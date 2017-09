Les gros yeux de Margaret Keane

Bonjour, Sylvain

Merci pour cet hommage rendu à Margaret Keane.

Il va de soi que j’ai couru voir Big Eyes, le film de Tim Burton, lorsqu’il est sorti en salle. Et je n’ai pas été déçu car ce film retrace bien la singulière histoire de cette femme peintre de talent. Qui plus est, contrairement à vous, je l’ai trouvé plutôt réussi et très bien interprété. A cet égard, je ne comprends pas cette critique sur le « rythme » qui, de mon point de vue, est parfaitement adapté au récit.