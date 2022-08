Les Français boudent-ils la lecture ?

Les Français, lisent-ils ? Les enfants, adolescents et adultes boudent-ils ce loisir, tant apprécié par nos aînés ? Avec l'explosion des livres numériques, podcasts et livres audio, les habitudes de lecture ont changé. De plus, selon des sondages, les Français lisent moins, surtout les plus jeunes.

La lecture nous apporte divers bienfaits tels que l’apaisement, le développement de la concentration et l'amélioration de l'expression orale et écrite. C’est un loisir peu coûteux, qui ne nécessite rien de plus qu’un endroit confortable ainsi que d’un livre. Cependant, selon des sondages, les Français lisent de moins en moins, surtout les plus jeunes. Pourquoi lire aujourd’hui, à l’ère des livres audio et des podcasts ? Les livres en format papier, ont-ils encore une place dans le cœur des Français ?

Les Français et la lecture

Selon une étude, le CNL (Centre National du Livre) et l’entreprise de sondage Ipsos ont révélé que 86% des Français ont lu au moins un livre en 2021. Près d’un quart d’entre eux a lu un livre au format numérique. Les livres en format papier sont quelque peu délaissés par les plus jeunes générations qui semblent préférer les formats numériques et audios. Cependant, on trouve encore beaucoup d’adeptes des livres en format papier.

La technologie au service des lecteurs

Les librairies sont de moins en moins prisées

Aujourd’hui comme dans le passé, les librairies et les bibliothèques sont toujours appréciées par les lecteurs, mais après plusieurs mois de fermeture lors de la pandémie, leur fréquentation a baissé. Au même moment, le marché de l’occasion en ligne a explosé. C’est une bonne chose pour le porte-monnaie des lecteurs ainsi que pour l’écologie. Certaines plateformes connues depuis des années, qui récupéraient les livres d’occasion et les revendaient eux-mêmes, se sont vues détrônées par les sites Internet qui proposent la revente entre particuliers. Un bon moyen pour dénicher de bonnes affaires !

Avoir un livre immédiatement, grâce à Internet

À l’ère du numérique, les liseuses sont très appréciées par les lecteurs, notamment par les plus jeunes. La raison ? Moins d’encombrement, un livre disponible immédiatement, un tarif moins élevé. La liseuse a su se faire une place de choix chez les lecteurs. N’oublions pas non plus l’entrée fulgurante du livre audio, qui vous permet de faire deux choses à la fois. Avec une paire d'écouteurs (ou non) vous pouvez vous atteler à une autre tâche tout en écoutant la lecture de votre livre. Pendant un trajet dans les transports en commun, en marchant, ou tout simplement allongé sur votre canapé, l’audio book est un bon moyen de lire… Sans vraiment lire.

Le livre au service du marketing

De nos jours, il est difficile de se rendre sur un site Internet sans avoir une proposition de téléchargement d’un e-book. Un petit livre au format numérique de quelques pages voire beaucoup plus, qui s’utilise généralement en tant que lead magnet : un contenu offert en échange d’une adresse email. Ce type d’ouvrage est souvent spécialisé dans un domaine (la cuisine, par exemple). Cela permet de créer un premier lien avec un prospect.

Les bienfaits de la lecture

Se divertir

Lire un livre est un bon moyen pour s’occuper ou se détendre. Entre les romans policiers, les livres de développement personnel, les récits de voyages, les romans fantastiques, nul doute que vous trouverez votre bonheur. Les ouvrages de développement personnel sont en plein essor depuis quelques années. Ils vous aident à faire une introspection et vous donnent parfois des outils pour vous aider au quotidien. Nous pouvons citer par exemple l’auteur Laurent Gounelle, qui a rédigé différents romans très intéressants.

Développer sa mémoire et sa concentration

La concentration ça se travaille et la lecture est un excellent moyen de le faire. Effectivement, après avoir trouvé un livre qui vous convient, vous allez travailler votre concentration sans même vous en rendre compte, car en lisant, vous devrez retenir plusieurs informations telles que : les noms de tous les personnages, leurs liens et les lieux où se passent les actions, par exemple. Cela peut sembler anodin, mais essayez donc un des romans de Lucinda Riley, avec des retours dans le temps et des familles sur cinq générations ! Votre mémoire va travailler, c’est garanti.

Améliorer son expression orale et écrite

La lecture est un véritable outil pour les enfants mais aussi pour les adultes. Lire nous permet de visualiser des phrases justes et bien écrites, de lire différents styles de langage et de voir l’utilisation de certaines conjugaisons peu utilisées de nos jours, surtout à l’oral, comme le passé simple, par exemple. Selon le genre littéraire, un enfant peut apprendre beaucoup de choses et améliorer sa capacité en langue française grâce à la lecture.

Acquérir des connaissances

Selon le type de lecture, le lecteur peut acquérir de véritables connaissances. En effet, les livres et magazines de jardinage, de bricolage ou concernant les langues étrangères, par exemple, apportent des informations pertinentes au lecteur. Les guides touristiques sont un bon exemple, ils sont encore très appréciés par les voyageurs.

Développer son esprit d’analyse

Avec un roman policier ou un thriller, le lecteur va automatiquement chercher à résoudre une énigme selon les indices laissés par l’auteur. Chaque anecdote nous entraîne dans de nouvelles suppositions. Les romans tels que ceux d’Agatha Christie sont de véritables incontournables dans ce domaine. Un roman à suspense aura davantage l’occasion d’entraîner le lecteur dans des suppositions et des analyses, mais bien entendu chacun est libre de se tourner vers le genre littéraire qui lui plaît le plus.

La lecture est un passe-temps agréable, apprécié par les Français. Avec les technologies actuelles, il est normal que les plus jeunes générations s’intéressent un peu moins à la lecture, mais elle n’en demeure pas moins délaissée. Magazines, roman, biographie, les Français lisent moins, mais ils lisent encore. De plus, l’attrait pour le développement personnel a entraîné une augmentation des ouvrages de ce type. Un moyen de mettre des mots sur les maux.