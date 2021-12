Le paradis existe, dans les Calanques qui de Marseille à La Ciotat en passant par Cassis déchirent les roches blanches de calcaire, s'enfoncent dans le bleu turquoise et émeraude de la mer, au travers de la luminosité éclatante du soleil. C'est le territoire de celles et ceux qui savent prendre le temps d'arpenter ce massif avec ses vents violents, ses lumières changeantes, ses oiseaux marins, sa végétation faite de pins d'Alep dont les longues racines vont chercher l'eau dans les anfractuosités des rochers, et de garrigues parsemées de genets et d'iris au printemps.

Site classé depuis l'année 2012

Bienvenue dans un paysage de dentelles de falaises découpées qui plongent dans la mer Méditerranée, là où la lumière change de couleur à toute heure du jour et au fil des saisons. Dès le matin, le ton est au bleu franc et acquiert à midi une limpidité aveuglante. Souvent à l'approche de la nuit et au lever du jour les nuages dans le ciel offrent l'aspect d'un gigantesque brasier.

Site classé depuis l'année 2012, le Parc national des Calanques s'étend sur 5000 hectares sur un territoire à la fois terrestre et marin à 90% périurbain. Au portes de la cité phocéenne il est le résultat d'un long combat mené par des amoureux de la nature et des sociétés d'excursionnistes. Une lutte qui permettra à ses promoteurs de créer un groupement d'interêt public ( GIP) en 1999 avant la naissance du parc en 2012. La diversité des habitats naturels qui le composent au travers de garrigue, pinède, falaises et canyons sous marins abrite une faune et une flore exceptionnelles. Sur plus de 25 kilomètres de côtes, sur des sentiers dont les itinéraires sont parfois exigeants, les panoramas sont époustouflants conduisant au travers d'éboulis rocheux vers les eaux cristallines de criques protégées de par la géographie des lieux. L' aigle de Bonelli, les goélands et les cigales nous accompagnent au gré des randonnées sur des sentiers rocailleux. L'étymologie du mot calanque qui signifie escarpé en provençal reflète un relief marqué par la présence de falaises calcaires à la blancheur éclatante.

Paradis des sportifs et des grands espaces

Le site fait de terres de roc sujet à des vents violents comme le mistral et dont les accès sont aisés offre d'innombrables ballades à la journée. Ceci a conduit récemment à la nécessité pour la direction du Parc National à réguler les flux de touristes qui en été sont parfois peu respectueux de cet environnement naturel à protéger dans une optique de conservation d'un patrimoine unique. La calanque d' En Vau est le plus beau et le plus grandiose coin de ce massif canyon étroit et profond, avec ses falaises et ses aiguilles ivres de ciel dont la plus haute est appelée le doigt de Dieu. L'archipel de Riou est un chapelet d'iles sauvages qui accueille des oiseaux marins menacés tout près du port des Goudes. L'archipel du Frioul, sauvage et lunaire au large du Vieux Port de la cité Phocéenne reste un sanctuaire à protéger d'un afflux trop important de plaisanciers, particulièrement en été. A la sortie de Cassis, débute un itinéraire sinueux à flanc de la falaise du Cap Canaille, la route des Crêtes jalonnée de belvédères surplombant la mer Méditerranée qui rejoint le port de La Ciotat. Le domaine de Luminy, campus universitaire florissant au coeur du massif est l'une des portes d'entrée pour les randonneurs dans le Parc.

De nombreux grimpeurs viennent aussi se lancer à l'assaut d'un massif comptant plus de 3000 voies. Gaston Rebuffat, grand alpiniste, enfant de la région disait à leur propos « Ce pays a une âme, c'est un lieu de rencontre, l'eau, la pierre verticale le soleil s'y retrouvent et le vent quand il en a envie. Dans ce temple de la nature, l'homme est toujours invité. » Plus près de nous, les calanques sont un bain de jouvence pour Sylvain Tesson qui aime à y revenir sans jamais se lasser « La lumière y joue le rôle du peintre qui recompose sa toile en permanence. Elles font partie de ces lieux inépuisables rares sur cette terre. »

La grotte Cosquer

Découverte par Henri Cosquer, plongeur professionnel en 1985 près du cap Morgiou, elle apparaît comme un monde insoupçonné de parois peuplées d'extraordinaires dessins et gravures rupestres. On y observe plusieurs représentations animalières de chevaux préhistoriques, de bisons, de panthères et d'animaux marins peints il y a environ 18000 ans. Nos ancêtres préhistoriques fabricants d'images partageaient leur hymne à la vie en laissant leurs traces au travers de fresques gravées sur les parois de calcaire. Cosquer, interdite au public est classée en tant que sanctuaire de l'art rupestre occidental au même titre que la grotte Chauvet, participant à la renommée internationale des Calanques. Mais le lieu unique et fragile dont l'entrée a été verrouillée est aujourd'hui menacé par la montée du niveau de la mer lié au réchauffement climatique... ce dans quelques milliers d'années. C'est ainsi que les nouvelles technologies liée à la photographie numérique ont conduit à fabriquer à la Villa Méditerranée à Marseille une réplique de la grotte qui ouvrira ses portes aux visiteurs dans le courant de l'année 2022.

Ce site, qui dans sa solitude intemporelle s'offre au regard de l'homme depuis des millénaires est sans doute un des plus beaux lieux du monde vivant. Entre le blanc des roches calcaires que la réverbération transforme en de multiples sources de lumière et le bleu profond qui mélange dans une même unité le ciel et la mer au cours de la journée. Au soleil levant, au soleil couchant, le littoral et ses anses semblent posés sur le miroir orangé de la mer, offrant à voir ses tonalités sourdes nimbées de mystère. Préservons le à l’ère de la nécessaire transition écologique.

Un très beau film, via le site officiel du Parc national des Calanques :

Eliane JACQUOT