« Les crues de la Seine »

livre de Bernard Corbel

éditions Abordables

175 pages et des annexes

février 2019

IL FAUT SAVOIR, PREVENIR ET AGIR

Bernard Corbel, ingénieur hydraulicien à la retraite a écrit plusieurs ouvrages différents, celui-ci étant directement lié à son champ de compétences et à une problématique qui nous concerne toutes et tous :

la question des crues de la Seine

Ces crues se sont rappelé à notre souvenir en 2016 puis au début 2018, montrant qu'il ne s'agit pas de catastrophes espacées dans le temps.

Une crue historique catastrophique comme celle de 1910 peut survenir dans les années qui viennent ou dans plusieurs décennies.

Elle aurait un coût social, humain et financier considérable....

Non ! Et il faut le dire, le redire et l'expliquer ; nous ne sommes pas inondés pour protéger Paris !

Il faut mettre fin aux rumeurs infondées !

Bernard Corbel nous rappelle ce qu'est une crue, d'où elle vient :

« L'inondation est un phénomène dynamique. Elle est provoquée par une onde de crue qui se déplace vers l'aval. Entre les apports de deux affluents successifs, l'onde de crue est amortie par l'effet des zones inondées, appelées aussi zones d'expansion des crues. »

Non content d'être un scientifique qui maîtrise son sujet, l'auteur est un pédagogue efficace et passionnant.

Aucune question n'est éludée et l'étude est accessible à tout public.

Le lecteur comprend mieux comment les catastrophes surviennent et ne peut qu'acquiescer aux différentes propositions faites par l'auteur qui s'appuie sur le passé, les études faites, les erreurs commises et les quelques avancées.

Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs permettant de canaliser une partie de l'eau comme les quatre lacs-réservoirs qui ont un impact réel pour les petites et moyennes crues, mais peu ou pas sur les très grandes.

Il faudrait mettre fin au mille-feuilles des dispositifs et avoir une réflexion approfondie et des actions concertées entre les différents niveaux.

L'urbanisation s'est faite n'importe comment dans de nombreuses villes où des industries, des commerces et surtout de nombreuses habitations se situent dans une zone inondable.

J'ai beaucoup appris à la lecture de cet ouvrage et pris conscience d'une des contradictions des lois en vigueur :

Au moment de la crue de janvier 2018, le maire de Gournay en Seine-Saint-Denis, interrogé par un journaliste de la télévision a expliqué que sa commune disposant d'une surface limitée à 1,68 km2, a été contraint par la loi SRU de construire de nombreux logements sociaux.

Qui est opposé à la construction de logements sociaux ? certainement pas moi, mais faut-il contraindre cette Municipalité à construire coûte que coûte, alors que 80% de son petit territoire se trouve en zone inondable !?

L'auteur termine son ouvrage par un appel pressant : si des actions conséquentes ne sont pas menées dans les années qui viennent dans le cadre d'un plan, nous risquons de subir de plein fouet les effets d'une inondation historique dévastatrice.

Jean-François Chalot