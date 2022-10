Qu'est-ce qu'un Français ? La question fait couler de l'encre, depuis quelques années qu'Éric Zemmour réinvente la poudre « IIIème République », pour en faire des livres.

C'est vrai, non ? Qu'est-ce que ne contient pas son Destin français, que le programme d'Histoire des hussards noirs de la République, ne contenait déjà ? Ce que l'on nomme aujourd'hui « roman national » a littéralement fait la France actuelle, dès la fin du XIXème siècle et jusqu'aux deux tiers du XXème siècle (en gros, jusqu'à la décolonisation)...

Et c'est drôle alors, comme « être Français » revient à se la raconter, cette Histoire-là. Auparavant, c'était une affaire de régions chapeautées par un roi ! Désormais, il s'agit de se raconter l'Histoire de la nation-comme-projet-d'avenir, de la citoyenneté-comme-coconstruction, du moins quand on s'oppose à Zemmour et plus généralement au passif français des deux derniers siècles qui firent cette France que nous expérimentons bon an mal an.

On sera d'ailleurs d'autant plus « moderne » qu'on se la racontera différemment, voire qu'on ne se la racontera plus du tout au profit d'autres racontards exotiques, inclusifs et communautaires (tous les contes n'ont pas bonne presse, et ceux de Grimm ne restent valables qu'au filtre de Disney : c'est de lénification bourgeoise).

Où l'on apprend que les Français usurpent d'instinct, à travers une historiographie ad hoc.



Source de l'image :

fin alternative d'Alien 4 la Résurrection, de JP Jenet

Un peu de théorie



Il y a 1° les Temps, 2° les Mémoires des Temps, et 3° les Histoires des Temps.



1° Les Temps, c'est par principe ce qui nous échappe comme le temps qui coule : les Temps sont, en théorie, la réalité pure et parfaite de « ce qui se passa » et auquel nous n'avons, par essence, plus accès. Pire : les Temps ont été vécus perspectivement, par chacun(e), à la place qu'il(elle) occupait, dans la dynamique qui l'animait.

Comme à présent et à l'avenir, chacun(e) vit les choses à sa place dynamique.

C'est-à-dire que comme toujours : il n'y a pas de Vérité des Temps.

Par nature, les Temps mentent, puisqu'on se les raconte.



2° Chacun(e) en cultive une Mémoire, aux Temps : il y a des Mémoires des Temps, inhérentes aux places dynamiques de chacun(e), passé(e) et présent(e). Des places dynamiques sont plus ou moins collectives, plus ou moins personnelles, mais au final les collectivités font des personnes morales, et face à d'autres collectivités les personnes morales ne sont pas d'accord entre elles.

L'extrême-gauche a « trouvé la solution » : elle vit comme si de rien n'était, en faisant l'ange elle s'imagine que la paix viendra dans le monde, au Temps des Cerises des Lendemains qui Chantent l'Internationale : c'est son côté bête du coup.

L'extrême-droite, quant à elle, n'aime pas qu'on discute sa Mémoire à elle, et refuse à autrui de témoigner d'autres Mémoires. Mais au fond entre, de la gauche à la droite en passant par le centre, il n'y a pas trente-six façons de se décider.



Alors, 3° les historiens cherchent à s'en mêler en ne faisant que s'emmêler, à vouloir servir honnêtement une Histoire des Temps grand H, c'est-à-dire une Enquête sur les Temps ou du moins leurs restes (Traces et Mémoires). En réalité le boulot d'historien est plus un travail de magistrat que de laborantin, puisqu'ils escomptent rendre justice aux Temps avec justesse, en établissant les faits, dont se servent allègrement les consciences contemporaines pour altérer les Mémoires et établir des Jugements Moraux, jusqu'à la Condamnation sans Pardon divin... ni seulement Oubli humain.

Il est loufoque de voir les historiens prétendre approcher la Vérité, puisqu'ici il n'y a que des places dynamiques passées et présentes.

De même, les historiens ne peuvent prétendre faire justice, et les ne témoignent que d'une culture contemporaine en sciences humaines qui n'a jamais été vécue par les concerné(e)s, mais dont se réclame volontiers l'extrême-gauche pour dire que « c'est du passé » et conclure que « tout a été possible, donc tout doit l'être ».

L'extrême-droite, il est vrai, saute sur toutes les occasions que lui procure cette soi-disant justice, pour entériner sa démarche, et toutes les autres tendances de lui refuser ses raisons au prétexte que « ça n'est pas parce qu'elle a des raisons qu'il faut lui donner raison » (pourtant, les cultures islamiques sont bien celles qui ont le plus pratiqué l'esclavage à notre connaissance, et les Amérindiens ou les Noirs africains s'esclavagisaient bien entre eux - par exemples - ce qui ne signifie pas qu'il faille accréditer l'esclavage, pas plus qu'il faille accentuer la faute européenne par Mémoire Condamnatrice sans Pardon ni Oubli).



