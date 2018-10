Les points de suspension

De la transition aux point de suspension. J’avoue m’être prise aussi les pieds dans le tapis de vos jeux de mots. Puisant de-ci delà des idées qui m’invitaient au voyages. Sans vraiment savoir ou les mots me mèneraient de nuages en nuages en lignes séparées et rejointes d’oies sauvages, récupérant des idées et les raccrochant à d’autres trains récupérée sur cet boîte à malice qu’est internet. Partir d’un point, sans savoir exactement le chemin à suivre. Habituée des brocantes, je divaguais de gauche à droite, attirées par l’inconnu ou le familier. Cette indécision prolifique me fut souvent reprochée. Cela n’a aucun sens, aucune direction, pas d’éventail, de directives. Cela part en sucette. On ne vous suit pas. Votre ombre prend plus de place que votre réalité.....vous envahissez par votre absence. On vous suit à la trace sans trouver de repère ni de caillou. Qu’importe, puisqu’au final, je suis arrivée à bon port. et tant pour ceux qui ne me comprenne pas. ni ne mettent leur pas dans les miens. Chacun sa chaussure. De cela au moins je suis sûre.