Le schmock... la bête revient ?

« Les actes antisémites ont progressé en France de 74% : hélas, la bête est toujours vivante, rappelle Franz-Olivier Giesbert. Il faut donc encore dénoncer, s’indigner, stigmatiser. »

L’Histoire se répète, avec la complicité de nos élus de la république.

On peut être antisémite, tant qu’on le fait au nom du Coran et du Prophète Mohamed.

L’affaire Sarah Halimi est emblématique à ce sujet.

Kobili Traore, qui a défenestré et roué de coups une femme de 68 ans parce qu’elle était juive, a été acquitté car considéré non responsable de ses actes, il était sous l’emprise du cannabis !



Vous imaginez bien que si cela avait été un skinhead d’extrême-droite qui avait fait la même chose, il n’aurait pas subi le même sort, ce facho nazi aurait été incarcéré et vilipendé avec la plus grande fermeté et l’approbation de tous les mass-média.

Des centaines de prédicateurs antisémites prêchent tous les jours dans les plus grandes mosquées de France sans être inquiétés le moins du monde par les autorités.

Normal, puisque ce sont pour la plupart les élus de la république qui aident au développement de ces lieux de culte afin de récupérer un électorat musulman et acheter la paix sociale !

Et après, ces naïfs s’étonnent, et viennent pleurer sur les plateaux télés : mais comment se fait-il que l’antisémitisme puisse croître en France ?