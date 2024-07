Le théâtre d’Alexandre Dumas fils

« J’ai fini par me demander si les pauvres sont vraiment aussi à plaindre qu’on le croit, et s’il n’y aurait pas lieu, ce qui n’est encore venu à l’idée de personne, de s’apitoyer enfin sur le sort des riches. » (Alexandre Dumas fils).

Phrase un poil provocatrice prononcée à l'âge de 50 ans, dans la plénitude de son art (voir son contexte plus bas). L'écrivain Alexandre Dumas fils est né il y a exactement 200 ans, le 27 juillet 1824 à Paris. Il est mort le 27 novembre 1895 à Marly-le-Roi à l'âge de 71 ans et est enterré au cimetière de Montmartre. Attention à ne pas le confondre avec son père Alexandre Dumas, tout seul (1802-1870), auteur à succès de nombreux romans comme "Les Trois Mousquetaires" (1844), "Le Comte de Monte-Cristo" (1844), "La Reine Margot" (1845), "Le Collier de la Reine" (1849), etc. et aussi des pièces romantiques comme "Antony" (1831), etc., et dont les restes ont été transférés au Panthéon le 30 novembre 2002 par Jacques Chirac et Alain Decaux à l'occasion du bicentenaire de sa naissance.



Non, ce n'est pas le père ! Alexandre Dumas fils est aussi un écrivain très prolifique, fils à l'origine extraconjugale d'Alexandre Dumas et de sa voisine de palier, mais reconnu toutefois par son père le 17 mars 1831 quand il avait un peu moins de 7 ans, douze jours après la naissance de Marie Alexandrine (1831-1878), une demi-sœur devenue, elle aussi, femme de lettres. Alexandre Dumas fils a eu plusieurs demi-frères ou demi-sœurs, chaque fois de mère différente, dont Henry Bauër (1851-1915), également écrivain.



Alexandre Dumas fils est donc né dans un contexte social et familial difficile mais aussi littéraire. Il est connu pour ses nombreux ouvrages littéraires dont son fameux premier roman "La Dame aux camélias" (1848), adapté en pièce de théâtre en février 1852 (et Verdi l'a adapté en opéra en mars 1853 sous le nom de …"La Traviata"). Il est selon le site de l'Académie française l'auteur d'au moins cinquante-six livres, parfois de plusieurs volumes. Il a surtout été célèbre pour sa dramaturgie. Parmi ses pièces de théâtre qui ont accueilli le plus de public dans les théâtres, on peut citer "Diane de Lys" (1851), "Le Demi-Monde" (1855), "Le Fils naturel" (1858), "Les Idées de Madame Aubray" (1867), "La Princesse Georges" (1871), "L'Étrangère" (1876), etc. Le même site rappelle aussi qu'il a publié « un certain nombre de brochures sur le divorce, la recherche de la paternité, etc. », thèmes par lesquels il pouvait légitimement (!) se sentir concerné.



Il a été souvent considéré comme un auteur à scandale car il a abordé des sujets sociétaux très particuliers en raison de son origine, sur les femmes seules, les enfants conçus hors du foyer conjugal, etc. à une époque très puritaine et aussi très hypocrite (voir notamment "Le Fils naturel" en janvier 1858, "Un Père prodigue" en novembre 1859 et "L'Ami des femmes" en mars 1864).



Le contexte paternel, c'était aussi celui-ci. Son père Alexandre Dumas, qui avait un "nègre" (un collaborateur, Auguste Marquet), défendait la toute jeune théorie de l'Évolution de Charles Darwin, et quand on lui disait qu'il devait en connaître un rayon sur les nègres, il répondait avec beaucoup d'ironie : « Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, Monsieur : ma famille commence où la vôtre finit. ».



