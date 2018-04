Les femmes seront à l’honneur au prochain Printemps de Bourges

La nouvelle édition du Festival sera placée sous le signe de la féminité, avec, et c’est une première pour un grand festival, une programmation égalitaire Homme/Femme.

« On était l’un des rares festival à programmer entre 20 et 25 % de femmes. » expliquait son programmateur, Jean-Michel Dupas, lors de l’annonce de la nouvelle édition. « Avec 40% de concerts exclusivement féminins et 10% de spectacles mixtes, ce sera un des premiers festivals à obtenir la parité. »

Après avoir évoqué la liberté d’expression en 2016, et célébré les 40 ans du mouvement Punk en 2017, le thème de cette année sera Femmes ! Un thème complexe et sensible qui trouve tout son sens dans notre société actuelle et qui regroupe, sous le terme d’Exclamations ! les différents contenus proposés à chaque thématique : expositions de disques et de documents de la discothèque de Radio France, projections de films, tables rondes et débats organisés sur le sujet.

Une exclamation ! pour ouvrir un espace de discussion et de débats ou se rencontrent l’art et la société. Une exclamation ! pour investir la thématique des expressions féminines : revenir sur ces regards, ces combats et ces figures d’artistes qui ont changé nos perceptions.

Coté musique, le concert d’ouverture sera féminin. On pourra découvrir Naya, à la voix élégamment éraillée, retrouver Juliette Armanet, écouter les Chroniques et fantaisies de la diva rock Catherine Ringer et retrouver Véronique Sanson, toute à la fois forte, lyrique, romantique et sincère.

Le cycle « musique et littérature » revient pour la deuxième année et accueillera Dani, Emmanuelle Seigner, Marina Hands et Sandrine Bonnaire.

Charlotte Gainsbourg, Orelsan, Shaka Ponk ou Laurent Garnier complèteront l’affiche. La création de cette année sera un hommage à Leonard Cohen, rendu à la cathédrale.

Au titre des nouveautés, une soirée reggae sera proposée, ainsi qu'un cycle folk, du jeudi au samedi. Les spectacles jeune public sont doublés et les concerts reviennent à la Halle aux Blés. Enfin, les habitués se retrouveront pour les rendez-vous du vendredi et du samedi (Happy Friday et Rock’n’Beat).

Comme chaque année, les Inouïs joueront devant un jury de professionnels présidé cette année par Dan Lévy, du groupe The Do. Deux prix seront remis à l’issue du Festival. Qui succèdera à Christine and the Queen, Fishbach ou Eddy de Pretto ?

Cela n'était pas arrivé depuis longtemps, deux groupes de la région Centre-Val de Loire ont été sélectionnés cette année :

Angle Mort et Clignotant (Orléans et Paris)

Péroké (Tours)

Le Printemps de Bourges s’étale dans toute la ville, dans les bars et les restaurants et sur plusieurs scènes en accès libre, notamment celle de la Place Séraucourt qui accueille encore plus d’artistes que l’année précédente et propose deux grands concerts gratuits vendredi et samedi : Gauvain Sers et Part-Time Friends.

Comme tous les ans, France Inter sera présent sur le Festival et présentera deux soirées exceptionnelles avec Didier Varrod : mardi 24 avril, pour les concerts de Catherine Ringer et de Véronique Sanson et vendredi, l’émission Foule sentimentale sera réalisée à Bourges.

Le Printemps de Bourges, Bourges (Cher), du 25 au 29 Avril 2018