Bref : la déraison règne partout. Et dans ce méchoui co-existentiel en notre contrée française, qu'on me laisse raconter que les Français usurpent par nature, que les Français sont des usurpateurs, qu'il est dans le caractère français d'usurper : « preuves » historiennes à l'appui, mémoriellement ajustées pour en manifester la thèse. Une thèse qui, du moins, est une esquisse en Histoire de l'Histoire. Car, après tout, elle ne s'appuie que sur la connaissance de quelques moments saillants des Temps territoriaux...



Dès l'antiquité



Avant que la France n'ait même la possibilité de se nommer « France », en une époque de f(r)actions claniques et civiques, époque celte puis romaine, il y avait en Auvergne le clan celte arverne, et en Bourgogne le clan celte éduen. On peut dire qu'ils occupent une place axiale, entre océan et continent : de quoi faire une trempe proto-française.



Eh bien les Éduens commerçaient avec les Romains, et faisaient de l'ombre aux Arvernes. Arvernes chez qui un certain Celtillos, voulait devenir roi. Cela déplut aux nobles arvernes, et Celtillos fut sacrifié à cause de son ambition. Car oui : les Celtes ne sont pas connus pour apprécier la suprématie, les druides en étaient potentiellement jaloux, mais si l'on en croit l'esprit antique c'était aussi le cas des Grecs - Grecs, dont la Mémoire Blanche+Métisse se réclame plus volontiers. Les Grecs nommaient cela l'agôn, et l'agôn était un truc celte probablement aussi, qui nous est resté jusqu'à nos jours (les Français détestent que l'un des leurs joue les suprêmes sur autrui).



Enfin, tout cela ne réglant pas le différend entre Arvernes et Éduens, les Arvernes embauchèrent des mercenaires germaniques nommés les Suèves de Souabe, pour prendre les Éduens en sandwich. Notez que les Suèves sont une fédération de clans germaniques, à caractère celte aussi... De tels recrutements mercenariaux étaient monnaie courante à l'époque, partout même à Rome. Et évidemment, cette prise en sandwich ne plut pas aux Éduens qui, alliés de Rome, envoyèrent le seul druide historiquement attesté - qui était aussi leur chef - plaider leur cause au sénat romain. Diviciacos (c'est son nom) demanda l'aide de l'armée romaine, et cela donna à César les idées de conquête gallo-romaine que l'on sait... sans compter que, César aussi, était ambitieux dans sa f(r)action civique. Alors l'Arverne Vercingetorix, fils de Celtillos et ancien compagnon de tente de César en Grande Bretagne, provoqua le fameux soulèvement des Gaules, seul et bref moment où les clans celtes s'unirent sous l'égide d'un roi, réalisant ainsi le rêve de Celtillos. Mais César recruta d'autres Suèves pour tasser tout cela et garantir sa suprématie gauloise (les Romains, contrairement aux Celtes et aux Grecs, n'ont pas de problèmes avec la suprématie).



Ce qu'il faut conjecturer de tout cela, c'est 1° que l'ambitieux Arverne Celtillos voulut usurper les nobles arvernes ; 2° que les Arvernes voulurent usurper les Éduens grâce aux Suèves ; 3° que les Arvernes, les Éduens et les Suèves avaient tous une culture celte qui s'usurpait elle-même ; 4° que César usurpa les Éduens après la demande de Diviciacos ; 5° que Vercingetorix, ancien compagnon de César, usurpa l'imperator pour 6° usurper les nobles arvernes et réaliser l'ambition de son père Celtillos sur les Gaules. Cela fait beaucoup d'usurpations pour une seule zone proto-française, essentielle entre atlantique et reste du continent (d'autant plus qu'on y célébrait Lug-Mercure à Dumias, Dieu primordial entre les Celtes et Romains). Le seul dans ces affaires à sembler correct, c'est Diviciacos, qui ne faisait que défendre son peuple éduen en convoquant l'alliance romaine, et cela n'est pas étonnant de la part d'un druide. Mais la Mémoire Blanche+Métisse a fait de Diviciacos « un traître à la patrie » !... Bref : 7° la Mémoire de Diviciacos a été usurpée.



Comment mieux vous dire que le caractère français est vérolé, d'aussi loin que plonge la Mémoire Blanche+Métisse, avant même qu'on puisse nommer « France » la contrée ?



