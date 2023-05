Les musulmans, des judéo-chrétiens qui s’ignorent

L'histoire religieuse des musulmans a traversé les siècles, moins celle de la genèse du Coran.

Les investigations de ceux qui ont cherché les racines islamiques ont mis en évidence une histoire de Mahomet et des califes (3) peu connue et aussi des influences judéo-chrétiennes innombrables. De quoi rapprocher les musulmans de ceux qu’ils persécutent encore un peu partout dans le monde.

Depuis quelques années l’islam est passé au scanner non pas des docteurs de la foi, mais d’experts débarrassés de leurs obédiences. Avec compétences et raison ils ont poursuivi un objectif historique ; éclairer les sources du récit coranique.

Ils présentent leurs travaux avec retenue, conscients que leurs découvertes peuvent déconcerter ceux des musulmans qui vivent leur religion moins du message divin écrit, originel, que des enseignements disparates des intermédiaires.

Pour expliquer les vicissitudes islamiques jusqu'à leurs dérapages, Kahina Bahloul, première femme imame en France, a rappelé que « l’évolution historique de l’islam s’est constituée sans clergé ni organisation pyramidale comme dans l’église catholique ». Avec « des états du Golfe et leurs moyens financiers qui imposent leurs doctrines salafiste, wahabite, frères musulmans… ». Ils poursuivent les mêmes objectifs politiques que les premiers califes avec les mêmes conséquences, des guerres de conquêtes et fratricides. ( Un récit "démystifié" de l’islam naissant (re) découvert par des savants courageux.)

Au nom de leur religion des musulmans continuent à tuer des musulmans aussi. En auraient-ils une perception différente ? Certainement selon qu’ils s’en tiennent au Coran et à ses sources ou à des interprètes qui les ignorent. Loin des arcanes politiciens de la religion, ces intellectuels historiens du XXIe siècle insensibles aux interprétations des exégètes religieux ont recherché les sources. Pour eux seuls les archives et les faits comptent, un postulat qui exige les facultés intègres d’un grand nombre de chercheurs spécialisés (3). Ils ont investi un message originel avant son islamisation (4) à des fins de pouvoir.

Avec cette version du Coran (5), ils expertisent un texte compliqué autant par sa lecture qui n’est pas un récit, que pour la connaissance des textes judéo-chrétiens auxquels il se réfère dans d’innombrables versets (cf. exemples ci-après). La compréhension du Coran passe par leur connaissance que l’histoire de l’islam des débuts explique dans un contexte judéo-chrétien.

Elle commence au Proche-Orient au milieu de populations arabes de culture syriaque donc très majoritairement christianisées. Après les conciles dont celui de chalcédoine (451 ap J.C.) et leurs querelles christologiques, des courants chrétiens se sépareront des orthodoxes de Byzance pour s’éparpiller dans le Proche-Orient, celui des nestoriens deviendra même religion de la Perse (Iran).

Ils utilisaient comme Jésus l’araméen pour leurs liturgies chrétiennes.

Village de Maaloula (1)

Ceux qui se sont rendus en Syrie dans l’authentique petit village de Maaloula caché dans les montagnes au nord de Damas, ont pu entendre les traces vivantes de ce temps préislamique avec les descendants de ces chrétiens d’Orient qui récitent encore dans la langue de Jésus (araméen) « Je vous salue Marie et Notre Père ». Une langue d’une douceur envoutante même pour qui n’est pas croyant.

Chrétiens de Maaloula (2).

C’est de leur histoire dont le Coran se nourrit. La bible hébraïque et les évangiles imprègneront chacune de ses pages. En contact avec ces chrétiens Mahomet suivra leur interprétation d’un Jésus Messie qu’il distinguera des nombreux prophètes.

Sans ces sources judéo-chrétiennes, pas de Coran.

Les tribus d’Arabie chrétiennes et juives comme celle de Médine, connaissaient l’histoire chrétienne qui sera répétée dans le Coran avec les figures éminentes de Marie (34 fois) et de Jésus (11 fois). Des évêques de tradition syriaque (chrétiens) étaient ordonnés en Arabie à Najranû région yéménite. Dans le même temps le roi juif Yûsuf massacrait des chrétiens. Les populations étaient donc imprégnées de l’histoire judéo-chrétienne. Le mariage de Mahomet avec une femme chrétienne copte qui lui donnera un fils témoigne de sa proximité avec les coptes qui resteront majoritaires en Egypte jusque vers le XIIIe s. Mahomet aurait condamné les persécutions des coptes aujourd'hui par des musulmans sunnites.

