"Rappelons-nous nos beaux jours, les jours où nous étions gais, où nous étions plusieurs, où le soleil brillait, où les oiseaux cachés chantaient après la pluie, les jours où nous nous étions promenés dans le jardin ; le sable des allées était mouillé, les corolles des roses étaient tombées dans les plates-bandes, l'air embaumait. Pourquoi n'avons-nous pas assez senti notre bonheur quand il nous a passé par les mains ?", a écrit Flaubert dans une de ses nouvelles, intitulée Novembre... Flaubert évoque des bonheurs d'autrefois associés à la nature, à ses beautés, aux corolles parfumées des roses.





La corolle d'une fleur ou "petite couronne" est, sans nul doute, la partie la plus élégante d'une fleur : telle une robe, elle se déploie autour du coeur de la fleur, se teinte de mille nuances, elle forme des tourbillons de pétales épanouis, elle constitue la parure de la fleur.



Diminutif du latin "corona", la couronne, ce nom est associée à la beauté, au rayonnement...



Avec ses sonorités de gutturales, sa voyelle "o" répétée, le mot contient l'idée même d'admiration, d'éclats...



La corolle s'ouvre progressivement et dévoile toute sa splendeur : des couleurs, des formes, des senteurs, des éblouissements de motifs, des pliages, des enroulements, des écumes de vagues qui déferlent.



Vagues de rose, de rouges, de xanthe, de ciel bleu, de lavande, de blanc de lys.



Vagues de senteurs, de parfums enivrants, de subtils ballets de lumières...



Des corolles de soie, d'organdi, de velours, de moires éblouissantes apparaissent... Textures étonnantes, douces, légères, évanescentes, vaporeuses.



Les couleurs s'entrecroisent, se confondent, se mêlent, se superposent dans des entrelacs inouis.



Les corolles dessinent de festons, des horizons ondulés, des éclats de feux, des rosaces, des trompettes, des tentures, des toiles si variées...



Les corolles se froissent parfois, se parent de frissons, de légers frémissements, elles forment un ballet rayonnant, elles tourbillonnent, virevoltent, s'embrasent de pourpre et d'éclats de roses.



Elles illuminent les jours de printemps, elles côtoient tout un monde de vie, de mouvements : papillons, insectes, abeilles, bourdons, coccinelles.



Elles attirent et séduisent tous les regards, elles s'emparent du monde, le saisissent, le rendent plus pur, plus éblouissant...



Elles capturent et captivent l'univers : elles sont l'essence même du monde, elles embaument les jardins, les peignent de mille teintes.



Et même tombées, les corolles envahissent, de leurs parfums, les jardins et irisent le sol de leurs éclats de couleurs...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-les-corolles-des-roses-123572284.html

Vidéo :