Durant la féodalité



L'empire romain, dont contrée gallo-romaine, se délita sous le coup des incursions germaniques, elles-mêmes poussées par les incursions turco-mongoles (la fameuse période de Kaamelott, mettant en scène les Huns, les Saxons et les Burgondes notamment). Pour faire semblant de tenir le coup, l'empire romain vassalise ses terres, c'est-à-dire qu'il procède lui-même à une féodalisation, qui correspond assez bien au régime des bans germaniques. L'Église catholique en garde la Mémoire, malgré la fracturation définitive jusqu'à nos jours nationalisés. En fait, on peut dire que les nations européennes, c'est la réforme des antiques clans et cités, au filtre de l'empire romain et des bans germaniques. Parce que la féodalité est une vaste époque de feudes, c'est-à-dire de guerres et vengeances entre fiefs, successeurs des bans vassalisés à Rome (en gros).



De base, avec l'arrivée du monothéisme chrétien à Rome, 1° l'empire usurpa les anciennes coutumes polythéistes, ce que ne fit évidemment qu'entériner l'Église, ses schismes et ses réformes particulières. Après l'arrivée du monothéisme chrétien à Rome, un clan germanique en particulier - les Franks, grosso modo descendus de Basse-Saxe - imposa son nom, future « France », en forme de Francie, notamment sous le coup d'un de ses descendants carolingiens, j'ai nommé le fameux Charlemagne. Mais Clovis, son ascendant mérovingien, est connu pour s'être converti le premier au monothéisme chrétien, engendrant la conversion de tous ses sujets, Franks et Gallo-Romains désormais confondus sous sa bannière (bannière : le mot vient des bans germaniques).



Malgré sa conversion, 2° Clovis usurpa l'Église en ravageant et pillant une contrée voisine (celle du Romain Sagryus en Hauts-de-France) : faut dire, qu'on ne faisait pas dans la dentelle, à l'époque (si seulement on fait dans la dentelle aujourd'hui...). Alors, 3° un évêque demanda qu'au moins le vase de Soissons soit restitué, mais un sbire de Clovis le cassa. Clovis lui cassa donc la tête à coups de hache, en guise de réparation, usurpant l'éventuel pardon épiscopal – 4° quoi que l'Église, à l'époque, usurpait assez facilement le pardon divin.



Mais revenons-en à Charlemagne, et précisément à fils Louis le Pieux, héritier de l'empire carolingien, 5° usurpant la Mémoire impériale romaine au point qu'en subsistera le Saint-Empire dit Romain Germanique, à côté de la Francie - Francie, encore parfois nommée Gaules à l'époque (pour vous dire que ça n'est pas piqué des hannetons, cette trajectoire caractérielle française usurpatrice). 6° Louis le Pieux usurpa le droit d'aînesse hérité des Romains, occasionnant la division européenne dont on vient de parler, entre ses trois fils puis un quatrième, né d'une autre union. La Mémoire Européenne s'en souvient comme la tentative d'une première Union avortée, mais elle usurpe elle aussi ce souvenir. Enfin quoiqu'il en soit, les peuplades européennes, celto-romano-germaniques, auraient effectivement pu former un empire plus durable, mais on ne réécrit pas l'Histoire.



La noblesse européenne s'en souviendra durablement, étant donné que durant la féodalité il n'y avait pas vraiment de nationalismes, et que les nobles faisaient allègrement alliances entre eux à travers dons de fiefs et mariages géographiquement éloignés, au point de ne plus former qu'une vaste famille élargie à leur niveau, malgré les guerres féodales. Ceci étant, 6° c'est bien à cause d'eux que furent suscités les nationalismes, sur la base des centralisations étatiques, usurpant les noblesses locales.



En France précisément, 7° les nobles se reconstituèrent une Mémoire raciste, en prétendant descendre des Franks germaniques, tandis que les peuplades régionales descendraient des Celtes gallo-romains. L'usurpation est grossière, mais totale. Et puis, 8° notre nationale Jeanne d'Arc fut usurpée par l'Église gallicane-même, face à l'armée angloise, pour des arrangements nobiliaires, elle qui pourtant faisait prophétesse, mais rappelait trop le souvenir des antiques devineresses celtes, voire des Déesses, en forme de sorcière - mais ne soyons pas trop anachroniquement féministes, car ce féminisme usurperait aussi l'antique souvenir (quoi que l'importance catholique de Marie ne vienne pas de nulle part : il fallait bien trouver des substituts religieux post-druidiques).



BREF : la féodalité est une vaste usurpation, vous ne trouvez pas ?



La modernité



La modernité débute durant la féodalité, avec l'avènement des pouvoirs bourgeois, à travers bourgs-francs, magistratures, préfectures et noblesses de robe (titres achetés, face à la noblesse d'épée héréditaire). Les rois centralisent ainsi les États, en usurpant les nobles, nous l'avons dit, et donc 1° les bourgeois usurpent les nobles. Cela dit, il y a des pays où les nobles s'embourgeoisèrent eux-mêmes : c'est le cas de la Grande Bretagne, mais les Français ne furent pas assez réactifs et se firent damer le pion (de nos jours, les Néo-Bourbonnais, fédérés autour du descendant légitime de Louis XVI, se sont embourgeoisés néanmoins).