Dès la sortie du premier roman d'Alexandre Dumas fils ("La Dame aux camélias"), le critique littéraire Jules Janin (futur académicien), y décela de la graine de génie et en fit l'introduction de la deuxième édition : « Le fils d’Alexandre Dumas, à peine échappé du collège, marche déjà d’un pas sûr dans la trace brillante de son père. Il en a la vivacité et l’émotion intérieure ; il en a le style vif et rapide, avec un peu de ce dialogue si naturel, si facile, si varié, qui donne aux romans de ce grand inventeur le charme, le goût et l’accent de la comédie. ».



Tous n'ont pas eu la même fascination. Selon le critique d'art Remy de Gourmont, l'œuvre d'Alexandre Dumas fils est un « affreux théâtre pharmaceutique et procédurier » et Émile Zola imaginait peu que cet auteur eût une postérité : « Je n'aime guère le talent de M. Alexandre Dumas fils. C'est un écrivain extrêmement surfait, de style médiocre et de conception rapetissée par les plus étranges théories. J'estime que la postérité lui sera dure. » (1876) en ajoutant plus tard : « Il a été un des ouvriers les plus puissants du naturalisme contemporain. Puis, il s'est déclaré en lui une sorte d'accès philosophique, qui a empoisonné et détraqué ses œuvres. » (1879).



Pourtant, d'autres n'ont pas eu la même opinion. Ainsi, Victor Hugo, académicien qui s'est exilé en 1851 de l'Académie pour cause de Napoléon III, est revenu pour la première fois siéger à l'Académie française le 29 janvier 1874 justement pour voter pour Alexandre Dumas fils qui a été élu par 22 voix contre 11 au fauteuil numéro deux, celui de Montesquieu, celui actuellement occupé par un auteur québéco-haïtien que j'adore, Dany Laferrière. Il a aussi été occupé par un essayiste très intéressant, André Frossard.



Contrairement à son père au succès pourtant bien plus reconnu, Alexandre Dumas fils a été ainsi reçu sous la Coupole lors d'une cérémonie très formelle le 11 février 1875 avec un discours qu'il a commencé ainsi : « Je ne saurais mieux reconnaître la faveur exceptionnelle dont j’ai été l’objet dans votre illustre compagnie qu’en vous parlant avec toute franchise (…). Lorsque tant de mes confrères, bien supérieurs à moi, ont dû frapper plusieurs fois à votre porte avant qu’on la leur ouvrît, comment se fait-il que je n’aie eu qu’à me présenter pour qu’elle s’ouvrît toute grande, et, pour ainsi dire, toute seule ? Il y aurait là de quoi m’inspirer un grand orgueil si, je ne connaissais la véritable raison de cette sympathie. (…) Je me suis mis sous le patronage d’un nom que vous auriez voulu, depuis longtemps, avoir l’occasion d’honorer et que vous ne pouviez plus honorer qu’en moi. Aussi est-ce le plus modestement du monde, croyez-le, que je viens aujourd’hui recevoir une récompense qui ne m’a été si spontanément accordée que parce qu’elle était réservée à un autre. Je ne puis cependant, je ne dois l’accepter que comme un dépôt ; souffrez donc que j’en fasse tout de suite et publiquement la restitution à celui qui ne peut malheureusement plus la recevoir lui-même. En permettant que cette chère mémoire tienne aujourd’hui une telle gloire de mes mains, vous m’accordez le plus insigne honneur que je puisse ambitionner, et le seul auquel j’aie vraiment droit. » (Son illustre père était mort quatre années auparavant et se moquait bien de l'Académie).



