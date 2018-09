Le Surhumain nietzschéen expliqué grâce à mon chien

@Morologue

En ce qui concerne vos compétences philosophiques....Hummm hummmm

Vous n’êtes pas Schiller par exemple lequel déjà au 19 ème voyait bien plus loin et plus profondément que vous sur la nature humaine, avec vous, on finit par croire que la différence entre l’animal et l’homme se sont les névroses, votre vision matérialiste et clinique de la nature humaine est d’une grande pauvreté, à mon sens.





Quant à Schiller, on va faire simple pour rester dans le sujet : « Il y a selon lui deux facultés fondamentales dans la nature humaine : la nature sensible et la nature raisonnable. »

l’impulsion de la sensation ’le désir physique et la volonté qui vient du métabolisme« et l’impulsion de la raison, le rationalisme, qui réprime la première impulsion et qui se trouve dans le domaine du »je dois, je ne dois pas«





Chacune répond à une nécessité qui lui est propre et par la l’homme ne peut être libre si il se soumet à l’une où à l’autre, car dans les eux cas il se soumet par nécéssité..

Donc il ne peut être ce surhomme que vous évoquez.





Aussi , il lui faut trouver un médian, et pour cela s’éduquer lui même, trouver en lui lmême et par lui même ce qui lui permettra d’harmoniser ces deux impulsions, trouver en lui même la liberté.





C’est en fait le drame de l’homme moderne de nos jours, souvenez vous lorsque je vous avais livré l’analyse de la BD Astérix et Obélix : »l’homme tête« raison et » l’homme ventre "métabolisme , lesquels forment l’humain shyzophrène de notre vécu contemporain





Ou peut bien se trouver ce médiateur intrinsèque à l’humain ?