Eh bien, dans la France révolutionnaire, 2° l'Assemblée Constituante usurpa le pouvoir royal, en décidant qu'on le décapite. La Gauche est née ainsi, sur la base d'un assassinat officiel et du terrorisme étatique de la guillotine, en se plaçant à gauche dans l'assemblée. La Droite aurait donné une monarchie constitutionnelle, comme en Grande Bretagne, en Belgique et en Espagne (ce que souhaitent toujours les Néo-Bourbonnais). Et pour ainsi dire, des discours féministes feraient de cet assassinat officiel/terrorisme étatique, le symbole d'une lutte à mort contre le Patriarcat (on ne voit pas ce qui les retient : allez-y !). Plus encore, 3° le pouvoir ecclésial fut usurpé par le terrorisme anticlérical, à cette époque d'avènement du règne bourgeois toujours effectif dans la macronie actuellement. C'est ainsi que 4° lors de son couronnement impérial, Napoléon Ier Bonaparte, plaça lui-même les lauriers sur sa tête, à côté du pape réduit au rôle de témoin. De manière générale, Napoléon peut être qualifié de fossoyeur de la tradition à travers la réinvention du droit, l'invention des départements, la réformation (peu durable) du calendrier, etc. (L'extrême-centrisme était né jusqu'à Macron.) Peu de temps après, 5° une politique linguistique imposerait le français francilien à toutes les régions (le tourangeau étant réputé plus pur) afin d'usurper les langues régionales, proches de ce français ou non.



Enfin il y a les gaullistes, après la Seconde Guerre mondiale, mais 5° De Gaulle usurpa sa propre Constitution de la Vème République que nous connaissons toujours, avec le référendum pour que l'élection présidentielle se fasse au suffrage universel. Ce qui, finalement, permit à la macronie de ne plus se sentir - sans parler du 49.3 et de tant d'autres velléités de dissoudre l'Assemblée Nationale, des ordonnances, des décrets, et ainsi de suite...



Résumons



L'usurpation, en soi, n'est pas un truc de Français : c'est le truc de qui veut prendre le pouvoir, ou gagner du pouvoir, quelle que soit sa sensibilité idéologique d'ailleurs. Néanmoins, ce que nous apprend le survol de ces dates marquantes de l'Histoire française, c'est qu'on se la raconte à travers des usurpations notoires en France, témoins d'un caractère usurpateur lui-même marquant quand on observe notre vie sociale et politique. Même les Francs-Maçons français, sont réputés moins initiatiques qu'idéologiques...



Ce caractère français est dans son nom de France lui-même, depuis les Franks. Toujours en allemand contemporain, la racine « fr » réfère à la liberté (frei, anglais free... celtique rios, dans l'antiquité, le celtique étant à la croisée du latin et du germain). Or, la liberté est une notion trouble. Par nature, elle semble indéterminée. Or, indéterminée, elle occasionne toutes les turbulences, sur la base d'aucun principe. Tous les coups sont permis, dans leur genre - usurpation compris.



Francheté française



M'enfin c'est parce que la francheté est caractérielle, qu'on veut faire les choses « de sa seule autorité », or que fait la macronie ? Elle subjugue en faisant de même, en s'entêtant « franchetaire »... Après, on peut dire que la liberté a d'autres modes d'expression : la libéralité (accorder des largesses : ce que fait tout pouvoir qui comprend l'humain), la disponibilité (des ressources, des moyens à disposition, pour entreprendre : ce que fait relativement le capitalisme libéral, quoique parasiter par les firmes, les États et les limites naturelles) et la capabilité (la formation à l'autonomie et aux compétences : ce qui n'aide pas sans disponibilité ni libéralité).



Or de manière générale, de façon vague, trouble et confuse, ce que veulent les Français, c'est « franchetairement » qu'on leur foute la paix, c'est-à-dire qu'on leur laisse dégotter leurs disponibilités selon leurs propres capabilités en toutes libéralités. C'est du moins ce que laisse entendre leurs entêtements déclaratifs, car en pratique ils sont aisément avides d'acquis socio-économiques (militants et bourgeois confondus) dans leurs démarches factives.



Et le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'au nom d'une générosité mariannesque (égérie Marianne), usurpée de la charité mariale (sainte Marie), sur la base usurpée d'une francheté friggase (déesse Frigga)... les Français veulent usurper toutes les décisions et toutes les autorités, y compris quand ils sont macroniens et évidemment devant la macronie.



Usurper ? Cela les faits se sentir plus généreux-charitables-francs.



Les Français usurpent d'instinct. Or, cela, toutes les clandestinités et autres communautés l'ont bien compris, quand elles l'usurpent à leur tour post-colonial. Oui, les Français usurpent d'instinct.