C’est par la figure judéo-chrétienne de l’ange Gabriel, que l’inspiration de Mahomet viendra, il reproduira dans le Coran l’histoire chrétienne de la naissance de Jésus.

Extraits du Coran (Dieu est appelé Allah dans le Coran) :

Sourate 3

3 : Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui. Et Il fit descendre la Thora et l'Évangile.

33. Certes, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. (Imran désigne les ancêtres de Moïse pour les musulmans.)

42. … les Anges dirent : "Ô Marie, certes Dieu t'a élue au-dessus des femmes des mondes.

45. … les Anges dirent : "Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de Sa part : son nom sera "le Messie" "Jésus", fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu"

47. - Elle dit : "Seigneur ! Comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touchée ? " - "C'est ainsi ! " dit-Il. Dieu crée ce qu'Il veut. Quand Il décide d'une chose, Il lui dit seulement : "Sois" ; et elle est aussitôt.

48. Et (Dieu) lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Thora et l'Évangile,



49. Et Il sera le messager aux enfants d'Israël, [et leur dira] : "En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. … Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission de Dieu… Voilà bien là un signe, pour vous, si vous êtes croyants !



50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc, et obéissez-moi.



52. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit : "Qui sont mes alliés dans la voie de Dieu ? " Les apôtres dirent : "Nous sommes les alliés de Dieu. Nous croyons en Dieu. Et sois témoin que nous Lui sommes soumis.



53. Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent"



55. (Rappelle-toi) quand Dieu dit : "Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas…

59. Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit "Sois" : et il fut.

…

Un panégyrique mahométan de Jésus sans équivoque qui distingue Jésus créature de Dieu et de Marie des autres prophètes. Il reprend un des fondements du récit chrétien avec Marie qui enfantera « …alors qu’aucun homme m’a touchée » par la volonté de Dieu.

Seul Jésus est appelé « le Messie » conformément aux textes chrétiens appelés l’Evangile dans le Coran.

Mahomet et le Coran qui suivra s’adressait à des populations chrétiennes qui savaient que Jésus était le Messie, l’envoyé de Dieu, quand les 25 figures dominantes du Coran sont appelées « prophète » comme Mahomet.

De nombreux exemples témoignent de la porosité chrétienne du Coran, dont celui de la sourate 18 « la caverne ». Les islamologues ont trouvé son origine dans celui préislamique des « Sept Dormants d’Ephèse ». Une histoire miraculeuse de la résurrection de sept jeunes chrétiens endormis pendant plus d’un siècle dans une caverne, qui sera diffusée en plusieurs langues dans les milieux chrétiens du Proche-Orient avec en particulier la version syriaque de l’évêque Jacques de Saroug (VIe s. après J.C.).

Les textes religieux des origines ont souvent été repris, interprétés ou islamisés, comme le vocabulaire dont la sourate 20 nous dit… "C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en [langue] arabe..."- Or les philologues ont démontré les origines non arabes de certains mots du Coran comme ; coran qui veut dire livre sacré en syriaque, et aussi zakat = aumône, sourate = chapitre, salat = prière, aya = verset… Hajj = pèlerinage vient de l’hébreux…

Les récits hébraïques comme Moïse en Egypte avec la traversée de la Mer Rouge, Adam et Eve... sont des récits judéo-chrétiens que les musulmans d’aujourd’hui pourraient regarder comme leurs ancêtres ; Sourate 7 : "Les fils d’Israël se dirigèrent ensuite vers la Terre sainte... Et puis Dieu lui révéla la Thora ». Sourate 62 : "Par la suite Dieu leur envoya (aux juifs) Jésus fils de Marie..."

Comme les rabbins avec la torah réputée intouchable, qu’ils réinterpréteront au fil des siècles dans les talmuds, avec les hadiths les musulmans interprèteront le Coran intouchable aussi, en islamisant le récit biblique avec notamment l’imminence de l’apocalypse qu’annoncera Mahomet (« l’Heure » (al-sa‘a) apparaît 48 fois dans le Coran) et qui ne se produira pas. Pour ce motif les tribus arabes contemporaines prendront alors leur distance avec les prophéties de Mahomet, avec pour conséquence de nouvelles guerres d'apostasie que les califes autoproclamés successeurs de Mahomet, conduiront pour imposer l’islam aux survivants de ces guerres arabiques (3).

