail sur la mise en scène, sur le jeu d’acteur, chacun a donné les thèmes qui le touchent et son point de vue sur les thèmes proposés. Ensuite Djibril Goudiaby a écrit le texte truculent et plein d’audaces :

Le Royaume du Sahel dont il est question dans cette pièce est un vaste territoire imaginaire composé de plusieurs provinces où les cultures et les religions se côtoient, se mêlent et s’entremêlent. C’est plutôt un Empire qu’un Royaume. Plusieurs maux nécessiteraient des solutions. La première scène est un conseil des dignitaires autour du roi Toukan.

La parole passe aux femmes : elles sont les principales victimes de ce maux récurrents. Une jeune fille nommée Atiya, est offerte par le chef de sa province Coton-tige au roi Mansa qui finit par l’épouser comme le veut la tradition du royaume.

Malheureusement cette fille qui est un cadeau empoisonné, va devenir un cas communautaire qui va contaminer à toutes les autres femmes le virus de la révolte. Elle va ainsi pousser ces femmes à mener la guerre du sexe pour obliger leurs maris à trouver une solution. Dans ce climat tendu, le Roi voulant à tout prix découvrir la saveur du pagne de cette fille, finit par être lâché par son cœur. C’est comme ça que les femmes vont profiter du vide causé par sa mort pour introniser Atiya Reine du Royaume du Sahel. Et le spectacle finira par une inversion de la première scène : les femmes tiendront réunion pour tâcher de régler les problèmes du Royaume du Sahel.

Un théâtre populaire, élitaire pour tous, selon le mot d’Antoine Vitez. Bonne navigation sur la pirogue de Boo-saana !