Le comte Joseph d'Haussonville, qui l'a accueilli à l'Académie, l'a rassuré dans sa réponse : « Vous venez de vous accuser d’avoir, pour ouvrir la porte de cette enceinte, usé de sortilège et de magie. Vous semblez croire que vous nous avez, pour ainsi dire, forcé la main en vous plaçant sous le patronage tout-puissant du nom que vous portez et qui vous aurait aidé, comme un bon génie, à triompher de tous les obstacles. Notre compagnie, qui vit de traditions, éprouve, en effet, une véritable joie quand elle a le bonheur de rencontrer l’hérédité dans le talent. Elle a donc été heureuse d’honorer dans votre personne une mémoire dont vous êtes justement fier. Croyez-le bien, toutefois, le véritable magicien, c’est encore vous. Nous ne nous sentions d’ailleurs aucun tort à expier envers l’auteur d’ "Antony", des "Trois Mousquetaires" et de "Mademoiselle de Belle-Isle". Ce n’est pas nous qui l’avons oublié. Nos règlements, dont vous avez reconnu la sagesse puisque vous vous y êtes soumis, nous interdisent d’apporter nos suffrages à quiconque n’a pas témoigné par écrit le désir de nous appartenir. Votre illustre père les aurait sans doute obtenus s’il les avait demandés. À l’exemple de Balzac, de Béranger, de Lamennais et de tant d’autres, pour ne parler que des morts, il a préféré demeurer ce que vous appelez quelque part "un académicien du dehors". Pour vous, Monsieur, au premier signe que vous avez fait, nous avons eu hâte de vous admettre au dedans, et nous nous en réjouissons. ».



Et d'évoquer la sainte hérédité littéraire : « J’ignore dans quelle mesure vous avez pu, au temps de votre première jeunesse, vous inspirer des œuvres de votre père. La critique littéraire, dont l’indiscrétion est sans limites, s’appliquera probablement un jour à vous comparer tous deux, et peut-être à vous opposer l’un à l’autre. À Dieu ne plaise que je devance ses jugements ! Si par hasard le goût des comparaisons classiques était alors redevenu à la mode, je m’imagine que, pour donner une idée du talent de votre père, on le représentera volontiers comme l’un de ces fleuves puissants, aux larges rives, à la course vagabonde, coulant à pleins bords avec une force exubérante, toujours prompts à passer pardessus leurs digues et à tout inonder autour d’eux, mais charriant des parcelles d’or dans leurs ondes un peu mêlées. Les juges compétents remarqueront, au contraire, avec quel soin vous avez de très-bonne heure veillé sur le trésor des dons qui vous ont été si largement départis. À cette heure difficile où le tapage de vos vingt ans devait bruire si fort à vos oreilles, vous avez su écouter la voix secrète de la muse que vous sentiez en vous. Elle vous priait de la respecter et de ne pas dévorer en un jour toutes les promesses de l’avenir. C’est elle qui vous a enseigné à gouverner votre talent ; c’est à elle que vous devez d’avoir résisté à la tentation d’exploiter vos succès au profit de vos plaisirs et de battre immédiatement monnaie avec vos premiers triomphes. ».



Le comte d'Haussonville a pris ainsi le rôle d'un critique littéraire : « Quoi qu’il en arrive, vous pouvez vous rendre cette justice, Monsieur, que vous n’avez rien négligé pour inculquer aux femmes le sentiment de leurs devoirs, et leur démontrer toutes les conséquences de leurs fautes. Vous y avez employé la persuasion et la douceur, mais aussi le fer et le feu. Les évolutions d’un esprit comme le vôtre sont trop curieuses à étudier pour que je ne les signale pas. C’est à partir de votre comédie intitulée : "Les Idées de Madame Aubray", que votre attention paraît surtout s’être tournée vers ce genre particulier de délits dont les femmes sont plus ou moins volontairement les complices nécessaires. La pièce que je viens de nommer est l’une des mieux conduites et des plus dramatiques parmi toutes celles que vous avez composées. On a rarement mis autant de talent à soutenir au théâtre la thèse de la complète réhabilitation de la jeune fille après une première faute commise. Votre conclusion était malaisée à faire accepter par le public auquel vous la présentiez. Vous l’avez si bien senti vous-même, que vous avez eu soin de placer, en terminant, dans la bouche de l’un de vos personnages, une exclamation qui a justement pour but d’indiquer ce qu’a d’excessif, au point de vue du monde, le dénouement de votre drame. Il y a, en effet, des efforts de conscience qu’en raison de sa divine origine la foi peut arracher aux âmes pieuses, mais que l’on demandera toujours difficilement à cette morale de convention qui règne plus ou moins sur cette terre et domine absolument au théâtre. C’est l’un de ces sentiments d’inspiration toute chrétienne qui détermine Mme Aubray, quand elle commande à son fils d’épouser la femme dégradée, mais repentie, qui a promené avec elle, pendant trois actes, l’enfant né d’une liaison où l’amour n’a jamais eu nulle part. ».