Les découvertes et réinterprétations originales du Coran permettront de rapprocher les musulmans des chrétiens autour du Messie Jésus, comme ces juifs qui ont créé des églises messianiques après avoir (re) découvert des prophéties peu dites. Aujourd'hui ces juifs messianiques reconnaissent en Jésus le Messie que la Bible hébraïque annonçait 1700 ans avant J.C. (Torah Isaïe chap. 53), avec sa naissance à Bethléem, sa venue avant la destruction du deuxième temple (70 après J.C.) … Les éminents rabbins de l’histoire juive (Talmud) y voyaient tous alors dans cette description prophétique le Messie.

Comme les juifs messianiques, des musulmans sauront- ils voir au-delà des interprètes religieux un Messie capable de justifier la fin des guerres et des assassinats. Mahomet avait bien trouvé en Jésus, le Messie des chrétiens. Un bon musulman ne pourrait-il pas suivre son exemple ?

Pour que cela arrive, à défaut d’un concile musulman improbable capable de rédiger un catéchisme islamique, le Coran des historiens (3) écrit sans considération des exégèses des religieux, apportera la connaissance des événements aux musulmans en quête de vérité. C’est un document débarrassé des acrimonies dogmatiques qui devrait servir autant aux curieux intéressés par le phénomène sociétal islamique, qu’aux croyants qui y retrouveront les origines de leur foi dans celle des judéo-chrétiens.

Par leur connaissance ces nouveaux judéo-chrétiens ou musulmans messianiques éclairés élimineront le fléau millénaire des causes de leurs guerres, et contribueront à sauver des millions de vies pour les temps à venir. Condition sine qua non pour les croyants musulmans… rapprocher le Coran de son histoire.

Une autre voie se développe avec cette lecture du Coran qui exalte l’Evangile ; la conversion vers le christianisme comme en Indonésie, en France et au Maghreb... Malgré l’ostracisation des convertis dans les sociétés musulmanes, certains ont choisi ce chemin comme Jean-Mohamed Abd-el-Jalil musulman marocain converti qui deviendra prêtre catholique. Les motifs de conversion sont divers dont l’aversion pour les violences islamiques endémiques, les amitiés entre chrétiens et musulmans, la singularité œcuménique des chrétiens qui s'offre à tous, la tolérance et l’amour (déclaration d’un converti syrien) ou la lecture du Coran ;

Sourate 5 - 46 « Dans leurs foulées, Nous avons fait suivre Jésus, fils de Marie, confirmant ce qui le précédait de la Torah. Nous lui avons donné l'Évangile, dans lequel il y a une guidance et une lumière, confirmant ce qui le précédait de la Torah, et comme guidance et avertissement pour ceux qui se prémunissent. »

Sourate 5 : 47 - Que les gens de l'Evangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les pervers.

Palestinien

Sans avoir voulu promouvoir des motifs de conversion, les historiens ont apporté des arguments à la réflexion de ceux qui y ont songé, d’autres qui découvriront la filiation judéo-chrétien du Coran pourront percevoir différemment les kouffar.

Le temps diffusera cette connaissance nouvelle par les moyens actuels de transmission jusqu’aux islamistes.

Un processus inéluctable avec son espoir d’apaisement pour ceux qui ont oublié qu’ils avaient le même Dieu.

Illustration « Jésus accompagné de Mahomet (manuscrit persan du XIVᵉ siècle). »

(1) C’était avant les attaques islamistes, les minorités religieuses étaient encore protégées par le régime alaouite.

(2) Les vêtements de ces femmes voilées chrétiennes témoignent d’un comportement pudique qui s’est perpétré pendant des siècles dans toutes les sociétés, qui n’a rien à voir avec l’islam comme le rappelle ce commandeur des croyants.

(3) « Le Coran des historiens » grand prix du meilleur livre 2020 de l’Institut du monde arabe de Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye. Cinq années d’études de dizaines de chercheurs pour une compilation de 3000 pages

(4) L’islam n’est pas une volonté de Mahomet qui ne pouvait pas créer une religion, elle aurait été contraire à sa prédication de l’Apocalypse inscrite dans l’histoire judéo-chrétienne, dont il annonçait l’imminence. Elle était au cœur de son message.

(5) Les historiens ont découvert des sources chiites et sunnites, il existait au moins quatre versions du Coran