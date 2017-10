 « Les femmes dans la Révolution russe »

Super article, comme on attendait plus. Du grand Chalot, je n’y croyais plus. Quand je vous ai vu l’autre jour dans le bus, gênant tout le monde avec votre pancarte contre les apl, ne cédant même pas votre place, je me suis dis : tartuffe !!

Mais non, je me trompais, vous êtes un phare de connaissance. Je vous aime Chalot.