De ses activités au sein de l'Académie française, Alexandre Dumas fils n'en a pas fait beaucoup, et, à l'exception d'un hommage, il n'a prononcé qu'un discours, très remarquable, sur les prix de vertu le 2 août 1877, exercice plus que de style pour chaque académicien, et celui de Dumas fils débuta par sa réflexion sur la richesse : « "Non, croyez-moi, Monsieur, vous êtes bien heureux de ne pas être très-riche, et il a eu bien raison celui qui a dit que la fortune ne fait pas le bonheur". Après avoir entendu maintes fois ces lamentations très-sincères et très-convaincues, j’ai fini par me demander si les pauvres sont vraiment aussi à plaindre qu’on le croit, et s’il n’y aurait pas lieu, ce qui n’est encore venu à l’idée de personne, de s’apitoyer enfin sur le sort des riches, et d’essayer de l’améliorer. Je me suis donc appliqué à résoudre ce problème nouveau et je me disais sans cesse : "D’où vient que la fortune, tant enviée de ceux qui ne l’ont pas, ne fait pas le bonheur de ceux qui l’ont ?". À force de réfléchir, je suis arrivé à cette explication, bien facile à trouver du reste : "La fortune, tant enviée de ceux qui ne l’ont pas, ne fait pas le bonheur de ceux qui l’ont, parce que ceux qui l’ont ne s’en servent pas assez pour faire le bonheur de ceux qui ne l’ont pas". Je ne trouve pas d’autre raison, Messieurs, aux désillusions, à la tristesse, à la misanthropie, si fréquentes chez les gens riches. Ils ne demandent, pour la plupart, à l’argent, que les plaisirs qu’il peut leur donner, au lieu de lui demander les joies qu’il pourrait donner aux autres. Il n’y a qu’à voir le bonheur complet, durable, céleste, pour ainsi dire, que les braves gens que nous couronnons chaque année ont éprouvé à faire le bien, non pas avec ce qu’ils possèdent, mais avec ce qu’ils acquièrent par un travail pénible, incessant, pour se rendre compte du bonheur que les riches pourraient se donner si facilement pendant le temps qu’ils passent à regretter de ne pas l’avoir. ».



Alexandre Dumas fils sympathisa avec le grand biologiste Louis Pasteur (élu à l'Académie le 8 décembre 1881) et considéra le romancier Jules Verne comme le digne fils spirituel de son père Alexandre Dumas. "Mathias Sandorf" (1885) était pour lui une autre version du "Comte de Monte-Cristo". Malgré plusieurs tentatives, dont une, en 1883, par l'intermédiaire d'Alexandre Dumas fils, Jules Verne n'est jamais parvenu à se faire élire à l'Académie. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.



L'une des citations les plus connues d'Alexandre Dumas fils est souvent répétée encore aujourd'hui : « N'estimez l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut : c'est un bon serviteur et un mauvais maître. ». Sur l'argent, il a laissé beaucoup de réflexion comme celle-ci aussi : « L'argent est l'argent, quelles que soient les mains où il se trouve. C'est la seule puissance qu'on ne discute jamais. ». Après tout, il vivait en pleine révolution industrielle et les capitaines d'industrie réussissaient à s'enrichir plus que nécessaire. Ils étaient les GAFAM du XIXe siècle.





