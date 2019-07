Les 50 meilleurs titres de rock indé (1995-2005)

Les classements des meilleurs albums de tous les temps ou des 100 plus grands titres rock abondent, mettant sans cesse en avant les mêmes albums et les mêmes groupes (Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Nirvana, etc.). Cette approche du rock écarte et invisibilise tout un pan de la musique rock, notamment ce qu'on appelle commodément le "rock indé" (pour "indépendant"), au succès il est vrai très relatif mais dont les chefs d'oeuvre ne manquent pas (de fait, il échappe par principe au circuit commercial "grand public" et à la musique aseptisée et immédiatement efficace qu'on y met essentiellement en avant, pour les raisons qu'on imaginera aisément). L'homme de radio Bernard Lenoir en fut le remarquable diffuseur sur France Inter durant plusieurs décennies. Ce classement des 50 meilleurs titres du rock indé vise à rendre quelque peu justice à cette partie de la musique rock. La période choisie (1995-2005) permet de limiter temporellement ce classement mais aussi de mettre en avant une période particulièrement riche en excellents titres, albums et groupes. N.B : Un classement spécifique des meilleurs titres en langue française suivra...

1. My Sister, de Tindersticks (Second Album)

2. Sometime later, d'Alpha (Come from heaven)

3. No easy way down, de Mark Eitzel (60 watt silver lining)

4. West palm beach, de Palace Music (Lost blues and other songs)

5. The daily growl, de Lambchop (Is a woman)

6. Disrimembering, de Labradford (Prazision LP)

7. Diminish me NYC, de Frankie Sparo (My red scare)

8. Jim Cain, de Bill Callahan (Sometimes I wish we were an eagle)

9. Watershed, de Mark Hollis (Mark Hollis)

10. Last goodbye, de Jeff Buckley (Grace)

11. Night falls on Hoboken, de Yo la Tengo (And then nothing turned itself inside-out)

12. Revelation Big Sur, de Red House Painters (Songs for a blue guitar)

13. Solemn 28, de Bonnie "Prince" Billy, Marquis de Tren (Solemns)

14. Parachute, d'Elysian Fields (Bleed your cedar)

15. If you're feeling sinister, de Belle and Sebastian (If you're feeling sinister)

16. Disappear, de Mazzy Star (Among my swan)

17. Sudden Ray of Hope, de Mercury Rev (See you on the other side)

18. Last night I had a dream, de Sophia (Fixed water)

19. I Would've liked me a lot last night, d'Arab Strap (Philophobia)

20. So long to the Captain, de The Sea and Cake (The Sea and Cake)

21. What would the community think, de Cat Power (What would the community think)

22. You ain't got a hold on me, de Mark Kozelek (What's next to the moon)

23. The Suspension bridge at Iguazu falls, de Tortoise (TNT)

24. Both literally and figuratively, de Pan American (White bird release)

25. Univoque/equivoque, de Fly Pan Am (Ceux qui inventent n'ont jamais vécu (?))

26. Incantation, de Songs Ohia (Ghost Tropic)

27. Up north kids, de Papa M (Live from a shark cage)

28. The Golden Age, de Beck (Sea Change)

29. Stay Close, de The Blue Nile (High)

30. Suzanne, de Hope Sandoval and the Warm Inventions (Bavarian Fruit Bread)

31. Elizabeth Childers, de Richard Buckner (The Hill)

32. Seagulland Eagull, de David Grubbs (The Spectrum Between)

33. Drinking at the Dam, de Smog (A River ain't too much Love)

34. Can you hear the rain love, de Richard Hawley (Late Night Final)

35. Hold everything, d'Idaho (Forbidden EP)

36. As long as I've got you, de Shack (...Here's Tom with the Weather)

37. Practice Twice, de Sam Prekop (Sam Prekop)

38. Child Brides, de The Auteurs (After Murder Park)

39. Help Mr. Rabbit, I can't get out, de Mick Turner & Tren Brothers (Blue Trees)

40. Twilight Sleep, de Friends of Dean Martinez (Atardecer)

41. Buy a chance to breath, de Delicatessen (Hustle into bed)

42. Cardinal Song, de The National (Sad Songs for Dirty Lovers)

43. Morning Song, de Perry Blake (California)

44. It Hurts me so, de Jay-Jay Johanson (Whiskey)

45. Painbirds, de Sparklehorse (Good Morning Spider)

46. Fin, de Pavement (Brighten the Corners)

47. Punk as Fuck, de The American Analog Set

48. Women of the world, Jim O'Rourke (Eureka)

49. Hard to Love a Man, de Magnolia Electric Co. (What Comes After the Blues)

50. Goodbye to Old Friends, de Stuart Staples (Leaving Songs)