Le train des enfants

roman de Violo Ardone

le livre poche chez Albin Michel

282 pages

janvier 2023

UNE PAGE D'HISTOIRE

Il existe comme cela des pages d'histoire que l'on a oubliées et qu'il faudrait sortir et garder en mémoire.

Nous sommes en Italie, à Naples e 1946.

Le pays est sorti de la guerre dans un état pitoyable, c'est ici comme ailleurs la reconstruction.

L'histoire se situe dans le sud de l'Italie, dans une ville et une région particulièrement pauvres avec des familles ne mangeant pas à leur faim.

Le Parti communiste italien, fort à cette époque, décide de mener une politique de solidarité : il propose à des familles communistes du nord de recevoir pour quelques semaines et même quelques mois des enfants du sud.

La droite cléricale dénonce cette politique en expliquant que ces enfants vont être envoyés à Moscou.....

Cette calomnie ne trouve pas beaucoup d'écho, l'opération est bien menée, bien organisée et si beaucoup de familles siciliennes hésitent, d'autres en nombre acceptent : la misère est une compagne que l'on n'aime pas trop !

Amerigo qui vit avec sa mère prend le train.

C'est l'inconnu avec de l'inquiétude mais aussi de l'espoir ; des repas complets, une chambre pour soi.

L'arrivée dans cette ville du Nord commence mal.

Des couples viennent chercher les enfants.

Amerigo a l'impression que c'est comme la foire aux bestiaux.

Il se trompe car tout est programmé et structuré : les familles d'accueil ont la photo des enfants... Oui mais celle qui l'attend arrive un peu tard.

Le petit garçon va découvrir une autre vie, une « mère d'adoption » célibataire mais aussi une famille avec des enfants qui va s'occuper de lui.

Il va trouver de l'affection, de l'attention et un peu de bonheur.

Il n'était pas malheureux avec sa mère mais il avait été comme d'autres laissé à lui même.

Après ce temps passé dans le nord de l'Italie, des enfants vont rester là et d'autres vont repartir à Naples.

Que va t-il faire , tiraillé entre ses deux familles ?

Le roman est passionnant, il nous évoque la vraie vie, la pauvreté de cette époque, pauvreté qui revient avec force de nos jours.

La misère est là mais elle est réchauffée par la solidarité.

Aujourd'hui, il est de bon ton de dénoncer l'attachement viscéral des communistes de ces années là à une URSS stalinisée et on en oublie l'action sociale et politique menée en Italie mais aussi en France par ces militants qui ont fait vivre intensément la solidarité et l'éducation populaire.

Jean-François Chalot